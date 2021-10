06:40

Das Robert-Koch-Institut meldet 3111 neue Positiv-Tests. Das sind 23 mehr als am Montag vor einer Woche, als 3088 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 66,5 von 66,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Sieben weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 94.209. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,3 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Die Zahl der dem RKI gemeldeten #Corona-Fälle in lag gestern bei 3111. ➡️ plus 0,7% zur Vorwoche ➡️ 4. Plus im Vorwochenvergleich in Folge pic.twitter.com/ckkCKD0XRV — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 11, 2021

+++

06:00

Wer einen Corona-Test macht, muss ab heute Montag bezahlen. Nicht betroffen von der Massnahme des Bundesrates sind nur die unter 16-Jährigen und Erstgeimpfte, gratis bleiben auch wiederholte Tests an Schulen und in Unternehmen. Zwar befürwortet die Mehrheit der Bevölkerung die Kostenpflicht, vor allem die SVP und das Gewerbe aber sind dagegen.

Die SVP-Fraktion im Bundeshaus hatte sich Mitte September mit einer Motion gegen kostenpflichtige Tests gestellt, und auch Vertreter von Grünen, SP und Mitte schlossen sich ihr an. Hauptargument: Leute mit kleinen Einkommen würden am stärksten getroffen, das sei unsozial. Und vor allem Gastronomie und Hotellerie würden weiter bluten.

+++

05:30

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird voraussichtlich um 13:30 Uhr die Zahl der Corona-Ansteckungen, Spitaleinweisungen und Todesfälle des Wochenendes publizieren. Seit mehreren Wochen sinken die täglich gemeldeten Zahlen.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Freitag 968 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert.

Damit lag der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 976. Zudem sind bislang 59,78 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 08.10.

20 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 319 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 74,7%

968 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (28.09.2021): 0,83https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/ExPVmjJ3TE — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) October 8, 2021

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

20:30

Die deutschen Landesbehörden haben im Laufe des Sonntags 6047 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Damit liegt die heute gemeldete Zahl der Neuinfektionen gut 20 Prozent über dem Vorwochenwert, obwohl aus dem aktuell am stärksten betroffenen Bundesland Bremen keine neuen Daten vorliegen. Zudem wurden 21 neue Todesfälle registriert. Das Wochenmittel steigt damit auf knapp 60 Tote pro Tag. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 94'196 Menschen in Folge einer Infektion gestorben. Die Gesamtfallzahl steigt auf 4'311'726 labortechnisch bestätigte Ansteckungen.

+++

18:30

Nach fast vier Monaten ist am Sonntag der Corona-Lockdown in Sydney aufgehoben worden. "Das ist ein grosser Tag für unseren Bundesstaat", sagt der Regierungschef von New South Wales, Dominic Perrottet. Nach "100 Tagen Blut, Schweiss und keinem Bier" hätten sich die Menschen die Lockerungen verdient. 106 Tage lang mussten Geschäfte, Schulen und viele Büros in Australiens grösster Stadt im Kampf gegen die hochansteckende Deltavariante des Coronavirus geschlossen bleiben. Die Einwohner durften sich zudem nicht mehr als fünf Kilometer von ihrer Wohnung entfernen.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)