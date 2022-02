06:50

Laut einer Umfrage des Medienunternehmens Tamedia halten fast 70 Prozent der Bevölkerung Corona für überstanden. Corona könne keinen grossen Schaden mehr anrichten, lautet die Meinung. Diese Haltung nehmen inzwischen auch mehr ältere Leute ein. Bei den Jungen wurde Corona stets als etwas weniger gefährlich wahrgenommen.

Laut "20 Minuten" ist die Beurteilung der Lage auch nicht mehr stark politisch geprägt. Sowohl Wählerinnen und Wähler der politischen Rechten als der Linken glauber, dass das Schlimmste vorbei sei. Bisher waren rot-grüne Wähler eher vorsichtig, konservative und libertäre Schichten haben stets weniger Beschränkungen gefordert.

Gesundheitsminister Alain Berset schlägt dem Bundesrat für seine heutige Sitzung offenbar einen grossen Öffnungsschritt vor. Dies berichtet der "Blick" und beruft sich auf gut informierte Quellen. Bereits ab kommenden Donnerstag soll die Zertifikatspflicht in Restaurants, Fitnesscenter oder Museen aufgehoben werden und auch die Beschränkung für private Treffen gestrichen werden.

Eine offene Frage ist die Maskenpflicht: Offenbar soll einkaufen wieder ohne Maske möglich werden. Im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen soll der Mund-Nasenschutz aber bleiben, so der "Blick".

Wie die Zeitungen von "CH-Media" schreiben, soll die besondere Lage per Ende März aufgehoben werden. Dann dürfen die Kantone wieder selbst entscheiden, welche Schutzmassnahmen an Unis oder in Spitälern gelten.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Dienstag 20'310 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 20'995. Am Montag lag dieser Schnitt noch bei 21'917, vor einer Woche bei 29'526.

Zudem wurden 140 neue Spitaleinweisungen und 17 neue Todesfälle gemeldet. Bislang sind 68,66 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

Die weltweite Zahl der neuen Corona-Fälle ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der vorigen Woche um fast ein Fünftel gesunken. Zwischen 7. und 13. Februar wurden der UN-Organisation in Genf rund 16 Millionen Fälle gemeldet - 19 Prozent weniger als in der Woche davor, wie die WHO am Dienstagabend in ihrer jüngsten Corona-Statistik mitteilte.

Der vorläufige Höhepunkt der Pandemie wurde in der letzten Januarwoche mit mehr als 22 Millionen Fällen erreicht. Danach begannen die Zahlen Anfang Februar zu sinken. Auch vorige Woche wurden aus fast allen Regionen weniger neue Fälle gemeldet. Nur im westpazifischen Raum mit Ostasien und Ozeanien stieg die Zahl.

Die WHO berichtete aber nicht nur vom Rückgang der Corona-Fälle, sondern auch von einem stetigen Anstieg von BA.2, einer noch schneller übertragbaren Untervariante der Virusvariante Omikron. BA.2 machte mehr als ein Fünftel aller Omikron-Fälle aus, die Anfang Februar weltweit analysiert wurden. Sowohl in Ländern mit ansteigender als auch mit abflachender Omikron-Welle sei BA.2 auf dem Vormarsch.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 219'972 Positiv-Tests binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind 14.278 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 234'250 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1401,0 von 1437,5 am Vortag. 247 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 120.467. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 12,8 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie sehen die Deutschen das Krisenmanagement so kritisch wie nie. Waren im April und Juni 2020 noch zwei Drittel der Arbeitnehmer und Selbstständigen mit der Politik zufrieden, sagten das im Januar 2022 nur 31 Prozent, wie die "Süddeutsche Zeitung" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf regelmässige Umfragen des WSI-Instituts der Hans-Böckler-Stiftung berichtet. Die Bundesregierung trifft sich heute mit den Ländern, um das weitere Vorgehen zu beraten.

Laut der WSI-Befragung schrumpfe die Zustimmung in allen Einkommensgruppen und gefährde den Erfolg der Corona-Politik. Geimpfte Befragte, die in den vergangenen Monaten ihr Vertrauen ins Krisenmanagement verloren hätten, liessen sich signifikant seltener boostern.

20:00

Die Niederlande heben ab Freitag die meisten Massnahmen auf. Grund sei, dass die Rekord-hohen Infektionszahlen durch die Omikron-Variante nicht zu einer ähnlich Entwicklung bei Krankenhaus-Fällen geführt habe, sagt Gesundheitsminister Ernst Kuipers. "Das Land öffnet sich wieder." Kuipers ruft jedoch die Bevölkerung auf, weiter vorsichtig zu sein. Auch nach einem Ende der Maskenpflicht werde ihr Einsatz empfohlen.

18:20

Weltweit haben sich mehr als 411,7 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 6,19 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, seit dieses erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die höchsten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf.

