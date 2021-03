18:15

In Italien steigt die Zahl der Corona-Toten über 100'000. Italien ist damit das siebte Land in der Welt, das diese Marke nach den USA, Brasilien, Mexiko, Indien, Russland und Grossbritannien überschritten hat. Ministerpräsident Mario Draghi warnt, dass sich die Situation wegen eines Anstiegs bei den Krankenhausaufenthalten wieder verschlimmern könnte. In den vergangenen 24 Stunden verstarben 318 Menschen an oder mit dem Virus. Damit zählt das südeuropäische Land insgesamt 100'103 Tote. Zudem wurden 13'902 Neuinfektionen für Montag gemeldet nach 20'765 am Sonntag.

+++

18:10

In Grossbritannien fällt die Zahl der neuen Corona-Infektionen auf den niedrigsten Stand seit dem 28. September. In den vergangenen 24 Stunden wurden 4712 positive Tests gemeldet nach 5177 am Vortag, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. An oder mit dem Virus starben am Montag 65 Menschen. Das ist der geringste Wert seit dem 12. Oktober. In Grossbritannien haben mehr als 22,37 Millionen Menschen eine erste Impfdosis erhalten.

+++

17:45

In einer Umfrage in der Deutsch- und Westschweiz sind die behördlichen Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie mehrheitlich auf Zustimmung gestossen. 55 Prozent von 1004 befragten Personen im Alter zwischen 14 und 74 Jahren gaben in der Umfrage von Marketagent Schweiz an, dass sie seien mit den staatlichen Massnahmen sehr oder eher einverstanden seien. 26 Prozent der Befragten waren bei der Einschätzung unentschlossen. 19 Prozent lehnten die Massnahmen eher oder voll und ganz ab. In der Westschweiz war der Anteil jener, die Massnahmen eher sowie voll und ganz ablehnte, dabei deutlich grösser als in der Deutschschweiz.

Die Proteste gegen die Massnahmen stiessen in der Bevölkerung nur bei einer Minderheit auf Verständnis. 34 Prozent befürworteten solche. 41 Prozent gaben an, eher kein oder überhaupt kein Verständnis für die Demonstranten zu haben.

+++

17:00

Die Schweizer Armee kann ihre Schutzmasken der Firma Emix Trading AG zurückgeben und gegen neue umtauschen, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) mitteilt. Betroffen sind auch diejenigen Masken, die vorsorglich aufgrund eines möglichen Schimmelpilzbefalls zurückgerufen worden waren. Sämtliche rund 1,4 Millionen von der Firma gelieferten und noch bei der Armeeapotheke eingelagerten FFP2-und KN95-Masken werden umgetauscht. Der Tausch auf "Kulanzbasis" soll bis Anfang April vollzogen sein. Der Armee entstehen keine Mehrkosten. Die neuen Masken sind mit einem längeren Verfalldatum versehen.

Nach der PR-Offensive nun noch dies: Emix tauscht 1,4 Millionen fragwürdige Masken aus, die sie der Armeeapotheke verkauft hatte. Doch es fragt sich, ob der Bund damit das Optimum herausgeholt hat - der Preis von bis zu 9.90 Franken bleibt. https://t.co/oF6GuJMuP9 — Christian Brönnimann (@ch_broennimann) March 8, 2021

+++

16:45

Freiwillige in London werden gezielt mit dem Coronavirus infiziert - zum Wohle der Forschung. Die ersten Tests dieser sogenannten "Human Challenge"-Studien haben am Wochenende begonnen. Die Probanden würden "in einer sicheren und kontrollierten Umgebung dem Virus ausgesetzt, rund um die Uhr überwacht von Medizinern und Wissenschaftlern", hiess es. Freiwillige zwischen 18 und 30 Jahren sollten die geringste mögliche Dosis an Viren zugeführt bekommen, die für eine Infektion notwendig ist - ohne vorherige Impfung.

"Das Human-Challenge-Programm wird die Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungen gegen Covid-19 verbessern und beschleunigen", teilte die britische Regierung mit. Der Hintergedanke: Einerseits braucht man viel weniger Probanden, andererseits muss man nicht warten, bis sich Teilnehmer von Impfstoffstudien und mit Placebos geimpfte Kontrollgruppen zufällig in der echten Welt infizieren, wie es bei normalen Studien der Fall ist.

+++

15:15

Syriens Präsident Baschar al-Assad ist nach Angaben seines Büros positiv auf Covid-19 getestet worden. Das gelte auch für seine Frau Atma, heisst es. Beide zeigten milde Symptome. Sei seien in ihrem Haus in Selbstisolation und würden von dort aus weiter arbeiten.

