Coronavirus: Intensivbetten werden knapp - Appell zur Einhaltung der Massnahmen

(Zusammenfassung) - Die Intensivbetten in der Schweiz werden knapp. In über einem Drittel der Kantone nämlich sind die Intensivstationen wegen der Coronavirus-Pandemie an ihrer Kapazitätsgrenze, wie Andreas Stettbacher, Delegierter des Bundesrates für den Koordinierten Sanitätsdienst (KSD), am Dienstag vor den Bundeshausmedien in Bern sagte.