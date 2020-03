Coronavirus: Kanton Freiburg unterstützt die Wirtschaft mit 50 Millionen

Reicht das nicht, soll die kantonale Volkswirtschaftsdirektion zugunsten von Unternehmen mit Liquiditätsengpässen auch Darlehen in der Höhe von höchstens 50 000 Franken verbürgen können. Das teilte der Freiburger Staatsrat am Mittwoch mit. Entsprechende Verhandlungen mit den Banken laufen.

Der Kanton will den Unternehmen bei Bedarf Spezialisten vermitteln, welche ihnen bei der Formulierung der Bürgschaftsgesuche helfen. Der Staatsrat hat zudem ein Schreiben an alle im Kanton aktiven Kreditinstitute gerichtet, in dem er diese um Flexibilität bittet.

Sobald die Kriterien des Bundes für Härtefälle bekannt sind, wird der Staatsrat die Möglichkeit prüfen, Unternehmen auch direkt zu unterstützen. Für Organisationen und Vereine, die Kultur-, Sport- und touristische Anlässe organisieren, prüft der Staatsrat Strukturhilfen.

(AWP)