+++

13:30

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag innerhalb von 72 Stunden 2744 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 16 neue Todesfälle und 100 Spitaleinweisungen.

Vor Wochenfrist meldete die Behörde nach dem Wochenende 2560 neue Coronavirus-Ansteckungen, 16 neue Todesfälle und 83 Spitaleinweisungen.

Die Positivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen lag bei 4,8 Prozent. Im gleichen Zeitraum wurden pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 168,75 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag am 26. Februar bei 1,09.

Reproduktionszahl Re vom 26.02.2021: 1,09 https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/sEe4l9cKRM — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) March 8, 2021

Insgesamt wurden bis zum Mittwochabend 1'190'300 Impfdosen an die Kantone und Liechtenstein ausgeliefert. Davon wurden 884'905 Dosen verabreicht. 300'568 Personen sind bereits vollständig geimpft. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 5'262'865 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, wie das BAG weiter mitteilte. Insgesamt gab es 565'034 laborbestätigte Fälle.

Von den mutierten Varianten des Coronavirus sind in der Schweiz bisher 12'913 Fälle entdeckt worden. 4180 betrafen die britische Variante (B.1.1.7), 176 die südafrikanische (B.1.351) sowie 6 die brasilianische (P.1).

23'812 Personen mussten bisher wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung belief sich auf 9347. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich nach Angaben des BAG 10'172 Menschen in Isolation und 16'361 Menschen in Quarantäne. Zusätzlich befanden sich 3721 Personen in Quarantäne, die aus einem Risikoland heimgekehrt waren.

+++

13:15

Kommt jetzt der Corona-Killer? Tests mit der Pille namens Molnupiravir von Merck und Ridgeback Biotherapeutics haben klare Anzeichen für eine Reduzierung der Viren bei infizierten Patienten gezeigt. Der amerikanische Arzt Marc Siegel, der Fox News bei medizinischen Fragen berät, ist davon überzeugt, berichtet blick.ch. Die Pille könne für Tausende von Menschen "sehr vielversprechend" sein, auch wenn bisher nur 202 Patienten getestet worden sind. Siegel: "Das könnte die Zukunft sein, wenn der Impfstoff die Pandemie wirklich in den Griff bekommt und es nur noch Einzelfälle geben wird."

Siegel füght hinzu: "Es könnte der Heilige Gral sein, denn es wurde eben in der zweiten Phase getestet. Es hat das Virus buchstäblich in seinen Bahnen gestoppt."

+++

11:30

Thailand schwächt ab April die Quarantänevorschriften für geimpfte Reisende aus dem Ausland ab. Nach Angaben von Gesundheitsminister Anutin Charnvirankul wird die Quarantänefrist auf sieben Tage halbiert. Dies gilt für Ausländer, die sich bis zu drei Monate vor der Reise geimpft haben und zudem einen negativen Corona-Test präsentieren. Reisende, die nicht geimpft sind, sondern nur einen negativen Test vorweisen, müssen für zehn Tage in Quarantäne.

+++

+++

+++

10:55

Die meisten Japaner möchten einer Umfrage zufolge nicht, dass ausländische Besucher zu den Olympischen Spielen im Spätsommer ins Land kommen. 77 Prozent der Befragten hätten sich dagegen ausgesprochen, nur 18 Prozent seien dafür, heisst es in einer von der Zeitung "Yomiuri" veröffentlichten Erhebung. Grund sei die Sorge, dass durch die Besucher die Zahl der Neuinfektionen wieder ansteigen könne. Der Umfrage zufolge seien 48 Prozent der Befragten gegen jegliche Zuschauer bei den Spielen. Die Regierung will Ende März darüber entscheiden. Ursprünglich sollten die Spiele 2020 ausgetragen werden, sie wurden aber wegen der Corona-Krise verschoben. Nun ist geplant, sie am 23. Juli beginnen zu lassen. Anderen Umfragen zufolge ist der Mehrheit der Japaner dafür, die Spiele wegen der Pandemie komplett abzusagen.

+++

10:20

An Schulen in Graubünden werden nach den Sportferien Corona-Tests durchgeführt, wie das Gesundheitsamt in einer Mitteilung schreibt. Einmal in der Woche spucken die Schülerinnen und Schüler in ein Röhrchen. Die Probe wird anschliessend im Labor untersucht. Die Teilnahme an diesen Tests ist für alle freiwillig. Trotzdem machen rund 19'000 Schülerinnen und Schüler aus 109 Bündner Schulen mit.

