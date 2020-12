13:00

Die Schweiz prüft eine Verschärfung der Massnahmen zur Bekämpfung der Epidemie. Der rückläufige Trend der Fallzahlen nach dem Höhepunkt Anfang November sei abgebrochen, sagte Bundesrat Alain Berset. Die Neuinfektionen hätten sich auf sehr hohen Niveau stabilisiert.

"Die Situation ist sehr beunruhigend", erklärte Berset. Die Hoffnungen, dass sich der positive gesamtschweizerische Trend weiterenwickeln würde, hätten sich nicht erfüllt, sagte er am Donnerstag im Beisein der beiden Baselbieter Regierungsmitglieder Thomas Weber und Kathrin Schweizer.

Berset hat an einem Point de Presse in Muttenz BL die Kantone ermahnt, rechtzeitig auf die Entwicklung der Pandemie zu reagieren. Die gegenwärtige Situation bezeichnete er als beunruhigend.

Berset hatte zuvor den Covid-19-Standort Bruderholz des Kantonspitals Baselland und das neue Abklärungs- und Testzentrum Feldreben in Muttenz besucht.

12:40

Der Schweizerische Gewerbeverband lehnt in einem Schreiben an den Bundesrat den geplanten "Home-Office-Zwang" dezidiert ab, wie einer Medienmitteilung des sgv zu entnehmen ist. Der sgv sei sowohl angesichts des Vorgehens des Bundesrates als auch des Inhalts der beabsichtigten Verordnungsänderungen "befremdet und irritiert". Das Covid19-Gesetz sage klar, dass Massnahmen nur nach vorgängiger Mitwirkung der Sozialpartner ergriffen würden. Weder der sgv noch die anderen Sozialpartner seien aber Stand heute von Seiten des Bundes in dieser Angelegenheit kontaktiert worden, heisst es weiter.

11:50

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innert 24 Stunden 4455 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss einer Mitteilung vom Donnerstag 80 neue Todesfälle und 194 Spitaleinweisungen.

#CoronaInfoCH

Situationsbericht Woche 48 epidemiologische Lage CH und FL (23.11-29.11.2020)

In W 48 verzeichneten die CH und das FL insgesamt 26’202 neue laborbestätigte Fälle gegenüber 30’193 in W 47. 1/5https://t.co/XBJhhYcVDJ pic.twitter.com/FEy6uE0xwb — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) December 3, 2020

10:10

Der Chef des "deutschen BAG", dem Robert-Koch-Institut, Lothar Wieler sieht eine "sehr angespannte Lage" in der Corona-Pandemie. "Wir sehen, dass die Gesundheitsämter zunehmend erschöpft sind", sagt Wieler. Es gebe immer mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegheimen. Viele Krankenhäuser kämen an ihre Belastungsgrenzen. Die Zahl der Neuinfektionen verharrten auf einem hohen Niveau, auch wenn der weitere Anstieg gebremst sei.

See where coronavirus infections are trending or relative in each country https://t.co/xahNMCMZgV pic.twitter.com/M2I81qep1x — Reuters (@Reuters) December 2, 2020

09:45

In Ungarn sind nach Behördenangaben binnen 24 Stunden 182 weitere Menschen mit oder an dem Coronavirus gestorben - so viele wie nie zuvor seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt damit auf 5324. Ausserdem verzeichnen die Behörden 6635 Neuinfektionen binnen eines Tages. Insgesamt wurden 231.844 Ansteckungsfälle registriert. Ungarn weist nach EU-Angaben eine der höchsten Todesraten je 100.000 Einwohner in der Europäischen Union auf.

08:30

In den USA verzeichnen die Behörden mindestens 197'854 Infektionen binnen 24 Stunden. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Insgesamt steigt die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle auf 13,92 Millionen. Die Zahl der Menschen, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, steigt um mindestens 2811 auf 273'482. Die USA sind das am stärksten von der Pandemie betroffene Land weltweit.

