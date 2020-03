"Ich halte das Verhalten von Adidas für unverantwortlich und habe dafür kein Verständnis", sagte der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil dem "Handelsblatt". Adidas habe in den vergangenen Jahren hohe Gewinne erzielt. "Jetzt müssen alle die Krise gemeinsam schultern (...) Alle sind gefordert, sich nicht wegzuducken."

Scharfe Kritik kam auch vom Verband Haus & Grund. Wenn große Unternehmen wie Adidas, Deichmann und andere jetzt reihenweise ihre Ladenmieten nicht mehr bezahlten, sei das ein Dammbruch, sagte Verbandspräsident Kai Warnecke.

Heftige Kritik kommt auch von Wirtschaftsprofessor Ferdinand Dudenhöffer, dem wohl bekanntesten Auto-Experten im deutschsprachigen Raum. "2,5 Milliarden Gewinn vor Steuern 2019 - Eigenkapitalrendite 29,1 Prozent und dann das, sich aus dem Staub machen, Immobilienunternehmen im Regen stehen lassen und Pleitewellen begünstigen. Ich dachte immer, Manager hätten auch soziale Verantwortung", schreibt Dudenhöffer auf Twitter.

2,5 Mrd. Gewinn vor Steuern 2019 - Eigenkapitalrendite 29,1% und dann das, sich aus dem Staub machen, Immobilienunternehmen im Regen stehen lassen und Pleitewellen begünstigen . Ich dachte immer, Manager hätten auch soziale Verantwortung #wirtschaft #adidas #Management https://t.co/Gog92MR5ME pic.twitter.com/C6BeslcKzi — Ferdinand Dudenhöffer (@DudenhofferAUTO) March 27, 2020

Adidas erklärte unterdessen, der Konzern wolle privaten Vermietern seiner Läden unverändert die Miete zahlen. "Nur im Ausnahmefall sind unsere Vermieter Privatpersonen; wir haben sie ausgenommen, sie werden ihre April-Miete wie gewohnt erhalten", sagte Adidas-Chef Kasper Rorsted der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagausgabe).

Die meisten eigenen Geschäfte würden von großen Immobilienvermarktern und Versicherungsfonds angemietet. Sie hätten für die Maßnahme, die Mietzahlungen vorläufig einzustellen, überwiegend Verständnis gezeigt.

Rorsted sagte, die Lage sei ernst. "Aktuell können wir nur in drei Ländern der Welt normal unserem Geschäft nachgehen und ansonsten über Online verkaufen." Der E-Commerce wachse zwar stark, stehe aber nur für 15 Prozent des Geschäftes. Der Konzern-Chef kündigte an, Adidas werde in den kommenden Tagen Kurzarbeit für Produktion, Läger sowie Mitarbeiter in den selbst betriebenen Läden beantragen. "Wir werden Kredite brauchen, wir bei Adidas wie auch die Wirtschaft insgesamt."

In Deutschland sind Mieter von Wohn- und Geschäftsräumen zwar weiterhin verpflichtet, ihre Mieten zu zahlen. Jedoch kann ihnen wegen eines Notgesetzes in der Corona-Krise bei Zahlungsrückständen aus dem Zeitraum 1. April bis 30. Juni 2020 zunächst nicht gekündigt werden. Sollte die Epidemie länger dauern, könnte dieser Zeitraum auch verlängert werden. Mit dem Notfallgesetz will die Politik verhindern, dass Wohnungsmieter ihr Zuhause verlieren und Ladenmieter ihre berufliche Existenz.

(Reuters/cash)