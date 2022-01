14:00

Der Tennis-Spieler Novak Djokovic wird ab Samstag in Australien wieder festgesetzt. Ein Gericht urteilte am Freitag, er dürfe das Hotel, in der er untergebracht werde, nur zu Gesprächen mit seinen Anwälten und zu einer möglichen Gerichtsanhörung verlassen. Djokovics Anwälte wollen am Sonntag erreichen, dass der 34-Jährige im Land bleiben darf und ab Montag an den Australian Open teilnehmen kann.

Die australische Bundesregierung hatte am Freitag das Visum von Djokovic erneut annulliert. Der Sportler hat dagegen Einspruch eingelegt. Vor Gericht sagte sein Anwalt Nicholas Wood, die Entscheidung, Djokovic die Aufenthaltserlaubnis zu entziehen, sei nicht mit einer Gesundheitsgefahr zu begründen, die von dem Tennis-Spieler ausgehe. "Sie hat damit zu tun, dass Djokovic in Australien, insbesondere in Melbourne impfskeptische Stimmungen schüren könnte - das ist ein ganz anderer Ansatz."

13:30

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 32'150 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Freitag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 26'167. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 25'579, vor einer Woche bei 21'509. Zudem wurden 151 neue Spitaleinweisungen und 20 neue Todesfälle gemeldet. Bislang sind 67,77 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 14.01.

151 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 1192 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 76,7%

32 150 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (04.01.2022): 1,17https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/lj84gpRL19 — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) January 14, 2022

13:15

Die Schweizer Nachtkulturbranche beklagt laut einer neuen Umfrage unter ihren Mitgliedern einen Umsatzrückgang von 60 bis 70 Prozent. Betriebseinstellungen aufgrund der Corona-Massnahmen seien an der Tagesordnung. Eine Verlängerung von 2Gplus bis Ende März würde die Branche in existenzielle Nöte treiben. Bei den Musik-Bars liege der geschätzte Umsatzverlust seit Mitte Dezember bei durchschnittlich 61 Prozent, bei den Eventlocations und Musik-Clubs bei bis zu 70 Prozent, teilte die Schweizer Bar und Club Kommission (SBCK) am Freitag mit. Sie bezieht sich dabei auf eine Umfrage bei rund 100 Clubs, Eventlocations und Musik-Bars aus der ganzen Schweiz.

13:00

Die Situation in der Schweiz ist gemäss Rebecca Ruiz, Vizepräsidentin der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -Direktoren (GDK), derzeit zu unsicher, "zu konfus", um die Corona-Massnahmen zu reduzieren. Es werde noch ein paar schwierige Wochen geben. Es sei eine komplizierte und schwer zu erfassende Phase der Epidemie, sagte Ruiz am Freitag nach dem Treffen der Kantone mit Gesundheitsminister Alain Berset vor den Medien. Es sei wahrscheinlich, dass die fünfte Welle das Potential habe, das Gesundheitssystem ans Limit zu bringen, insbesondere - wenn Personal fehlt.

Alle Akteure des Gesundheitswesen - die Spitäler, die Ärztinnen und Rettungssanitäter müssten sich kontinuierlich auf diese Situation vorbereiten. Die Kräfte müssten gebündelt werden, um die Welle zu überstehen, sagte Ruiz, die Anstrengungen müssten in den nächsten Monaten noch einmal forciert werden, damit die Schweiz da raus komme.

11:30

Laut Gesundheitsminister Alain Berset stehen der Schweiz wegen der Omikron-Welle schwierige Wochen bevor. Jedoch geht er davon aus, dass die bestehenden Massnahmen reichen. "Ich glaube, dass sich die Strategie des Bundesrats bisher bewährt hat." Trotz rekordhoher Fallzahlen habe bisher auf Schliessungen verzichtet werden können, sagte Berset am Freitag vor den Medien in Bern nach dem ersten Treffen mit allen kantonalen Gesundheitsdirektoren und -direktorinnen in diesem Jahr. Das sei auch weiterhin das Ziel. Es brauche aber klare Regeln.

Zwar sei Omikron viel ansteckender als die vorangegangenen Coronavirus-Varianten, jedoch weniger gefährlich. Trotzdem gilt es laut Berset, vorsichtig zu bleiben. "Nicht alles ist geregelt, nicht alles ist unter Kontrolle." Es bleibe eine Zeit der Unsicherheit und Wachsamkeit. Weil die Immunität der über zwanzigjährigen Bevölkerung mittlerweile rund neunzig Prozent beträgt, zeigte sich der Gesundheitsminister aber im Hinblick auf die kommenden Wochen optimistisch: "Es wird gut kommen."

11:00

Die Anwälte des Tennis-Stars Novak Djokovic gehen gerichtlich gegen die erneute Annullierung des Visums des 34-Jährigen vor. Sie forderten am Freitag ein Gericht auf, eine Ausweisung zu verhindern. Eine Anhörung werde für Sonntag angestrebt, damit Djokovic am Montag bei den Australian Open antreten könne.

Die australische Regierung hatte zuvor das Visum des nicht gegen Corona geimpften serbischen Spielers mit Verweis auf den Gesundheitsschutz annulliert. Der Streit sorgt seit Tagen für internationales Aufsehen und hat auch zu diplomatischen Spannungen zwischen Australien und Serbien geführt. Zudem nahm die weltweite Debatte über Rechte für Ungeimpfte an Fahrt auf. Djokovic gilt als Impfskeptiker.

