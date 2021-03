10:00

Die Ansteckungen mit dem Coronavirus haben in der Woche vom 1. bis 7. März leicht um 4,8 Prozent zugenommen. In der 9. Kalenderwoche 2021 registrierte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 7588 Fälle nach 7243 in der Vorwoche.

Es handelt sich um eine leichte Zunahme von 4,8 Prozent seit der Vorwoche, wie das BAG in seinem am Donnerstag veröffentlichten Wochenbericht schreibt. Der Anteil relevanter Virusvarianten (VOC) lag bei 72,2 Prozent der 3290 darauf getesteten Proben.

Die Fälle pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner lagen in den Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein zwischen 43 im Kanton Appenzell Innerrhoden und 137 im Kanton Genf. Landesweit registrierten die Behörden zwischen dem 1. und 7. März 87,8 Ansteckungen auf 100'000 Einwohner. In der Vorwoche hatte die Kennzahl noch bei 83,8 gelegen.

Mehr zum Thema hier.

+++

07:30

Die WHO erklärte den Ausbruch des Coronavirus am 11. März 2020 zur Pandemie erklärt. Zu dem Zeitpunkt waren weltweit 118'000 Infektionen gemeldet und knapp 4300 Menschen nach einer Infektion gestorben.

Ein Jahr später sind es nach der WHO-Statistik fast 120 Millionen gemeldete Infektionen weltweit und gut 2,6 Millionen Todesfälle.

+++

07:20

Das Medikament Actemra des Schweizer Roche hat in einer klinischen Studie den Wirkungsnachweis bei schwer erkrankten Covid-19-Patienten verfehlt. Durch die Verabreichung der Arznei zusätzlich zum Medikament Remdesivir von Gilead verringerte sich die Zeit bis zur Krankenhausentlassung von Patienten mit schwerer Lungenentzündung nicht. Das primäre Hauptziel des Phase-III-Tests wurde damit nicht erreicht.

Auch die Notwendigkeit für eine künstliche Beatmung und das Sterberisiko nahmen nicht ab. Roche testet den Einsatz von Actemra bei einer Coronavirus-Infektion in verschiedenen Studien und Kombinationen.

+++

06:40

Die Vorstellungen einer Lockerung der Corona-Massnahmen spaltet in der Schweiz die Generationen. Dies zeit eine repräsentative Umfrage des Link-Instituts im Auftrag des "Blick". Über 45 Prozent der 18- bis 50-Jährigen wollen eine Öffnung der Restaurants bereits im März. Weitere 20 Prozent verlangen dies spätestens Anfang April. Weniger eilig haben es die älteren Frauen und Männer ab einem Alter von 51 Jahren. 42 Prozent halten das jetzige Öffnungstempo für richtig, fast jedem Fünften geht es eher zu schnell. Mehr beim "Blick" hier.

Am morgigen Freitag diskutiert der Bundesrat über einen zweiten Lockerungschritt. Bereits seit dem 1. März sind Läden wieder offen. Die Infektonszahlen steigen laut den Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) wieder leicht an. In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Mittwoch 1491 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1'151, nach 1'113 am Dienstag.

Die Schweiz verzichtet derweil auf den Impfstoff von Johnson & Johnson. "Die Lieferung kommt zu spät für uns: Sie wäre erst ab dem dritten Quartal möglich", sagte BAG-Vizedirektorin Nora Kronig im Interview mit dem "Blick". Der Fokus liege auf mRNA-Impfstoffe, da diese eine höhere Wirksamkeit aufweisen und schneller angepasst werden könnten.

Das BAG hat am Mittwoch zudem die Quarantäneliste angepasst: Nicht mehr auf der Liste sind ab morgen 11. März unter anderem Spanien und Portugal. Ab dem 22. März neu auf der Liste ist unter anderem Belgien, Bulgarien, der Kosovo, Polen, das deutsche Bundesland Thüringen und aus Österreich die Steiermark, das Burgenland und Wien.

#CoronaInfoCH Quarantänepflicht: Die Länderliste der Staaten und Gebiete wurde aktualisiert. Diese Liste tritt am 11. März und am 22. März in Kraft. https://t.co/wSkTCPhlD9 — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) March 10, 2021

+++

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz. Gratis.

+++

05:50

Die Fluggesellschaft Emirates mit Sitz in Dubai fordert ihr Kabinenpersonal auf, sich entweder kostenfrei impfen zu lassen oder ab dem 15. März regelmässige Test selbst zu bezahlen. Dies geht aus einer E-mail an die Mitarbeiter hervor, die Reuters einsehen konnte. Eine geimpfte Belegschaft sei nicht nur aus gesundheitlichen und sicherheitstechnischen Gründen, sondern auch aus betrieblichen Gründen unerlässlich, heisst es.

Das staatliche Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern seit Januar die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Sinopharm unentgeltlich an.

+++

05:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 14'356 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 2444 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag auf 69,1 von 65,4. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Den neuen Angaben zufolge starben 321 weitere Menschen in Verbindung mit dem Virus.

Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 72'810. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,53 Millionen Menschen positiv auf das Virus getestet.

+++

02:50

In Brasilien meldet das Gesundheitsministerium mit 2286 weiteren Todesfällen binnen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Coronavirus den zweiten Tag in Folge einen Rekordwert. Die Gesamtzahl der Todesopfer ist mit 270.656 ist die zweithöchste nach den Vereinigten Staaten. Die Zahl der registrierten Infektionsfälle steigt an nur einem Tag um 79.876 auf 11,2 Million. Das ist weltweit die höchste Zahl nach den USA und Indien.

+++

01:30

In Deutschlan verliert die Union, also die beiden Parteien CDU und CSU, durch die Maskenaffäre an Vertrauen in der Bevölkerung. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Zeitungen der "Funke Mediengruppe" (Donnerstagausgaben). Demnach vertrauen nur rund ein Drittel der Befragten der Union in gleichem Masse wie vor den Korruptionsvorwürfen.

Rund 60 Prozent geben hingegen an, dass die Maskenaffäre ihr Vertrauen in die CDU und CSU negativ beeinflusst habe. Gut 75 Prozent der Befragten rechnen damit, dass die Parteien daher bei der Bundestagswahl mit grosser Wahrscheinlichkeit Schaden nehmen werden. Zwei Politiker der Union hatten 2020 mit Maskendeals viel Geld verdient.

+++

+++

22:30

Kurz nach der Verabschiedung seines 1,9 Billionen Dollar schweren Corona-Hilfspakets im US-Kongress kündigt Präsident Joe Biden in einer gemeinsamen Erklärung mit den Chefs der US-Impfstoffhersteller Johnson & Johnson und Merck eine Initiative zur Steigerung der Produktion von Vakzinen an. Zuerst werde er sicherstellen, dass Amerikaner versorgt würden.

"Aber dann werden wir dem Rest der Welt helfen. Wenn wir einen Überschuss haben, werden wir ihn mit dem Rest der Welt teilen", sagt Biden vor Journalisten.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)