13:00

Am finnischen Hauptstadt-Flughafen Helsinki-Vantaa sollen Spürhunde mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Passagiere ausfindig machen. Ein entsprechendes Pilotprojekt wurde am Rande der normalen Testungen in dieser Woche gestartet, wie die Behörden mitteilen. Da in ähnlichen Studien noch nicht bewiesen wurde, dass Hunde eine Infektion tatsächlich sicher erschnüffeln können, sollen sich die freiwilligen Teilnehmer bei einem Ansteckungsverdacht zusätzlich noch testen lassen.

+++

12:50

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Er habe erfahren, dass ein beim Handelsministerrat in Berlin anwesender Mitarbeiter eines EU-Ministers positiv auf Corona getestet wurde, schrieb Altmaier auf Twitter. Es gehe ihm "sehr gut". Am Mittwoch war bereits Bundesaussenminister Heiko Maas vorsorglich in Quarantäne gegangen, nachdem ein Personenschützer eine Positiv-Diagnose erhielt.

+++

12:45

Schüler erkranken genauso häufig an Covid-19 wie Erwachsene, bloss meist ohne Fieber und Husten. Das zeigt eine Studie mit 2500 Schulkindern aus dem Kanton Zürich, wie srf.ch berichtet. Ihnen wurden auf Antikörper gegen das Coronavirus untersucht. Dabei zeigte sich, dass Kinder von der ersten bis in die achte Klasse genauso häufig mit dem Virus in Kontakt gekommen waren wie die Erwachsenen. Nur hatte das Virus bei ihnen viel weniger Auswirkungen. Die Kinder hatten ein wenig Fieber, Husten, Bauchweh oder es war ihnen schlecht. Diese Symptome seien derart unspezifisch, dass sie überhaupt nicht helfen, erkrankte Kinder zu finden, sagt Professorin Susi Kriemler vom Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention in Zürich.

+++

12:30

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag 391 Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages gemeldet worden. Neue Todesfälle registrierte das Amt drei. Elf Personen mussten ins Spital eingewiesen werden.

+++

11:05

Das polnische Gesundheitsministerium meldet via Twitter 1136 Corona-Neuinfektionen. Das ist der höchste Tagesanstieg seit Beginn der Pandemie. Insgesamt verzeichnet Polen 82'809 nachgewiesene Ansteckungen und 2369 Todesfälle.

+++

11:00

In Österreich wird es im kommenden Winter in den Skigebieten kein Après-Ski in seiner bisherigen Form geben. "Skivergnügen ja, aber ohne Apres Ski", sagte Kanzler Sebastian Kurz. Ziel sei es, einen sicheren Wintertourismus zu ermöglichen. In Gondeln müsse zudem ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden und in Lokalen darf nur an Tischen gegessen und getrunken werden.

+++

10:50

Die Zahl der Neuinfektionen in den USA steigt unvermindert an: In den vergangenen 24 Stunden haben sich nach einer Reuters-Erhebung weitere 40'364 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die Gesamtzahl auf 6,95 Millionen. Die Zahl der Corona-Toten in den USA erhöht sich um mindestens 1123 auf insgesamt 202.001.

+++

10:45

Auf Google Maps ist künftig auch die Verteilung der Coronavirus-Fälle in der Schweiz und weltweit ersichtlich. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, aktualisiert es die Daten täglich. In der Schweiz werden auch Daten auf Kantonsebene angezeigt. Das gilt indessen nur, soweit diese Daten verfügbar sind, wie Google weiter mitteilte. Die Einführung auf Android und iOS erfolgt ab der laufenden Woche. Die Daten bezieht Google aus nach eigenen Angaben verlässlichen Quellen wie Wikipedia, der Zeitung "New York Times" und der John Hopkins Universität.

