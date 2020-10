12:45

Innenminister Alain Berset stimmt die Bevölkerung angesichts der stark steigenden Fallzahlen am Montag auf lange andauernde Einschränkungen ein. "Was wir jetzt vorbereiten, wird für sehr lange halten müssen voraussichtlich", sagte Berset im Kanton Waadt am Montag. "Wir entscheiden am Mittwoch für die nächsten Wochen und Monate." Die Schweiz gehöre in Europa derzeit zu den am schlimmsten betroffenen Ländern, sagte Berset und mahnte, Abstandsregeln und Maskenpflicht einzuhalten. "Die Leute müssen sich an die Regeln halten."

+++

12:10

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet für Freitag, Samstag und Sonntag 17'440 neu registrierte Infektionen mit dem Coronavirus. 17'357 Fälle beziehen sich auf die Schweiz, 83 auf Liechtenstein.

Die Positivitätsrate liegt bei 21 Prozent. Das heisst, jeder fünfte Test war positiv.

Zudem wurden 259 neue Spitaleinweisungen und 37 neue Todesfälle gemeldet. Die Todesfälle wurden sämtlich in der Schweiz verzeichnet.

* seit Freitag, 23. 10. 2020, 8 Uhr/Quelle: BAG

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 5'419. Am Freitag lag dieser Schnitt noch bei 4'176, vor einer Woche bei 2'675.

+++

11:00

Im Tessin ist die erste Ladung von Grippeimpfdosen laut einem Bericht von Radio und Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz (RSI) bereits aufgebraucht. Weitere Dosen sollen Ende November eintreffen. Bisher durften sich im Südkanton nur Risikopersonen und Gesundheitsfachkräfte impfen lassen.

Im November wird die Schweiz erneut Grippeimpfstoff erhalten, und zwar rund 700'000 Dosen. Wie viele davon der Kanton Tessin bekommt, ist noch unklar. Neben Tessinerinnen und Tessinern hätten sich auch viele Grenzgänger in der Schweiz gegen die Grippe impfen lassen wollen, heisst es im RSI-Bericht weiter. Diese erhalten die Impfung jedoch nur auf Verschreibung eines Schweizer Arztes.

Zum ausführlichen Bericht geht es hier.

+++

09:45

In Frankreich könnte die Pandemie bis auf 100'000 Neuinfektionen pro Tag anwachsen, warnt der Leiter des wissenschaftlichen Ausschusses, der die französische Regierung berät. "Es wird wahrscheinlich mehr als 50'000 Fälle pro Tag geben", sagt Jean-François Delfraissy dem Sender RTL. "Wir vermuten (...) , dass es mehr in die Richtung von 100'000 pro Tag gehen wird."

+++

09:00

Die Börsen weltweit reagierten in den letzten Wochen und Monaten bemerkenswert gelassen auf die Corona-bedingte Wirtschaftskrise. Viele Börsenindizes stehen nach einem heftigen Absturz im März heute wieder auf demselben Niveau wie vor Ausbruch der Pandemie. Auch jetzt, wo ein zweiter Lockdown auf Mini-Ebene droht, geraten die Börsen nicht in Panik. Das Schweizer Börsenbarometer Swiss Market Index notiert am Montagmorgen zweitweise sogar leicht im Plus. Der japanische Leitindex schloss am Morgen kaum verändert.

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

+++

08:30

Erste Ergebnisse von Tests einer von der Universität Oxford in Zusammenarbeit mit dem britischen Pharmakonzern AstraZeneca entwickelten Corona-Schutzimpfung sind nach einem Bericht der "Financial Times" erfolgsversprechend verlaufen. Bei älteren Menschen, der Gruppe mit dem höchsten Risiko schwerer Krankheitsverläufe, sei eine "robuste Immun-Reaktion" entstanden, berichtet das Blatt.

Der AstraZeneca-Impfstoff, den auch die Schweiz kauft, löst offenbar auch bei älteren Personen eine robuste Immunantwort aus. https://t.co/RdjRwfFpvA — Marc Brupbacher (@MarcBrup) October 26, 2020

+++

06:30

Das Bundesamt für Gesundheit hat vor einigen Wochen entscheiden, dass die Zahl der Corona-Neuansteckungen am Wochenende nicht mehr veröffentlicht wird. So werden am Montag die Fallzahlen für drei Tage zusammen publiziert. Da für die Schweiz und Liechtenstein am Freitag 6634 Fälle bekannt gegeben wurden, ist es angesichts der steigenden Tendez in der letzten Woche nicht unrealistisch, dass das BAG am Montag rund 20'000 neue Coronavirus-Ansteckungen bekannt geben könnte. Die Zahlen werden gewöhnlich zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr publiziert.

+++

06:00

Im Kampf gegen die zweite Corona-Welle treten am Montag vielerorts in Europa neue Auflagen in Kraft, so etwa in Italien, Dänemark, der Slowakei und in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Viele Regierungen setzen auf nächtliche Ausgangssperren und weitere Kontaktbeschränkungen, um einen kompletten Lockdown der Länder zu vermeiden.

