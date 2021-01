15:00

Der Bund will am Dienstag seine erste nationale Corona-Impfstatistik vorlegen. Über diese und die aktuelle Lage informierten die Fachleute des Bundes an einer Medienkonferenz.

Folgende Experten traten vor die Medien:

BAG-Mann Patrick Mathys kann bezüglich Corona-Situation immer noch keine guten Nachrichten überbringen. "Die Situation hat sich nicht so entwickelt, wie wir uns das wünschen", sagt er. Die aktuell tieferen Fallzahlen seien noch mit Vorsicht zu geniessen. "Die Fallzahlen stagnieren auf zu hohem Niveau", sagt Mathys. Der R-Wert liege mit 1,02 weiterhin über 1. Deshalb sei mit einer weiteren Zunahme zu rechnen. Zudem bereite ihm das neue Mutanten-Virus Sorge.

Immerhin sei, so Mathys weiter, bei den Hospitalisationen ein Trend nach unten erkennbar. Doch drei Viertel der Intensivbetten seien noch immer belegt. "Auch bei den Todesfällen ist ein Trend nach unten sichtbar", sagt Mathys. Mit 98 Fällen befinden sie sich aber weiterhin auf einem hohen Niveau.

Die Anzahl der Virusmutationen hat laut Mathys weiter zugenommen. Bisher wurden 127 Mutationsfälle in der Schweiz erkannt. 86 mit der Grossbritannien-Variante, 5 aus Südafrika. Bei 36 Fällen wurde eine Mutation gesehen, die allerdings noch keiner der beiden Varianten zugerechnet werden konnte.

Mittlerweile breiten sich die Mutationen in der Schweiz aus ohne Bezug zu Grossbritannien. Man müsse alles tun, diese Ausbreitung zu verlangsamen, sagt Mathys.

Sorge bereitet Mathys, dass der Anteil bei den Analysen zunimmt, er ist nach offiziellen Zahlen auf 1,4 Prozent gestiegen. Mittlerweile dürfte der Anteil in der Realität deutlich höher sein. "Es ist nicht unwahrscheinlich, dass 5 bis 6 Prozent der Proben einer der beiden Varianten zugeordnet werden können", sagt Mathys. Das würde bedeuten, dass jeder 20. Corona-Fall das Mutanten-Virus betrifft.

Philippe Girard von Swissmedic informiert über die Zulassung des Moderna-Impfstoffes. "Mit der Zulassung kann ein weiterer Beitrag zur Bewältigung der Pandemie geleistet werden", sagt er.

Nora Kronig sagt, dass 200'000 Dosen schon am Mittwoch geliefert werden sollen. Damit kann auch die Impfkampagne weiter an Fahrt aufnehmen. Kronig zeigt Verständnis, wenn jemand frustriert sei wegen der Wartezeit.

"Die Weihnachtsfeierlichkeiten haben nicht zu einem massiven Anstieg geführt – das stimmt optimistisch", sagt BAG-Mann Mathys. Was den Jahreswechsel betrifft, müsse man die nächsten Tage abwarten.

Allerdings: Über die Festtage seien deutlich weniger Tests gemacht worden. Daher gehe er davon aus, dass man sich für die Interpretation der Zahlen erst in den nächsten Tagen "in sicheren Gewässern" befinde.

Die jetzigen Massnahmen würden zwar zu einer Stabilisierung beitragen, aber nicht zu einer deutlichen Senkung der Fallzahlen. Es brauche weitere Massnahmen, um die Kontakte zu reduzieren. Welche Massnahmen konkret ergriffen würden, das sei ein politischer Entscheid, so Mathys.

14:30

Das Robert-Koch-Institut meldet einen Tagesrekord bei Impfungen in Deutschland. Demnach wurden am Montag 60.858 Spritzen verabreicht. Insgesamt wurden in Deutschland bislang 688.782 Menschen gegen das Virus immunisiert.

13:55

Eine erste Lieferung von 200'000 Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Moderna für die Schweiz wird bis Mittwoch eintreffen. Dies teilte Gesundheitsminister Alain Berset am Dienstag auf Twitter mit.

Der Impfstoff geht an die Armeeapotheke, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag mitteilte. Die Armeeapotheke verteilt das Vakzin an die Kantone.

Zusammen mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech, den Swissmedic am 19. Dezember 2020 zugelassen hat, stünden in der Schweiz im Januar rund eine halbe Million Impfstoffdosen bereit, so das BAG.

13:35

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 2'851 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Dienstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 3'054. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 3'221, vor einer Woche bei 3'357.

Zudem wurden 147 neue Spitaleinweisungen und 98 neue Todesfälle gemeldet.

