Bisher war die dritte Impfung in den USA Senioren ab 65 Jahren und anderen Gruppen vorbehalten, die aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Die FDA genehmigte am Freitag für alle Menschen ab 18 Jahren Drittimpfungen mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna.

Sechs Monate nach zweiter Dosis

Die Auffrischungen sechs Monate nach der zweiten Corona-Impfdosis würden helfen, "anhaltenden Schutz gegen Covid-19, einschliesslich gegen mögliche schwerwiegende Folgen wie Krankenhauseinweisungen und Tod" zu bieten, begründete die amtierende FDA-Chefin Janet Woodcock die Entscheidung.

Ein von der Gesundheitsbehörde CDC einberufenes Expertengremium billigte die FDA-Entscheidung. Demnach "sollen" alle Menschen über 50 Jahren auch ohne Vorerkrankungen eine Booster-Impfung erhalten, Menschen zwischen 18 und 50 Jahren "können" diese Möglichkeit aber ebenfalls nutzen.

CDC-Chefin Rochelle Walensky erklärte dazu, die Auffrischungsimpfungen seien "ein wichtiges Werkzeug für die öffentliche Gesundheit, um unsere Abwehr gegen das Virus zu stärken, jetzt, da die Winterferien anstehen".

Schon länger zugelassen ist eine Booster-Impfung für alle Erwachsenen, die das Vakzin von Johnson & Johnson erhalten haben, bei dem ursprünglich nur eine Dosis verabreicht wurde. Sie können sich bereits zwei Monate nach der J&J-Spritze eine weitere Impfspritze holen, egal von welchem Hersteller.

Fallzahlen steigen

Nach Angaben der CDC haben in den USA bereits knapp 32,5 Millionen Menschen eine Auffrischungsimpfung bekommen. Derzeit steigen die Corona-Infektionszahlen landesweit wieder. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen liegt bei rund 85'000. Ende Oktober waren es noch rund 70'000 Fälle täglich gewesen.

In der Schweiz steht die so genannte Booster-Impfung derzeit allen ab 65-Jährigen zur Verfügung. "In wenigen Wochen" soll sie auch Jüngeren zugänglich sein, wie es am vergangenen Dienstag an einer Medienkonferenz mit Fachexperten in Bern hiess.

(AWP)