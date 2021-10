13:40

Vom 11. Oktober bis 17. Oktober sind in der Schweiz 170'189 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Damit sind 62 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag auf seiner Website veröffentlichte.

Insgesamt wurden seit Beginn der Impfkampagne 10'881'521 Impfungen verabreicht. 5'361'728 Personen haben zwei Impfdosen erhalten, bei 158'065 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung vorgenommen.

Pro Tag wurden letzte Woche durchschnittlich 24'313 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 1 Prozent.

+++

13:30

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 2366 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 72 Stunden registriert. Dies geht aus den heute Montag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 894. Am Freitag lag dieser Schnitt noch bei 880, vor einer Woche bei 924. Zudem wurden 30 neue Spitaleinweisungen und 4 neue Todesfälle gemeldet.

Bislang sind 62,02 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 18.10.

30 Hospitalisationen mehr als am Freitag, 210 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 69,7%

2366 laborbestätigte Fälle mehr als am Freitag. Reproduktionszahl Re (08.10.2021): 1https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/epk5zKXqd0 — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) October 18, 2021

+++

+++

11:10

Russland meldet mit 34'325 Corona-Neuinfektionen den fünften Tag in Folge einen neuen Höchstwert. Damit stieg die Zahl der bestätigten Ansteckungen binnen 24 Stunden über die Marke von acht Millionen, wie der Behörden mitteilen. Zudem starben 998 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Erst am Samstag war die Zahl der täglich gemeldeten Todesfälle erstmals über die Schwelle von 1000 gestiegen. Russland weist nach den USA, Brasilien und Indien weltweit die viertmeisten Corona-Todesfälle auf, bei den Infektionen liegt Russland auf Platz fünf.

+++

09:50

Bei Flügen innerhalb Skandinaviens muss seit heute Montag kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Die Fluggesellschaften SAS, Norwegian, Widerøe und Flyr einigten sich darauf, von Reisenden zwischen Dänemark, Norwegen und Schweden den Infektionsschutz nicht mehr zu verlangen. "Der norwegische Leitfaden zur Infektionskontrolle verlangt von Passagieren im Inland nicht mehr, Gesichtsmasken zu tragen, daher entfällt diese Anforderung an Bord von Widerøes Flügen", sagte die Sprecherin Silje Brandvoll jüngst dem norwegischen Rundfunk. Bei Flügen in andere Länder im Ausland müsse jedoch weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auf dem Flughafen Gardermoen bei Oslo wurde die Maskenpflicht bereits am Freitag aufgehoben.

Face Masks No Longer Required On Flights Within Scandinavia https://t.co/ztSjUNeRkw — Forbes (@Forbes) October 16, 2021

+++

07:00

Weltweit haben sich mehr als 240,81 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 5,1 Millionen Menschen starben mit oder an dem Coronavirus, seit dieses im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Mit 45,04 Millionen Ansteckungsfällen und 728'335 Toten weisen die USA weltweit die höchsten Zahlen auf. Bei den Infektionszahlen liegen Indien mit rund 34,1 Millionen und Brasilien mit mehr als 21 Millionen Fällen auf den Plätzen zwei und drei. Bei den Totenzahlen sind es rund 603.300 in Brasilien und rund 452.300 in Indien.

+++

06:45

In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 18'727 Neuinfektionen binnen eines Tages. Die Gesamtzahl steigt auf mehr als 45,03 Millionen. Mindestens 152 weitere Menschen starben mit oder an dem Coronavirus, insgesamt sind es damit 728'335. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Die USA weisen weltweit die höchsten Infektions- und Totenzahlen auf.

+++

05:45

In der Schweiz wird derzeit intensiv darüber diskutiert, ob eine dritte Impfung, die sogenannte Booster-Impfung, für ältere Menschen über 60 Jahren sinnvoll und notwendig sei. Andere Länder wie Deutschland, Frankreich oder Italien bieten bereits eine Booster-Impfung an.

Seit Anfang September sind in der Schweiz 52 Personen trotz doppelter Impfung im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Politiker und Experten bemängeln die zögerliche Haltung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und der eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF). Das eheamlige Taskforce-Mitglied Dominique de Quervain schrieb am Sonntag auf Twitter: "Für viele der heute gesunden älteren Personen dürfte es belastend sein zu befürchten, bald Teil der klaren Zunahme von schweren Fällen zu werden, welche die Schweiz verlangt, um mit den Booster-Impfungen zu beginnen."

"Ein Teil, der 52 seit Anfang verstorbenen doppelt geimpften Personen, könnte wohl heute noch leben, wenn das BAG frühzeitig eine Empfehlung für Booster-Impfungen für über 65-Jährige veröffentlicht hätte", moniert zudem GLP-Nationalrat Martin Bäumle.

+++

05:15

Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 4056 Neuinfektionen binnen eines Tages in Deutschland. Das sind 945 Fälle mehr als am Sonntag vor einer Woche als 3111 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 74,4 von 72,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Zehn weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 94'628. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,37 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

04:55

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird voraussichtlich um 13:30 Uhr die Zahl der Corona-Ansteckungen, Spitaleinweisungen und Todesfälle des Wochenendes publizieren. Seit mehreren Wochen sinken die täglich gemeldeten Zahlen.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Freitag 952 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert.

Damit lag der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 882. Zudem sind bislang 61,52 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 15.10.

22 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 239 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 74%

952 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (01.10.2021): 0,89https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/r1StV9svOq — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) October 15, 2021

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

21:05

Die Zahl der gemeldeten Coronavirus-Infektionen in Deutschland ist auf 4'375'664 gestiegen. Wie aus den von ntv.de ausgewerteten Angaben der Landesbehörden hervorgeht, kamen damit 7048 neue Fälle hinzu. Das sind 1001 neu gemeldete Fälle mehr als am Sonntag der Vorwoche (+16,6 Prozent). Damals (am 10.10.) waren es insgesamt 6047 neu registrierte Fälle gewesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion stieg um 15 auf 94'611. Am Sonntag der Vorwoche waren es insgesamt 21 neu registrierte Todesfälle gewesen. Als aktuell infiziert gelten rund 138'006 Personen.

Die Ansteckungsrate wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 1,09 angegeben (Vortag: 1,12). Laut Divi-Register werden in Deutschland derzeit 1420 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, das sind 10 Patienten mehr als am Vortag gemeldet worden waren. 790 von ihnen werden beatmet. Rund 4007 Intensivbetten sind in den deutschen Kliniken derzeit noch frei.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)