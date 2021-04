08:00

Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist in der Schweiz eine Person aus der Alterskategorie der 10- bis 19-Jährigen am Coronavirus gestorben. Das vermeldete zuerst "Le Matin", die sich auf den wöchentlichen Lagebericht des BAG stützt.

+++

07:40

Am Freitagabend ist die Lage in St. Gallen erneut eskaliert. Nach den Ausschreitungen vom letzten Wochenende versammelten sich in der Nacht auf Samstag wieder Hunderte Teenies in der Innenstadt. Die Polizei bekam in St.Gallen den gesamten Frust über die Corona-Massnahmen der Jungen ab. Die Polizei reagierte mit einem Grossaufgebot und Tränengas. blick.ch hat hier berichtet.

+++

Mainland China reports 26 new COVID-19 cases vs nine a day earlier https://t.co/dIFDHc3byS pic.twitter.com/C48pr1UneS — Reuters (@Reuters) April 3, 2021

+++

05:10

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Deutschland am Samstag 18'129 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. 120 weitere Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 131,4 von 134 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,87 Millionen Infektionen in Deutschland bestätigt. 76'895 Personen starben dem RKI zufolge in Verbindung mit dem Virus.

+++

01:00

Der Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, hält mehr Freiheiten für Geimpfte dann für geboten, wenn diese nicht mehr ansteckend sind. "Wenn ein geimpfter Mensch niemanden anstecken kann, dürfte das von ihm ausgehende Infektionsrisiko grundrechtlich anders zu beurteilen sein als wenn er noch ansteckend ist, nur selbst nicht mehr erkranken kann",sagte Harbarth der Funke Mediengruppe laut Vorabbericht. Jeder Mensch besitze die im Grundgesetz verbürgten Grundrechte. In der Pandemie kollidierten jedoch verschiedene Grundrechte wie etwa die Versammlungsfreiheit, das Recht auf Schulbesuch, die Berufsfreiheit oder das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit in einer bisher nicht gekannten Weise. Es gehe darum, die betroffenen Grundrechte in einen angemessenen Ausgleich zu bringen. Für die Beurteilung der grundrechtlichen Auswirkungen der Impfungen sei voraussichtlich von Relevanz, ob eine Impfung nur vor eigener Erkrankung oder zuverlässig auch vor der Weitergabe des Virus an Dritte schütze.

+++

Beim Klick auf die Grafik erscheint die Übersicht zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