+++

09:30

In Südkorea hat die Seuchenbehörde KDCA den Tod von acht Menschen nach Verabreichung des Astrazeneca-Impfstoffs ins Visier genommen. Die Patienten hatten nach der Impfung Nebenwirkungen gezeigt. KDCA-Direktor Jeong Eun Kyeong sagt nun: "Wir sind vorläufig zu dem Ergebnis gekommen, dass es schwierig ist, irgendeinen Zusammenhang zwischen ihren Nebenwirkungen nach der Impfung und ihrem Tod festzustellen."

+++

Trotz Corona-Absage: 200 Leute feiern Skiparty in Adelboden https://t.co/VE7J1HKQmI — BLICK (@Blickch) March 7, 2021

+++

07:00

Der Nationalrat debattiert am Montag über die zweite Revision des Covid-19-Gesetzes. Den Antrag der Wirtschaftskommission, den 22. März als Öffnungsdatum ins Gesetz zu schreiben, dürfte wegen fehlender Unterstützung von FDP und Mitte nicht durchkommen.

Die Forderung der Wirtschaftskommission, ein fixes Öffnungsdatum ins Gesetz zu schreiben, hatte die erste Sessionswoche geprägt. Am vergangenen Mittwoch wurden dem brisanten Vorschlag allerdings die Zähne gezogen. Die Kommission brachte eine dringliche Erklärung im Rat durch, die das Anliegen aufnahm. Die Erklärung ist rechtlich nicht bindend und zwingt den Bundesrat anders als ein Gesetz nicht zum Handeln. Bei der FDP und der Mitte ging nach der verabschiedeten Erklärung aber niemand mehr davon aus, dass eine Mehrheit ihrer Fraktion das vorgeschlagene Datum ins Gesetz schreiben will.

+++

06:00

Die Augen richten sich auf die gesamtschweizerischen Fallzahlen für das Wochenende, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) voraussichtlich zwischen 13 und 14 Uhr publizieren wird. Vergangenen Montag waren 2560 Fälle gemeldet worden. Auch die Woche hindurch blieben die Fallzahlen tief.

Der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen lag am Freitag bei 1051. Am Donnerstag hatte dieser Schnitt noch bei 1029 gelegen, eine Woche davor bei 1022.

+++

Aussergewöhnlicher «Tag der Kranken»: Ich denke an die Betroffenen mit oder ohne Coronavirus und ihre Familien; ich danke den Pflegenden, den Ärzten und auch den Angehörigen. pic.twitter.com/mA1oae1AnX — Guy Parmelin (@ParmelinG) March 7, 2021

+++

05:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 5011 Neuinfektionen für Deutschland. Das sind rund 280 Fälle mehr als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag auf 68,0 von 66,1. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 34 weitere Menschen starben dem RKI zufolge in Verbindung mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle binnen 24 Stunden auf 71'934. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,505 Millionen Infektionen in Deutschland bestätigt.

+++

04:30

Neuseeland stockt die Bestellung des Impfstoffes der Partner BioNTech und Pfizer um weitere 8,5 Millionen Einheiten auf. "Dies bringt unsere gesamte Bestellung auf 10 Millionen Dosen oder genug für 5 Millionen Menschen, um beide Impfungen zu erhalten, die benötigt werden, um vollständig gegen Covid-19 geimpft zu sein," teilt Ministerpräsidentin Jacinda Ardern mit. Die Entscheidung für das Vakzin als Hauptimpfstoff des Landes sei gefallen, nachdem eine Studie eine 95-prozentige Wirksamkeit belegt habe. Neuseeland rechne in der zweiten Jahreshälfte mit den zusätzlichen Einheiten.

+++

00:30

Der Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johson & Johnson könnte noch im März für die Europäischen Union (EU) zugelassen werden. Am 11. März werde die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) das Vakzin für die Verwendung in der EU überprüfen, teilt EMA-Vorstandschefin Christa Wirthumer-Hoche in einer Talkshow des österreichischen Senders ORF mit. "Wir erwarten eine positive Bewertung und dass die EU-Kommission die Zulassung schnell erteilt." Für eine Genehmigung des russischen Impfstoffs Sputnik V lägen hingegen noch keine ausreichenden Daten vor. "Deshalb würde ich dringend davon abraten, eine nationale Notfallzulassung zu erteilen", erklärt Wirthumer-Hoche.

+++

+++

