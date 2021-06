13:35

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 588 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Donnerstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 670. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 728, vor einer Woche bei 851. Zudem wurden 19 neue Spitaleinweisungen und ein neuer Todesfall gemeldet.

Momentan ist keiner der vier Richtwerte des Bundesrates für eine mögliche Verschärfung der Massnahmen überschritten. Die aktuellen Richtwerte gelten für die sogenannte Stabilisierungsphase, bis die gesamte impfwillige erwachsene Bevölkerung vollständig geimpft ist. Dies dürfte laut Bundesrat etwa Ende Juli der Fall sein.

03.06. Aktueller Stand sind 696 801 laborbestätigte Fälle, 588 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 31 446 in den letzten 24 Stunden.

Reproduktionszahl Re vom 21.05.2021: 0,84 https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/FTY4qWOW7L — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) June 3, 2021

Die Europäische Union (EU) hat sich einem Kommissionssprecher zufolge rund 55'000 Dosen der Antikörper-Therapie des US-Biotechnologiekonzerns Regeneron zur Behandlung von Covid-19 gesichert. Es ist erst das zweite Medikament gegen eine Coronavirus-Infektion, das die Staatengemeinschaft bezieht. Bislang wurde lediglich das antiviral wirkende Mittel Remdesivir von Gilead gekauft. Regeneron hat den Schweizer Roche-Konzern mit der Herstellung seines Präparats beauftragt. Die Arznei darf dank einer vorläufigen Genehmigung bereits eingesetzt werden. Die reguläre EU-Zulassung wird zwischen August und Oktober erwartet.

Der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge gibt es keine neue Mutante des Corona-Virus in Vietnam. "Auf Basis der WHO-Definition gibt es derzeit keine Misch-Variante in Vietnam", sagt der WHO-Vertreter für Vietnam der Zeitung "Nikkei". Was die Behörden in Vietnam als neue Mutante ausgemacht hätten, gehöre zur indischen Variante, sagt Kidong Park. Vietnam hatte am Wochenende gemeldet, dass es eine neue Variante des Virus gebe. Dabei handele es sich um eine Kreuzung aus der indischen und britischen Mutanten, wurde der Gesundheitsminister des Landes zitiert.

The WHO's representative in Vietnam says, "There is no new hybrid variant in Vietnam at this moment based on WHO definition."https://t.co/lCrwRjBA1Y — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) June 3, 2021

Weltweit haben sich inzwischen mehr als 171,5 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Grundlage offizieller Daten. Danach starben mehr als 3,7 Millionen Menschen in Zusammenhang mit dem Virus, seit es im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die USA weisen mit fast 600'000 die meisten Todesfälle auf. Dort wurden gut 33,5 Millionen Infektionen nachgewiesen - ebenfalls weltweit der höchste Wert. Indien liegt bei den Fallzahlen an zweiter Stelle, Brasilien an dritter. Das südamerikanische Land weist jedoch mehr Todesfälle auf als Indien.

Viele Länder wie Österreich, Israel oder Teile der USA haben die Maskenpflicht abgeschafft oder planen, dies zu tun, zumindest für Geimpfte. Auch in der Schweiz gibt es erste Anzeichen einer Aufweichung der Maskenpflicht: "Bei der anhaltenden Verbesserung der Lage können die Beschränkungen nach und nach abgebaut werden", sagte etwa der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri am Point de Presse vom Dienstag. Auch die Maskenpflicht könnte schrittweise gelockert werden.

