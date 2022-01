Corona-Rekord in Argentinien: Mehr als 80 000 Fälle an einem Tag

Argentinien hat mehr als 80 000 Corona-Infektionen innerhalb eines Tages registriert - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums des südamerikanischen Landes vom Dienstagabend (Ortszeit) wurden 81 210 neue Fälle in 24 Stunden gemeldet. Am Montag waren rund 44 400 Fälle registriert worden. Die bisherige Rekordmarke hatte am 30. Dezember bei 50 506 gelegen.