+++

10:00

Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen stellt Berlins Bürgermeister Michael Müller eine Verschärfung der Corona-Regelungen in der Hauptstadt in Aussicht. "Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich auch wieder Einschränkungen vornehmen müssen", sagte der SPD-Politiker im ZDF. Das sei wohl vor allem bei den Feiern im öffentlichen Raum nötig und könne über Alkoholverbote wie etwa in München geschehen. Möglich seien auch wieder Rückschritte bei der Teilnehmerzahl bei Begegnungsmöglichkeiten. Insbesondere bei den sehr jungen Erwachsenen, die im Freien feiern, gebe es "eine deutlich stärkere Infektionsdynamik als am Tisch in der Gastronomie". Eine Maskenpflicht an belebten öffentlichen Orten wie in München sehe er für Berlin derzeit nicht, auch keine Abriegelung von Stadtteilen wie etwa in Madrid.

+++

09:30

Der Zürcher Regierungsrat hat entschieden, die Maskenpflicht in Einkaufsläden vorerst beizubehalten. Die vor einem Monat eingeführten Massnahmen hätten gewirkt, ist der Regierungsrat überzeugt. Die Maskenpflicht in Einkaufsläden im Kanton Zürich gilt bis mindestens Ende Oktober. Dies sagte Regierungspräsidentin Silvia Steiner (CVP) am Donnerstag vor den Medien. Auch die anderen Massnahmen, die Ende August eingeführt wurden, bleiben in Kraft. Dabei handelt es sich um Einschränkungen für Gastronomiebetriebe sowie Bars und Clubs.

«Ich werde mich den Forderungen nicht beugen.» Veganer Laden in Winterthur wird wegen Nichteinhaltung der Maskenpflicht geschlossen. (Abo)https://t.co/bNfNfjm0EV — TA Zürich (@tagi) September 24, 2020

+++

08:15

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte rechnet nicht mit einem zweiten flächendeckenden Lockdown im Kampf gegen eine erneute Ausbreitung des Coronavirus. "Heute ist die Situation in Italien sicherlich besser als in anderen europäischen Ländern, und wir sind besser vorbereitet auf ein mögliches Wiederaufleben der Ausbreitung des Virus - auch das Gesundheitssystem", sagte Conte der Tageszeitung "La Stampa". "Derzeit schliesse ich die Möglichkeit eines allgemeinen Lockdowns aus. Es könnte - falls nötig - gezielte Schließungen geben."

Italien gehörte während der ersten Welle der Pandemie zu den am stärksten betroffenen Ländern weltweit. Die Regierung in Rom hatte darauf mit strengen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen reagiert. Die Zahlen steigen aber wieder. Der Johns Hopkins University zufolge wurden zuletzt 1640 Neuinfektionen in Italien registriert. Zum Vergleich: Frankreich verzeichnete dem dortigen Gesundheitsministerium zufolge binnen 24 Stunden mehr als 13.000 Neuinfektionen.

+++

06:30

Im Kampf gegen die kommende Wintergrippe wollte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 2,5 Millionen Impfstoffdosen beschaffen. Das sind doppelt so viele wie in den Vorjahren. Doch bisher hat das BAG erst 1,6 Millionen Dosen auf sicher, wie das Amt auf Anfrage von blick.ch sagt. Damit könnten in der Schweiz nicht einmal alle Menschen aus Risikogruppen und alle über 65-Jährigen – total 2,7 Millionen Personen – geimpft werden. Es gibt laut BAG aber Optionen auf mehr Dosen, die noch verhandelt und abgeklärt werden müssten, aber offenbar keine Zusicherung dafür. "Die impfenden Fachpersonen und Betriebe werden im Sinne einer Empfehlung gebeten, in der ersten Phase der Impfperiode mit den vorhandenen regulären Dosen zunächst primär die Risikogruppen und deren Kontaktpersonen zu impfen", so ein BAG-Sprecher.