Konkreter wird Thomas Steffen, Kantonsarzt in Basel-Land: "Wenn sich die günstige Entwicklung in den nächsten Wochen fortsetzt, kann ich mir gut vorstellen, dass der Bundesrat erste Lockerungen bei der Maskenpflicht noch im Juni beschliesst", zitiert ihn das News-Portal 20 Minuten. Gelockert würde wohl zuerst da, wo das Risiko gering sei, und der Abstand gut eingehalten werden könne. Also etwa im Freien bei Tram- und Bushaltestellen.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hüllt sich derweil aber noch in Schweigen: "Der Bundesrat wird über die weiteren Öffnungsschritte informieren und deshalb können noch keine Szenarien gemacht werden", zitiert 20 Minuten den Mediensprecher Daniel Dauwalder.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet 4640 Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden. Das sind 1673 Fälle weniger als eine Woche zuvor. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 34,1 von 36,8 am Vortag. 166 weitere Menschen starben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 88'940. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,69 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Die 7-Tage-#Corona-Inzidenz in sinkt, von 36,8 auf 34,1. ➡️ Wenige Stunden, nachdem das RKI in seinem täglichen Lagebericht gewarnt hat, der "Trend" zu fallenden Inzidenzen sei "seit dem 30.5. gestoppt", meldet es selbst den niedrigsten Wert seit dem 15. Oktober. @welt pic.twitter.com/CpJEeoJ6Uk — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) June 3, 2021

Die Präsidentin des nationalen Olympischen Komitees (NOC) für Tokio 2020 schließt eine erneute Verschiebung der Spiele aus. "Wir können nicht noch einmal verschieben", sagt Seiko Hashimoto der Zeitung Nikkan Sports. Die Spiele sollen am 23. Juli in Tokio eröffnet werden.

Einem Zeitungsbericht zufolge sind die Preise für Hotels auf Mallorca derzeit sehr niedrig, doch das dürfte sich nach Ansicht von DER-Touristik-Chef Sören Hartmann demnächst ändern. "Wer früh bucht, hat einen Vorteil, weil viele Hotels beispielsweise auf Mallorca bereits geöffnet haben und nun nach Gästen suchen. Aber die Reservierungen kommen aktuell so schnell rein, dass manche Häuser bald ausgebucht sind und die Preise langsam ansteigen werden", sagt Hartmann der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).

22:00

Französische Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren können sich vom 15. Juni an gegen das Coronavirus impfen lassen. Das kündigt Präsident Emmanuel Macron während eines Besuchs des Departements Lot im Südwesten Frankreichs an.

À partir du 15 juin, les 12-18 ans pourront se faire vacciner. pic.twitter.com/QJTaqKyY9b — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 2, 2021

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Grossbritannien einen symbolischen Meilenstein erreicht. Mittlerweile haben drei Viertel (75,2 Prozent) der Erwachsenen eine erste Corona-Impfung erhalten, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Knapp die Hälfte (49,5 Prozent) hat bereits die für den vollen Schutz notwendige zweite Impfung bekommen. Premierminister Boris Johnson sprach von einer "phänomenalen Leistung". Grossbritannien hatte die Impfkampagne zuletzt wegen Sorge um eine Ausbreitung der Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden war, noch einmal hochgefahren.

Kurz vor den Sommerferien hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) einige Reisedestinationen von der Liste der Risikoländer gestrichen: Nicht mehr in Quarantäne muss, wer aus ganz Italien, der Côte-d'Azur, Kroatien, der Türkei und Zypern einreist. Ebenfalls gestrichen wurden die deutschen Bundesländer Sachsen und Thüringen, wie am Mittwoch der BAG-Webseite zu entnehmen war. Damit ist die Einreise aus ganz Deutschland Quarantäne-frei. Neben den französischen Regionen Provence-Alpes-Côtes d'Azur und Occitanie strich das BAG auch die italienischen Regionen Apulien und Kampanien sowie Iran und Luxemburg von der Liste.

Damit gilt in den Nachbarländern der Schweiz nur eine Quarantäne-Pflicht für die französischen Regionen Ile-de-France mit Paris, die Normandie, das Centre-Val de Loire, Hauts-de-France und die Pays de la Loire. Die neue Liste gilt für Einreisen ab dem heutigen Donnerstag, 3. Juni.

