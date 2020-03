Coronavirus: BAG klärt Fragen für den privaten und den beruflichen Alltag

(Meldung im ersten Absatz nach dem Lead ergänzt/präzisiert, weil es Verwirrung stiftete: Kantone können teilweise eigene Massnahmen erlassen) - Die neue "ausserordentliche Lage" in der Schweiz wirft viele Fragen auf. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat in einem Merkblatt einige Antworten auf Fragen aus dem alltäglichen Leben und dem Berufsalltag festgehalten. So ist etwa ein privates Essen mit Freunden nicht verboten und Kinder dürfen sich in kleinen Gruppen bis fünf Personen zum Spielen treffen.