18:20

Nach dem deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und Interpol warnt auch der IT-Konzern IBM vor Cyberangriffen auf die Kühlketten für Corona-Impfstoffe. Man habe weltweite Phishing-Aktivitäten gegen Organisationen entdeckt, die mit den Kühlketten beschäftigt seien, teilte der US-Konzern IBM am Donnerstag mit. Corona-Impfstoffe wie die der Pharmakonzerne Biontech und Pfizer oder Moderna müssen unter sehr niedrigen Temperaturen gelagert und transportiert werden.

+++

18:10

Portugal will ab Januar die erste Impfwelle anstossen und dabei fast zehn Prozent der Bevölkerung erreichen. Dabei sollen Mitarbeiter der Gesundheitsdienste, Bewohner von Pflegeheimen und Menschen älter als 55 Jahre mit Vorerkrankungen bevorzugt geimpft werden, sagt der zuständige Regierungskoordinator Francisco Ramos. Die Impfungen sollen kostenlos sein.

+++

17:55

Italien meldet 993 weitere Corona-Todesfälle - so viele wie noch nie binnen eines Tages. Insgesamt sind nunmehr 58.038 Menschen in dem Land im Zusammenhang mit einer Erkrankung gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen steigt um 23.225 auf 1,665 Millionen.

+++

17:50

Auch 2021 findet kein Zürcher Sechseläuten statt. Die Zunftmeisterversammlung und das Zentralkomitee der Zünfte Zürichs (ZZZ) haben am Donnerstag entschieden, das Fest abzusagen. Die aktuelle Lage der Corona-Vorschriften sowie die Perspektiven für den kommenden Frühling liessen kaum ein Volksfest mit zehntausenden Besuchern in der Zürcher Innenstadt zu.

Trotzdem bleibe die Hoffnung, dass es im kommenden Frühling keinen Totalausfall gebe, sondern dass die Zünfte wenigstens in den Zunftstuben feiern könnten. Der für 2020 und 2021 geplante Auftritt des Gastkantons Uri soll dann im Jahr 2022 stattfinden.

+++

17:40

In Grossbritannien überspringt die Zahl der Corona-Todesfälle laut Daten der Regierung die Marke von 60'000. Demnach wurden 414 weitere Todesfälle registriert. Insgesamt liegt die Zahl nunmehr bei 60'113. Die Zahl der Infektionen erhöht sich binnen eines Tages um 14'879 auf mehr als 1,67 Millionen.

UK surpasses 60,000 coronavirus deaths after recording another 414 on Thursday, official daily figures show https://t.co/mBUMseBWCW

+++

17:20

Das Bundesamt für Gesundheit veranstaltet am 10. Dezember 2020 zusammen mit verschiedenen Hilfsorganisationen den Aktionstag «Darüber reden. Hilfe finden», der auf die seelischen Folgen der Corona-Krise aufmerksam machen soll, dies schreibt der "Blick". Menschen in schwierigen Situationen sollen so Solidarität erfahren und über konkrete Hilfsangebote informiert werden.

+++

16:50

Der US-Seuchenexperte Anthony Fauci trifft sich noch am Donnerstag mit dem Team des designierten US-Präsidenten Joe Biden. Fauci ist Mitglied der Corona-Taskforce des noch amtierenden Präsidenten Donald Trump. Mit Trump lag er aber oftmals wegen dessen Corona-Krisenpolitik über Kreuz. Da Trump seine Wahlniederlage bislang nicht eingeräumt hat, hat sich der Übergabeprozess an das Team von Biden vor der Vereidigung im Januar verzögert.

JUST IN: Dr. Anthony Fauci is expected to meet with President-elect Joe Biden's transition team today https://t.co/AirNywC0uP pic.twitter.com/tEWRqdEcnB

+++

16:20

In Schweden ist die Zahl der Covid-19-bedingten Todesfälle auf mehr als 7000 gestiegen. Wie die Gesundheitsbehörden am Donnerstag mitteilten, wurden seit Mittwoch 34 neue Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl lag nunmehr bei 7007. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in dem Zehn-Millionen-Einwohner-Land mehr als 270'000 Infektionen registriert.

Staatsepidemiologe Andres Tegnell erwartet, dass die Kurve in den nächsten Wochen abflachen werde. Aufgrund steigender Infektionszahlen, vor allem unter Jugendlichen, hat die schwedische Regierung nun beschlossen, dass die Schüler der Oberstufen von Montag an zu Hause unterrichtet werden sollen. Der Generaldirektor des schwedischen Gesundheitsamtes, Johan Carlson, sagte, Ziel sei es, Gedränge, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, zu vermeiden.

+++

15:35

Nach der Nachricht über die rasche Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer in Grossbritannien wachsen die Sorgen über die Akzeptanz in der Bevölkerung. Der stellvertretende medizinische Chefberater der Regierung für England, Professor Jonathan Van-Tam, versuchte am Mittwoch in der BBC, Zweifel an der Sicherheit des Präparats zu zerstreuen.

"We've got to hold our nerve now, see if we can get another goal and nick it"

Prof Jonathan Van-Tam uses football analogy to sum up the state of play in tackling Covid https://t.co/pofcCILpgs

— BBC News (UK) (@BBCNews) December 3, 2020