13:20

Die Arzneimittelbehörde Swissmedic hat einen zweiten Corona-Impfstoff für die Schweiz zugelassen. Sie gab am Dienstag grünes Licht für den Wirkstoff des US-Herstellers Moderna. Er wird auch im Wallis bei Lonza produziert. Die Schweiz sicherte sich 7,5 Millionen Dosen.

Swissmedic habe den auf einer mRNA-Plattform basierenden Impfstoff von Moderna (Covid-19 mRNA Vaccine Moderna) "nach sorgfältiger Prüfung aller eingereichten Daten zur Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität in der Schweiz befristet zugelassen", schrieb Swissmedic am Dienstag.

Dies sei geschehen, nachdem zusätzlich zur internen Begutachtung das unabhängige Expertengremium HMEC (Human Medicines Expert Committee) an einer ausserordentlichen Sitzung die Einschätzung von Swissmedic zum Nutzen-Risiko-Verhältnis gestützt habe.

Zur ausführlichen Meldung.

12:55

Der Verein "Freunde der Verfassung" hat am Dienstag das Referendum gegen das Covid-19-Gesetz bei der Bundeskanzlei in Bern eingereicht. Es seien knapp 90'000 Unterschriften zusammengekommen, sagte der Sprecher des Vereins, Christoph Pfluger. Das Referendum will verhindern, dass notrechtliche Kompetenzen des Bundesrates während der Pandemie nachträglich legitimiert und bis Ende 2021 verlängert werden. Das Covid-19-Gesetz ist bereits in Kraft.

Das Covid-19-Gesetz sei unnötig, finden die Urheber des Referendums. Der grösste Teil des Gesetzes befasse sich nämlich mit Finanzierungsleistungen, die der Bundesrat auch ohne notrechtliche Kompetenzen mit Bundesbeschlüssen regeln könnte. Ausserdem könnte der Bundesrat bei einem erneuten Aufflammen der Pandemie wieder Notverordnungen erlassen.

Ein Kernelement des Covid-19-Gesetzes sei die verkürzte Prüfung neuer Medikamente, sagte Christoph Pfluger am Dienstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der deutliche Erfolg des Referendums sei eine unmissverständliche Aufforderung an die Behörden, die Impfkampagne mit grösster Vorsicht durchzuführen oder gar ein Moratorium zu erlassen, bis zuverlässigere Daten über die Wirkung der Impfstoffe vorlägen.

12:15

Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline und die US-Firma Vir Biotechnology wollen ein zweites Antikörper-Mittel zu Behandlung von Covid-19-Patienten testen. Die neue Studie, in der das Mittel zur Behandlung von milden bis moderaten Covid-19-Erkrankungen erprobt werden soll, solle im ersten Quartal beginnen, teilten die beiden Unternehmen am Dienstag mit.

Es wäre damit der zweite Antikörper aus der Kooperation der beiden Arzneimittelhersteller, der zum Einsatz bei Covid-19 getestet wird. Der erste befindet sich gegenwärtig in zwei fortgeschrittenen klinischen Studien. Auch andere Unternehmen testen Antikörper zur Covid-19-Behandlung, darunter Regeneron, Eli Lilly, Roche und AstraZeneca.

11:10

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hält nach Informationen von "Bild" einen längeren Lockdown für unvermeidbar. "Wir brauchen noch acht bis zehn Wochen harte Maßnahmen", zitiert Bild online die Kanzlerin und beruft sich dabei auf Angaben von Teilnehmern einer Sitzung der Arbeitsgruppe Innen der Unionsfraktion. "Wenn wir es nicht schaffen, dieses britische Virus abzuhalten, dann haben wir bis Ostern eine 10-fache Inzidenz", wird die Kanzlerin weiter zitiert.

10:35

Der schwedisch-britische Pharmakonzern Astrazeneca hat die Zulassung seines Corona-Impfstoffes bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA beantragt. Die Bewertung des Vakzins werde "in einem beschleunigten Zeitrahmen" erfolgen, teilte die EMA am Dienstag in Amsterdam mit. Der Impfstoff könnte nach Einschätzung der EU-Kommission Ende Januar zugelassen werden. Die Kommission hat bis zu 400 Millionen Dosen des Mittels für die 27 EU-Staaten bestellt.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüsste die Ankündigung als gute Nachricht. Die EMA werde die Sicherheit und Wirksamkeit beurteilen. "Sobald der Impfstoff eine positive wissenschaftliche Beurteilung erhält, werden wir mit vollem Tempo daran arbeiten, die Nutzung in Europa zuzulassen", schrieb von der Leyen auf Twitter.

Good news! @AstraZeneca has applied to @EMA_News to have its vaccine authorised in the EU. @EMA_News will assess the vaccine’s safety & efficacy.

Once the vaccine receives a positive scientific opinion, we will work full speed to authorise its use in Europe.

