Corona-Proteste in mehreren Ländern - 'Orgie der Gewalt' in Rotterdam

In mehreren Städten Europas ist es am Wochenende zu Massenkundgebungen gegen Corona-Massnahmen gekommen. In Brüssel gingen am Sonntag der Polizei zufolge rund 35 000 Menschen auf die Strasse. Am Samstag hatten in Wien nach amtlichen Angaben sogar 40 000 Menschen demonstriert. In niederländischen Städten kam es bei Corona-Protesten zu Krawallen. Besonders heftig war es in Rotterdam, wo die Polizei am Ende gezielt mit scharfer Munition schoss und mehrere Demonstranten verletzte.