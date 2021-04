13:30

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 2449 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Donnerstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1705. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 1636, vor einer Woche bei 1847. Zudem wurden 156 neue Spitaleinweisungen und 20 neue Todesfälle gemeldet.

11:45

90’000 Impftermine stehen im Kanton Zürich im April zur Verfügung, doch fast jeder achte Termin ist noch frei. Regierungsrätin Natalie Rickli hat auf Twitter nun einen Aufruf lanciert. "Liebe Ü65, es hat noch 18'000 freie Impftermine im April! Liebe Kinder und Enkel sagt es den Eltern bzw. Grosseltern weiter", schrieb Rikli. Der Kanton versandte ebenfalls eine entsprechende Medienmitteilung. Von den 90’000 Terminen sind am Donnerstag aber immer noch 12’000 Termine im April verfügbar, schreibt 20minuten. Das entspricht fast jedem achten Termin.

Vielleicht widerspiegelt dies eine gewisse Apathie und Verärgerung bei der Zürcher Bevölkerung, weil der Kanton im schweizweiten Vergleich zu lange zu wenig Impfdosen erhielt. Bei der nationalen Durchimpfung bildet der Kanton Zürich schweizweit das Schlusslicht. Die Anmeldeplattformen im Kanton Bern sind zudem bereits seit Januar in Betrieb, beim Kanton Zürich ist dies seit dem 29. März der Fall - wobei sich hier der Kanton an der eigenen Nase nehmen muss.

11:30

Der Ökonom Clemens Fuest, Präsident des einflussreichen Ifo-Institutes in Berlin, spricht sich für eine erneute Verschärfung der Corona-Massnahmen aus. "Wir müssen die sozialen Kontakte reduzieren, damit wir die Infektionen herunterbringen, denn sonst wird es auch keine nachhaltige wirtschaftliche Erholung geben", sagt Fuest dem Fernsehsender phoenix. "Wir bleiben sonst im Jo-Jo-Lockdown, in den uns die Politik jetzt leider geführt hat, weil sie eben nicht viel früher eine überzeugende Strategie eingeschlagen hat."

Ob die Kontaktreduzierung durch Schliessung des Einzelhandels oder der Schulen erreicht werde, sei letztlich eine politische Entscheidung. Es sei fatal, dass die Politik die Osterferien habe vorbeiziehen lassen, ohne diese für eine Reduzierung der sozialen Kontakte zu nutzen. Ebenfalls sei bedauerlich, dass man nicht genau wisse, wie genau sich das Infektionsgeschehen entwickle, weil nicht oder unvollständig gemeldet werde.

10:30

Der oberste Lobbyist der globalen Airline-Industrie hat sich vorsichtig optimistisch geäussert, dass der Reiseverkehr trotz eines schwachen Starts in das Jahr in der zweiten Jahreshälfte 2021 wieder anziehen wird. Während die Vorausbuchungen für den Sommer in Nordamerika bei 32 Prozent des Niveaus von 2019 und in Europa und Asien bei der Hälfte davon liegen, bedeuten beschleunigte Impfkampagnen und ein verbessertes Bild bei der Gesundheitsvorsorge, dass die Nachfrage immer noch anziehen kann, sagte Willie Walsh, Generaldirektor der International Air Transport Association, in seiner ersten Rede in dieser Funktion.

"Wir sollten optimistisch bleiben, dass die zweite Hälfte dieses Jahres positiver sein wird, als wir es bisher angenommen haben", sagte Walsh. "Die Erwartung, dass sich die Einführung des Impfstoffs beschleunigt, ist einer der Gründe, warum wir optimistisch sein können, dass sich die Dinge verbessern werden."

08:45

Wegen der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Fahrgäste im deutschen Linienfernverkehr mit Bussen und Bahnen im vergangenen Jahr nahezu halbiert. Das Fahrgastaufkommen sei mit 88 Millionen Personen um 49 Prozent geringer ausgefallen als 2019. Im Eisenbahn-Fernverkehr reisten 82 Millionen Fahrgäste und damit 46 Prozent weniger Menschen. Bei Fernbussen gab es sogar einen Einbruch um 71 Prozent auf 6,1 Millionen. Wegen der Ansteckungsgefahr mieden viele Menschen Bahnen und Busse. Geschlossene Geschäfte und Homeoffice trugen ebenfalls dazu bei.

06:30

Andreas Widmer, emeritierter Professor am Unispital Basel und Präsident des nationalen Zentrums für Infektionsprävention Swissnoso, fordert, dass jetzt sämtlicher Impfstoff in der Schweiz verwendet wird, um Erstimpfungen durchzuführen. "Neue Erkenntnisse zeigen, dass der Impfschutz bereits nach der ersten mRNA-Impfung rund 80 Prozent beträgt. Ausserdem lässt der Impfschutz nicht so schnell nach, wie ursprünglich erwartet", lässt sich Widmer in 20min.ch zitieren. Auch angesichts der immensen Auswirkungen und Kosten der aktuellen Einschränkungen unterstützt Widmer ein solches Vorgehen. In Grossbritannien wird schon länger nach diesem Vorgehen geimpft.

06:15

Mit 796 Coronavirus-Fällen pro 100'000 Einwohner weist der Kanton Uri gegenwärtig die mit Abstand höchsten Zahlen aus. Der am zweitstärksten betroffene Kanton Genf zeigt eine Inzidenz von 456 Fällen. Die Urner Regierung hat am Dienstag daher an die Bevölkerung appelliert, die Schutzmassnahmen einzuhalten und die Kontakte aufs Nötigste zu beschränken.