BAG bestellt mehr Grippe-Impfdosen pic.twitter.com/sw4GgszYwk — Seite 103 des Teletext (@teletext_ch_de) September 20, 2020

+++

06:00

In Israel hat die Regierung eine Verschärfung des Lockdowns beschlossen, wie das Nachrichtenportal YNet berichtet. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe zuvor gewarnt, dass der Anstieg der Neuinfektionen das Land an den Rand des Abgrunds bringe. Seit dem 18. September befindet sich Israel in einem zweiten Lockdown.

+++

+++

05:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Deutschland 2143 neue Fälle, in denen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt die Gesamtzahl nun bei 278'070. 19 weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden. Die vom RKI errechnete Zahl der Todesfälle steigt damit auf 9428.

+++

04:00

Der bekannte Berliner Virologe Christian Drosten sieht Deutschland in der Corona-Pandemie noch nicht genügend gewappnet. "Wir müssen, um die Situation in den kommenden Monaten zu beherrschen, Dinge ändern", sagteDrosten laut spiegel.de im Vorfeld der im Oktober anstehenden Gesundheitskonferenz World Health Summit in Berlin. "Die Pandemie wird jetzt erst richtig losgehen. Auch bei uns." Er betonte, die Pandemie sei kein wissenschaftliches Phänomen, sondern eine Naturkatastrophe. Es würden schon Festtagsreden auf den deutschen Erfolg gehalten, aber man mache sich nicht ganz klar, woher der Erfolg gekommen sei. Er gehe schlichtweg darauf zurück, dass Deutschland ungefähr vier Wochen früher reagiert habe als andere Länder. "Wir haben mit genau den gleichen Mitteln reagiert wie andere. Wir haben nichts besonders gut gemacht. Wir haben es nur früher gemacht", erklärte der Leiter des Berliner Instituts für Virologie der Charité.

„Wir müssen vordenken, sonst ist es irgendwann zu spät“ https://t.co/OxcU65dlpT — Christian Drosten (@c_drosten) September 21, 2020

03:00

In der Corona-Pandemie setzt Belgien weitere Schweizer Kantone auf die orange Liste. Für 14 Kantone gilt mittlerweile eine erhöhte Wachsamkeit. Für den Kanton Genf erlässt Belgien neu ein Reiseverbot. Auf der orangen Liste stehen neu die beiden Appenzell, St. Gallen und Thurgau. Damit gilt für Reisen in 14 Kantonen eine erhöhte Wachsamkeit. Auf dieser Liste standen schon bisher die Kantone Wallis, Jura, Aargau, Bern, Solothurn, Neuenburg, Basel-Stadt, Zürich, Schwyz und Zug. Eine Quarantäne oder ein Test werden bei der Rückkehr empfohlen, sind aber nicht obligatorisch.

+++

02:00

Frankreich schliesst im Kampf gegen das Coronavirus Bars und Restaurants in Teilen des Landes. Für die südfranzösische Hafenmetropole Marseille und das Überseegebiet Guadeloupe sei die "maximale Alarmstufe" ausgerufen worden, sagte Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran am Mittwoch. Dort müssten ab Samstag alle Bars und Restaurants komplett schliessen. In der Hauptstadt Paris und weiteren Grossstädten wie Lille oder Rennes müssten Bars ab Montag um 22.00 Uhr schliessen.

+++

02:45

Die US-Regierung prüft nach Auskunft ihres Wirtschaftsberaters Larry Kudlow Hilfen für Fluggesellschaften. Dazu schaue man sich mögliche Gesetzesvorhaben oder Verwaltungsmaßnahmen an, sagt Kudlow vor Journalisten im Weißen Haus.

+++

01:00

In Grossbritannien sollen sich an klinischen Studien für Corona-Impfstoffe Probanten beteiligen, die sich freiwillig mit dem Virus infiziert haben. Die Regierung prüfe entsprechende Vorhaben mit Partnern, sagt eine Regierungssprecherin. Sie bestätigt damit einen Bericht der Zeitung "Financial Times". Ziel ist demnach, die Wirksamkeit von Impfstoffkandidaten zu testen und die Pandemie schneller zu beenden.

+++