08:15

Ein St. Galler Unternehmen vertreibt einen neuen Corona-Test, mit dem die Testbereitschaft der Bevölkerung erhöht werden könnte. Beim Test braucht es keinen Abstrich, die Testpersonen können ihren Speichel selber entnehmen und dann im Labor analysieren lassen.

Wie es funktioniert, und was es bringen soll

08:00

Die italienische Regierung schränkt im Anti-Corona-Kampf die Bewegungsfreiheit über Weihnachten bis ins neue Jahr stark ein. Den Beschluss fasste das Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte in der Nacht zu Donnerstag. Mit den verschärften Reisesperren bis 6. Januar will Rom einen Wiederanstieg der Infektionszahlen verhindern. Die 60 Millionen Italiener sollen abgehalten werden, in grosser Zahl in den Weihnachtsurlaub aufzubrechen oder entfernte Verwandte zu besuchen.

Mehr dazu

06:40

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch innert 24 Stunden 4786 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch 115 neue Todesfälle und 230 Spitaleinweisungen. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 3'742. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 3'754, vor einer Woche bei 4'117.

Somit sinkt die Zahl der Neuinfektionen nur leicht. Bundesrat und Gesundheitsminister Alain Berset will auf Kantone mit bisher weichen Massnahmen gegen die Pandemie stärker einwirken. Berset stört sich offenbar vor allem am Vorgehen von Kantonen wie Zürich, St. Gallen und Aargau. Mehr dazu hier beim "Blick".

Für Diskussionen sorgt auch Bersets Vorschlag, das Home Office zur Pflicht zu machen. Bisher ist dies nur eine Empfehlung, die viele Unternehmen seit Mitte Oktober wieder verstärkt umsetzen. Berset schwebt offenbar eine Pflicht zum Home Office bis zum 20. Januar vor, um einer möglichen Ausbreitung des Virus über die Feiertage entgegenzuwirken.

Schon im Oktober sollte Berset diese Verpflichtung einführen, wurde aber von bürgerlichen Ratskollegen im Bundesrat gebremst. Auch jetzt regt sich Kritik vor allem von Unternehmen an diesem Vorhaben.

Letzter Hilferuf: Jetzt soll der Bundesrat das WEF in der Schweiz retten https://t.co/QHzqM9BdOa — BLICK (@Blickch) December 2, 2020

06:35

Wie der britische Premierminister Boris Johnson ankündigt, sollen zunächst Bewohner von Pflegeheimen, medizinisches Personal, alte und gesundheitlich gefährdete Menschen geimpft werden. Doch allein die Lagerung des Impfstoffs ist kompliziert.

Er muss bei minus 70 Grad aufbewahrt werden. Erst nach einer zweiten Impfdosis entfaltet sich die Schutzwirkung des Vakzins. "Es wird unvermeidlich einige Monate dauern, bevor alle, die am meisten gefährdet sind, geschützt sind - lange, kalte Monate", sagte Johnson.

Now that Britain is the first western country to approve a Covid-19 shot, here's what happens next https://t.co/4a7xj8ytPk — Bloomberg (@business) December 3, 2020

Bereits in der kommenden Woche sollen 800'000 Impfdosen verfügbar sein. Millionen weitere sollen noch vor dem Jahreswechsel folgen. Vom Frühjahr kommenden Jahres an sollen dann weitere Bevölkerungsgruppen immunisiert werden.

Mehr zur Impfstoffzulassung in Grossbritannien

04:25

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen Anstieg der Positiv-Tests in Deutschland um 22'046 auf über 1,106 Millionen. Tags zuvor waren 17'270 gemeldet worden. Die Zahl gestorbenen Menschen, die positiv getestet wurden, erhöht sich um 479 auf 17'602. Am 20. November verzeichnete das RKI mit 23'648 den bisherigen Höchststand an neuen Fällen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich darauf verständigt, die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen bis zum 10. Januar zu verlängern. Zugleich stimmte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Deutschen auf eine weitere Verschärfung der Massnahmen im kommenden Jahr ein.