Am Wochenende hatten mehrere EU-Staaten Rekordwerte bei der Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, darunter Frankreich, Dänemark, Belgien und Tschechien. Nun müssen von Montag an in Italien landesweit alle Restaurants und Bars um 18:00 Uhr für Gäste schliessen. Auch Kinos, Theater, Fitnessstudios, Bäder, Skiresorts und Konzerthallen dürfen nicht mehr öffnen. Ein Grossteil der italienischen Gymnasialschüler wird vorerst online unterrichtet. Auch in der Slowakei müssen Schüler ab der fünften Schulstufe auf Online-Unterricht umsteigen.

In Dänemark dürfen sich von Montag an nicht mehr als zehn Personen an einem Ort versammeln. Kioske und Supermärkte dürfen nach 22.00 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen. In der belgischen Hauptstadt Brüssel und Umgebung gilt wieder überall Maskenpflicht, die nächtliche Ausgangssperre beginnt dort bereits um 22.00 Uhr statt um Mitternacht. Schwimmbäder, Sportclubs und Fitnessstudios müssen schliessen, ebenso Theater, Kinos und Museen.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier.

#Spanien erklärt wegen #Corona den landesweiten Gesundheitsnotstand, zunächst für zwei Wochen. Ministerpräsident Sánchez möchte ihn bis zum Mai verlängern – dafür braucht es aber die Zustimmung des Parlaments: https://t.co/JNsdXMiDQE — Tagesspiegel (@Tagesspiegel) October 25, 2020

+++

05:45

In Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut 8685 Neuinfektionen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 437.866. Zwar ist die Zahl der Neuinfektionen wieder auf einen vierstelligen Wert gesunken. Allerdings werden am Sonntag in der Regel nicht alle neuen Fälle erfasst. Nach RKI-Angaben steigt die Zahl der tödlichen Verläufe um 24 auf 10'056.

+++

Abonnieren Sie hier den kostenlosen Newsletter von cash.ch

+++

03:30

Das Spitalzentrum des französischsprachigen Wallis (CHVR) hat für Montag wegen der Corona-Pandemie die höchste Alarmstufe aufgerufen. Patienten müssten in andere Spitäler verlegt werden, sagte CHVR-Direktor Eric Bonvin am Sonntagabend dem Sender "Radio Rhône". In den Spitälern des CHVR hätten sich am Sonntag 124 Patientinnen und Patienten befunden, zehn davon in Intensivbehandlung. Die Zunahme sei konstant und besorgniserregend, sagte Bonvin weiter.

Die aktuelle Situation sei vergleichbar mit jener auf dem Höhepunkt der ersten Welle am vergangenen 23. März. Diesmal seien aber die Massnahmen gegen die Pandemie später getroffen worden. "Die bevorstehende Woche wird sehr schwierig", sagte Bonvin weiter. Deshalb sei ab Montag ein Krisenstab im Einsatz.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier.

Le directeur de l’établissement valaisan, Eric Bonvin parle d’une «augmentation est constante et inquiétante». https://t.co/wvxkyOcgZw — Le Matin (@Lematinch) October 25, 2020

+++

04:00

China meldet 20 importierte bestätigte Coronavirus-Fälle und 161 asymptomatische, lokale Infektionen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden sind von den 161 neuen symptomlosen Infektionen, die China nicht als bestätigte Fälle einstuft, 137 lokal infolge einer Coronavirus-Erkrankung in einer Bekleidungsfabrik in Kashgar in der Region Xinjiang übertragen. In der 4,75 Millionen grossen Stadt werden seit Bekanntwerden der Infektion alle Einwohner auf das Virus getestet.

+++

02:30

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel erklärt laut "Bild" in internen Gesprächen mit den Unions-Fraktionschefs der Bundesländer, sie gehe von weiter stark steigenden Infektionszahlen aus. "Es stehen uns sehr, sehr schwere Monate bevor", wird sie zitiert. Mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz am 30. Oktober, bei der es auch um mögliche Verschärfungen von Corona-Regeln gehen solle, habe Merkel gesagt, sie habe "kein so gutes Gefühl": "So kann es nicht weitergehen."

+++

23:00

Die Zahl der Neuinfektionen in den USA steigt nach Angaben der Seuchenschutzbehörden CDC binnen 24 Stunden 83'851. Am Samstag waren es 82'929, gewesen, am Freitag 74'380 und am Donnerstag 63'656. Die Gesamtzahl liegt damit bei rund 8,55 Millionen. Die Zahl der Toten steigt um 828 auf 224'221.

Grossbritannien meldet derweil mit 19'790 Neuinfektionen einen etwas geringeren Anstieg als noch am Samstag, als über 23'012 neu registrierte Fälle berichtet worden war.

+++

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)