Der Urner Regierungssprecher Adrian Zurfluh kann sich laut nzz.ch die hohe Zahl von Ansteckungen nicht erklären, zumal es in den umliegenden Kantonen keine ähnlichen Auffälligkeiten gebe. Einige wenige Fälle können dafür sorgen, dass die Inzidenz aufgrund der geringer Grösse des Kantons innert kurzer Zeit stark ansteige. Schwer erklärbar seien die hohen Zahlen auch, weil Uri beim Impfen eine Spitzenposition einnimmt und prozentual den schweizweit höchsten Anteil vollständig geimpfter Personen aufweist.

06:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag 20'407 Neuinfektionen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden. Das sind knapp 4000 weniger als vor einer Woche. 306 weitere Menschen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 105,7 von 110,1 am Vortag. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,93 Millionen Infektionen in Deutschland bestätigt.

05:55

Der Österreicher Markus Schröcksnadel, einer der wichtigsten Ski-Tourismus-Unternehmer im Alpenraum, lobt das Verhalten der Schweiz, im Winter den Skitourismus zuzulassen. "Der Schweizer Weg war wohl der richtige, zumal der Wintertourismus im Vergleich zu Österreich in der Schweiz einen weit höheren Anteil an Inlandsgästen aufweist, sagt er zu blick.ch. In Österreich habe der Politik der Mut gefehlt, derartige Schritte zu setzen, und es liege andere Voraussetzungen vor, was den Gästemix angeht." Schröcksnadel ist unter anderem in den Bergbahnen Saas-Fee VS und Savognin GR investiert.

Die Pandemielage der Schweiz ist trotz Wintersportfreuden und offener Pisten nicht schlechter als in den Nachbarländern. In den letzten zwei Wochen wurden in der Schweiz pro 100'000 Einwohner 274 Coronavirus-Infektionen gemeldet. In Frankreich sind es 737, in Österreich 484, in Italien 447 und in Deutschland 264 Fälle.

05:50

In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 75'642 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Damit haben sich in den Vereinigten Staaten insgesamt mehr als 30,89 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt um mindestens 800 auf 557'658. Die USA weisen weltweit die höchsten Infektions- und Todeszahlen auf.

04:00

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery kritisiert Modellversuche und Öffnungsstrategien in der Corona-Pandemie angesichts der steigenden Intensivpatientenzahlen. "Ich halte es für unverantwortlich, in der gegenwärtigen Phase über Öffnungen nachzudenken", sagt Montgomery der Zeitung "Augsburger Allgemeinen". Erst wenn die Inzidenzen wieder tief unten seien, der R-Wert deutlich kleiner als eins und die Belegung der Intensivstationen rückläufig sei, könne man darüber nachdenken.

03:00

Deutschland will nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters einen bilateralen Vertrag für den Ankauf des russischen Impfstoffes Sputnik V aushandeln. In der Sitzung der EU-Gesundheitsminister habe die EU-Kommission am Mittwoch erklärt, dass sie keinen Vorvertrag zu Sputnik V wie mit den anderen Impfstoffanbietern schliessen zu wollen, erfuhr Reuters aus Teilnehmerkreisen. Bundesminister Jens Spahn habe bei dem Treffen angekündigt, dass Deutschland nunmehr bilateral einen Vertrag verhandeln werde, um sich den Impfstoff zu sichern. Zuerst müsse dabei geklärt werden, welche Mengen Russland überhaupt wann liefern könne. In jedem Fall setze Deutschland aber weiterhin auf eine europäische Zulassung, habe Spahn betont. Russland müsse der europäischen Arzneimittelagentur EMA dafür nun die dafür notwendigen Daten liefern.

02:00

Das türkische Gesundheitsministerium meldet 54'740 Neuinfektionen und 276 weitere Todesfälle - in beiden Fällen die höchste Zahl seit dem Beginn der Pandemie. Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte vergangene Woche strengere Beschränkungen an. Im Fastenmonat Ramadan - ab dem 13. April - sollen dabei an den Wochenenden landesweite Lockdowns gelten.

01:30

In den USA ist die ansteckendere, zuerst in Grossbritannien nachgewiesene Variante des Virus inzwischen am weitesten verbreitet. Das gibt die Direktorin der Seuchenbehörde CDC, Rochelle Walensky, bekannt. Sie weist darauf hin, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen trotz des massiven Impfprogramms im Schnitt weiter steigt. In den USA werden täglich etwa drei Millionen Menschen geimpft. Im Schnitt stieg die Zahl der Neuinfektionen im Wochenvergleich jedoch um mehr als zwei Prozent.

01:00

Das Verwaltungsgericht Berlin gibt Eilanträgen von Einzelhändlern gegen die Begrenzung der Kundenanzahl in Geschäften auf eine Person pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche statt. Zwar verfolgten sämtliche Beschränkungen einen legitimen Zweck, heisst es zur Begründung. "Allerdings erweise sich die verkaufsflächenbezogene Kundenbegrenzung als unangemessen und damit als unverhältnismäßig im engeren Sinne." Der Richtwert bringe angesichts der anderen Maßnahmen "kein signifikantes Mehr an Infektionsschutz". Gegen die Entscheidung kann Berufung eingelegt werden.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)