"Die Frage ist, ob wir das Land die ganze Zeit in dieser Art von Halbschlaf halten können - oder ob wir nicht irgendwann noch mal überlegen müssen, an einigen Stellen sehr deutlich und konsequent tiefer heranzugehen" sagte Söder am Mittwochabend in Berlin mit Verweis auf die steigende Zahl an Corona-Toten.

"Wir dürfen uns nicht scheuen, am Ende auch sehr konsequent zu sein - und vielleicht einmal kürzer konsequenter als länger halbkonsequent", fügte Söder hinzu. Es sei die "absolute Verpflichtung" für die Politik, "für jedes Leben unsere Schutzfunktion wahrzunehmen."

04:05

Die australische Arzneimittelbehörde lässt sich bei der Prüfung des Impfstoffes der Partner BioNTech und Pfizer Zeit. Die Überprüfung sei voraussichtlich bis Ende Januar abgeschlossen, sagte der Leiter der australischen Arzneimittelbehörde TGA, John Skerritt. Impfungen würden nach erfolgreicher Zulassung wie geplant im März beginnen. Australien ist in der glücklichen Lage, den Aufsichtsbehörden ohne den Druck steigender Infektionszahlen mehr Zeit für den Zulassungsprozess einzuräumen.

Australien wird trotz Fortschritten bei der Impfstoffentwicklung die internationalen Grenzen weiter geschlossen halten. Die Einreise für nicht australische Staatsbürger und nicht ständige Einwohner zu ermöglichen, "davon sind wir noch einige Zeit entfernt", sagt Premierminister Scott Morrison in Canberra.

Zur Übersicht der weltweiten Verbreitung des Coronavirus von der Johns Hopkins University

03:45

Der gewählte US-Präsident Joe Biden zeichnet für den Verlauf der Pandemie in den USA eine düstere Prognose. "Ich möchte hier niemanden erschrecken, aber ich verstehe die Fakten - wir werden wahrscheinlich bis Januar weitere 250'000 Menschen verlieren. Versteht ihr mich?", sagte Biden bei einem Treffen mit Arbeitern und Kleinunternehmern.

Die US-Regierung sichert sich nach Angaben des Pharmakonzerns ELi Lilly für 812,5 Millionen Dollar 650'000 zusätzliche Einheiten seines experimentellen Impfstoffkandidaten. Mehr als die Hälfte der Impfdosen sollen noch im Dezember ausgeliefert werden, der Rest bis zum 31. Januar, erklärt der Hersteller.

22:30

In Brasilien steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 49'863 auf insgesamt 6,4 Millionen. Das Gesundheitsministerium gibt zudem 698 weitere Todesfälle - damit insgesamt 174'515 - bekannt.

20:10

Das Coronavirus breitet sich in Frankreich wieder schneller aus. Den Behörden zufolge infizierten sich in den vergangenen 24 Stunden rund 14'000 Personen mit dem Erreger. Am Dienstag waren es nur etwa 8000. Unterdessen stieg die Zahl der Toten um 313 auf 37'002.

20:05

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in den USA ist der Seuchenbehörde CDC zufolge binnen eines Tages um rund 200'000 auf 13,6 Millionen gestiegen. Die Zahl der Toten sei um etwa 2500 auf 269'763 angewachsen.

19:05

Spanien verbietet vom 23. Dezember bis zum 6. Januar Reisen zwischen den Regionen. Es werde einige Ausnahmen geben, kündigt Gesundheitsminister Salvador Illa an. An den Feiertagen seien Versammlungen von bis zu zehn Personen in einem Haushalt zugelassen, eine Lockerung gegenüber der bisherigen Grenze von sechs Personen.

18:50

Der britische Experte und Regierungsberater Jonathan Van-Tam hält es für möglich, dass das Coronavirus nie komplett ausgerottet wird. Möglicherweise könnte es zu einem jahreszeitlich wiederkehrenden Problem werden, sagt er.

