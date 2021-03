Coronavirus - Schweiz / Bundesrat soll Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen

Nach dem Ständerat hat am Mittwoch auch der Nationalrat einer entsprechenden Motion stillschweigend zugestimmt. Auch der Bundesrat ist einverstanden mit dem Auftrag. Er muss die Motion von Erich Ettlin (CVP/OW) nun umsetzen.

Diese fordert unter anderem eine Analyse der Notfallversorgung in Spitälern und Arztpraxen. Geklärt werden soll, ob Notfallbehandlungen ausblieben. Nicht bezogene Leistungen den Versicherten aufzubürden, gehe nicht an, merkte er an. Weiter fordert er eine forcierte Digitalisierung im Gesundheitswesen sowie eine Überarbeitung des Influenza-Pandemieplans. Dieser müsse durchsetzbar sein.

mk/

(AWP)