Coronavirus: Schweiz empört über deutsches Ausfuhrverbot für Schutzmasken

Laut "NZZ am Sonntag" wird derzeit ein Lastwagen eines Schweizer Unternehmens von deutschen Zollbehörden daran gehindert, in die Schweiz zu fahren. Der Lastwagen sei mit 240 000 Schutzmasken beladen. Laut dem Seco sei das kein Einzelfall.

Die deutsche Bundesregierung hatte am Mittwoch ein Ausfuhrverbot für medizinische Schutzausrüstung erlassen. Da die Schweiz kaum medizinisches Verbrauchsmaterial produziert, wurde sie hart von der Massnahme getroffen.

Laut "NZZ am Sonntag" kaufen deutsche Unternehmen grosse Mengen an Schutzausrüstung unter anderem in China, von denen Teile an Schweizer Firmen weiterverkauft werden. Dieser Vertriebsweg ist aber nun unterbrochen.

Das Nationale Zentrum für Infektionsprävention in der Schweiz hat die Krankenhäuser laut "NZZ am Sonntag" am Freitag angewiesen, dass Ärzte chirurgische Schutzmasken nicht mehr nur zwei sondern acht Stunden tragen sollen./nif/DP/zb

(AWP)