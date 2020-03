Coronavirus: Mieterverband fordert Kündigungsschutz für Wohnungen und Geschäfte

In der aktuellen Situation sei der Schutz der Mieterinnen und Mieter nicht gewährleistet, teilte der MV Schweiz am Dienstag mit. Er hat deshalb vom Bundesrat in einen Schreiben einen dringlichen Bundesbeschluss gefordert. In diesem sollen alle Fristen ausgesetzt werden, von denen private oder Geschäfts-Mieter negativ betroffen sein könnten.

Mieterinnen und Mieter, die aufgrund der Covid-19-Massnahmen ihre Miete nicht mehr bezahlen könnten, weil sie zum Beispiel keinen Lohn mehr erhalten oder ihr Einkommen verlieren, weil sie ihr Geschäft zu schliessen gezwungen seien, müssten besonders geschützt werden. Der MV Schweiz fordert, dass den Mietern die Wohnung nicht gekündigt werden darf, auch rückwirkend nach Ende der Krise nicht.

Zudem sind alle Zwangsräumungen zu suspendieren, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Die Behörden würden nicht mehr in der Lage sein, notfallmässig Unterkünfte für Mieter bereitzustellen, die von solchen Räumungen betroffen seien.

(AWP)