In den Bergen ist an diesem Wochenende der Andrang von Wintersportlern wieder gross. Der Bergbahnen-Chef Saas-Fee VS ist aber überzeugt, die Sicherheit der Menschen trotz Corona gewährleisten zu können. In Saas-Fee bei der Talstation des Alpin Express am gestrigen Samstag zu einem grösseren Andrang gekommen.

Mit vernachlässigten Sicherheitsvorkehrungen habe das aber nichts zu tun, wie er gegenüber blick.ch sagt: "Der Grund für diesen Andrang war aber ein kurzzeitiger Ausfall einer anderen Bahn, weshalb in dieser Zeit nur der Alpin Express zur Verfügung stand."

Ansonsten funktioniere das ausgearbeitete Corona-Konzept, versichert Bumann gegenüber "Blick". "Wir haben nun sogar ein sogenanntes Covid Security Team im Einsatz, welches die Gäste in Empfang nimmt und vor Ort entsprechend instruiert." Zudem würde auch die lokale Polizei mithelfen, den Besucherstrom in die richtigen Bahnen zu lenken.

In den USA ist die Marke von zwölf Millionen bestätigten Corona-Infektionen übertroffen worden. Laut einer Reuters-Auswertung von Daten des öffentlichen Gesundheitswesens sind nunmehr mehr als 12.010.000 Fälle gemeldet worden. Allein in den vergangenen sechs Tagen wurden fast eine Million Fälle registriert. Über 255.000 Menschen starben bislang - so viele wie in keinem anderen Land.

Frankreichs Gesundheitsministerium meldet 17.881 Neuinfektionen nach 22.882 am Freitag. Die Krankenhäuser verzeichnen demnach 276 weitere Corona-Tote nach 386 am Freitag. Insgesamt bestätigte Frankreich damit bislang 48.518 Tote, von denen 33.231 in Kliniken starben. Die Zahl der Erkrankten, die in Krankenhäusern liegen, sei ebenso wie die derjenigen auf Intensivstationen den fünften Tag in Folge zurückgegangen.

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung der Pandemie von der Johns Hopkins University findet sich hier.

20:40

Portugal kündigt ein mehrtägiges Verbot von Inlandsreisen und die Schließung von Schulen Ende November und in der ersten Dezemberwoche an. So soll verhindert werden, dass sich unmittelbar vor Weihnachten das Virus im Land im Zusammenhang mit Reisen rund um die Feiertage am 1. und 8. Dezember noch stärker ausbreitet.

19:35

In den USA ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen nach Angaben der Seuchen-Kontrollbehörde CDC binnen eines Tages um 192.673 auf 11.843.490 gestiegen. Zudem kletterte demnach die Zahl der Toten um 1885 auf 253.600. Wenige Tage vor dem verlängerten Thanksgiving-Wochenende steuert das von der Pandemie am stärksten betroffene Land damit auf die Marke von zwölf Millionen Infektionen zu. Das CDC rät dringend von Reisen an den bevorstehenden Feiertagen ab. "Wir sind alarmiert durch den exponentiellen Anstieg an Fällen und Krankenhauseinweisungen."

