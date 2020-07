Coronavirus: Strengere Regeln in Schweizer Clubs - 395 Neuansteckungen in Deutschland - US-Staaten öffneten zu früh, sagt Virologe Fauci

06:20

In einigen Schweizer Kantonen werden die Auflagen für Clubs verschärft. In Solothurn, Aargau, Basel-Stadt, Basel-Land und das Tessin dürfen wieder nur 100 und nicht 300 Personen in einem Club beisammen sein. In diesen Kantonen haben sich auch einzelne Hotspots der Coronavirus-Ausbreitung ereignet. im Kanton Zürich, wo sich ebenfalls gehäuft Ansteckungen und ein "Superspreader"-Fall ereignet haben, werde die Lage beobachtet, wie der "Blick" schreibt.

Wegen Corona?: Swiss-Flieger in die USA muss wieder umkehren https://t.co/A4FLmgPXnU — BLICK (@Blickch) July 9, 2020

+++

05:15

Nach Einschätzung von US-Immunologe Anthony Fauci ist das Coronavirus der "schlimmste Alptraum". Die aktuellen Corona-Ausbrüche in vielen Teilen der Vereinigten Staaten seien auf die zu frühe Wiedereröffnung einiger Bundesstaaten zurückzuführen.

"In einigen Staaten sprangen die Gouverneure und Bürgermeister im wesentlichen über die Richtlinien und Kontrollpunkte und öffneten etwas zu früh", sagte Fauci dem Podcast "FiveThirtyEight", der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Der Experte und Berater der US-Regierung nannte Florida als Beispiel, das einige Richtlinien ausser Acht gelassen habe.

Dr. Anthony Fauci: "We've been hit harder than any country in the world." #TheHillHealth https://t.co/98VgDPVCZv pic.twitter.com/Vhc5Hfx5S5 — The Hill (@thehill) July 10, 2020

+++

05:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Deutschland gibt einen Anstieg um 395 auf 198'178 festgestellte Infektionen bekannt. Die Zahl der Todesfälle wächst um sechs auf 9054.

+++

03:10

Der britische Premierminister Boris Johnson wird laut "Times" noch in diesem Monat mit ersten Schritten im Kampf gegen Fettleibigkeit beginnen. So sollen etwa besondere Werbeaktionen und Präsentationsformen für ungesunde Produkte in Supermärkten verboten werden, wie das Blatt berichtet.

Johnson will gegen Fettleibigkeit vorgehen, um sein Land besser für künftige Gesundheitskrisen zu rüsten. In Grossbritannien ist nach Daten der Industriestaatenorganisation OECD fast jeder dritte Erwachsene übergewichtig. Das ist eine der höchsten Raten weltweit.

+++

02:50

In Mexiko steigt die Zahl der festgestellten Ansteckungen um 7280 auf 282'283, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Der Zuwachs bedeutet einen Rekordwert bei den täglichen Neuinfektionen. Die Zahl der registrierten Todesfälle legt um 730 auf 33.526 zu.

Zur Weltkarte der Coronavirus-Ansteckungen der Johns-Hopkins-Universität geht es hier.

+++

00:50

Boliviens Präsidentin Jeanine Anez gibt via Twitter ihre Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus bekannt. Ein entsprechender Test sei positiv ausgefallen, erklärt sie und betont, dass es ihr "gut" gehe.

+++

00:30

Die Jahrestagungen von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank vom 12. bis 18. Oktober sollen grösstenteils per Videoschalte über die Bühne gehen. Das teilen IWF-Chefin Kristalina Georgiewa und Weltbank-Chef David Malpass in einer gemeinsamen Erklärung mit. Sie betonen zugleich, flexibel zu bleiben, was das Format der Gespräche angeht.

(cash/Reuters/SDA/Bloomberg)