09:30

Der Börsenwert des Biotechunternehmens Molecular Partners aus Schlieren ZH hat sich in dieser Woche fast verdoppelt. Die Aktie steigt am Freitag den fünften Tag in Folge. Hintergrund: Der Corona-Medikamentenkandidat von Novartis und Molecular Partners hat sich als wirksam erwiesen. Wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten, haben sie in ihrer Phase-II-Studie mit Ensovibep die gesteckten Ziele erreicht. Ensovibep habe die Viruslast klar reduziert. Dem Mittel wird ein Spitzenumsatz von einer Milliarde US-Dollar zugetraut.

08:30

Der deutsche Staathaushalt ist 2021 wegen hoher Corona-Kosten das zweite Jahr in Folge tief in die roten Zahlen gerutscht. Die Ausgaben von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung überstiegen die Einahmen um 153,86 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Das entspricht einem Defizit von 4,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Dies sei "das zweithöchste Defizit seit der deutschen Vereinigung". Im Rezessionsjahr 2020 hatte es ein Minus von 4,3 Prozent oder 145,2 Milliarden Euro gegeben, nachdem zuvor jahrelang Überschüsse erzielt wurden. Der Staat gab wegen der Corona-Krise beispielsweise viel Geld für Soforthilfen an Unternehmen sowie zur Unterstützung der Krankenhäuser aus.

06:30

Der Bundesrat hat am Mittwoch beschlossen, die Isolations- und Quarantänedauer auf fünf Tage zu kürzen. Für den Zürcher Infektiologen Huldrych Günthard ist das ein Risiko. Positive Personen könnten auch nach fünf Tagen hoch ansteckend zurück zur Arbeit gehen: "Die Chance, nach fünf Tagen noch jemanden anzustecken, beträgt 30 Prozent", sagt Günthard zu 20min.ch und nimmt dabei bezug auf eine englische Studie. Nach sieben Tagen sei eine infizierte Person noch etwa zu 15 Prozent und nach 15 Tagen etwa zu fünf Prozent ansteckend. "Das ist ein beachtlicher Unterschied und könnte in Kombination mit unseren hohen Fallzahlen zu wesentlich mehr Infizierungen führen", so der Infektiologe. Auch Epidemiologe Marcel Salathé verweist auf die englische Studie.

Auch Grünen-Präsident Balthasar Glättli kritisiert die verkürzte Quarantäne. Es sei "eine Hochrisiko-Strategie, die auf dem Weg in die endemische Phase viele Opfer in Kauf nimmt", schreibt er auf Twitter. Nicht alle sehen das so. Für die SVP ist es Zeit, "Corona wie eine normale Grippe" zu behandeln und die Isolations- und Quarantänepflicht gänzlich aufzuheben. Auch der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister (Die Mitte) stellt eine Aufhebung der Isolations- und Quarantänepflicht zur Debatte.

Der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister stellt eine Aufhebung der Isolations- und Quarantänepflicht zur Debatte. Damit würde er einer Durchseuchung sämtliche Türen öffnen. #Quarantäne #Durchseuchung #Zughttps://t.co/jfwssqZpIX — zentralplus (@zentralplus) January 11, 2022

05:00

Indonesien lässt das Medikament Molnupiravir Merck & Co für den Notfalleinsatz zu. Dies teilt die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde des Landes in einer Erklärung mit. Eine Charge von 400'000 Pillen sei laut Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin bereits diese Woche in Indonesien eingetroffen.

04:00

Laut eigenen Angaben hat Pfizer die Zulassung für seine Pillen zur Behandlung von Covid-19 in Japan beantragt. Wie der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida bestätigt, habe er bereits im vergangenen Monat mit Pfizer-CEO Albert Bourla gesprochen, um zwei Millionen Dosen der Tablette für Japan zu sichern.

03:45

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mit 92'223 Corona-Neuinfektionen wieder einen neuen Höchstwert in Deutschland, nachdem bereits am Vortag ein Negativ-Rekord verzeichnet wurde. Das sind 35'888 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche, als 56'335 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 470,6 von 427,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 286 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Der Schwaben-Schock 1/4 Die Zahl der dem RKI gemeldeten Fälle in lag gestern bei 92.223. 3. Tages-Rekord in Folge 15. Anstieg hintereinander im Vorwochenvergleich plus 64% (!) gegenüber Vorwoche Anstieg gegenüber den beiden Vortagen ...@welt pic.twitter.com/Mk6oXYTfJD — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) January 14, 2022

01:30

Ein Gremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt die Verwendung der Medikamente von Eli Lilly sowie GlaxoSmithKline und Vir Biotechnology zur Behandlung von COVID-19-Patienten. Wie aus einem im British Medical Journal veröffentlichten Bericht hervorgeht, wolle die WHO mit der Empfehlung die Behandlungsmöglichkeiten erweitern. Demnach soll das Medikament Baricitinib von Eli Lilly nachweislich die Überlebensrate der Patienten im Krankenhaus verbessern und den Beatmungsbedarf verringern. Die Antikörpertherapie von GSK-Vir, die sich in Labortests bereits als wirksam gegen Omikron erwiesen habe, sei laut WHO für infizierte Patienten geeignet, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Krankenhausaufenthalt benötigten.

01:00

Weltweit haben sich bislang rund 316,51 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 5,86 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

00:30

Das Oberste US-Gericht stoppt eine Vorgabe von Präsident Joe Biden, die 80 Millionen Angestellte von grossen Unternehmen zum Impfen oder Testen verpflichtet hätte. Dagegen lässt der Supreme Court eine Verordnung zu, die eine Impfpflicht für etwa 10,3 Millionen Angestellte in gewissen Einrichtungen wie Krankenhäuser und Altersheimen vorsieht.

00:00

Frankreich meldet 305'322 Neuinfektionen, ein Rückgang nach fast 370'000 am Vortag. Zudem fiel erstmals seit einem Monat die Zahl der Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Es werden 225 weitere Todesfälle in Krankenhäusern gemeldet.

