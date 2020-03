Coronavirus: Griechenland verhängt weitgehendes Ausgangsverbot

Mit der Massnahme soll die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Bei einem Verstoss gegen die Anordnung werde ein Bussgeld von 150 Euro fällig. Im Hinblick auf die dramatische Lage in Italien sagte Mitsotakis: "Es ist meine Pflicht, so etwas nicht zu zuzulassen". Weitere Einzelheiten sollten am Sonntagabend bekanntgegeben werden, hiess es.

Zahlreiche Griechen waren in den vergangenen Tagen in ihre Herkunftsorte auf den Inseln und den Provinzen gefahren. Zudem flanierten zahlreiche Menschen trotz der Aufrufe, zuhause zu bleiben,

entlang der Hafenpromenade in Thessaloniki und an der Küste vor Athen und an Uferpromenade anderer Städte, wie das Fernsehen zeigte.

In Griechenland wurden bereits alle Kindergärten, Schulen und Universitäten, Einzelhandelsgeschäfte sowie Tavernen, Bars, Diskotheken, Museen und archäologische Stätten geschlossen. Ab Montag sollen auch fast alle Hotels schliessen. Zudem können nur Bürger mit ständigem Wohnsitz auf den Inseln eine Fahrkarte für eine Fähre lösen. Für Einwohner des Festlandes sind die Inseln gesperrt. Bislang sind in Griechenland nach offiziellen Angaben 15 mit dem Coronavirus Infizierte gestorben./tt/DP/he

(AWP)