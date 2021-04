13:35

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 2519 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Freitag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1'743. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 1705, vor einer Woche bei 1875. Zudem wurden 134 neue Spitaleinweisungen und 12 neue Todesfälle gemeldet.

09.04. Aktueller Stand sind 617 543 laborbestätigte Fälle, 2519 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 39 031 in den letzten 24 Stunden.

13:30

Vom 1. April bis 7. April sind in der Schweiz insgesamt 155'053 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag auf seiner Website veröffentlichte. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 22'150 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor sank die Impfkadenz um 20 Prozent.

Insgesamt wurden bis Mittwoch 1'697'339 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 645'055 Personen vollständig geimpft, das heisst 7,4 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 407'229 Personen wurden bislang nur die Erstimpfung durchgeführt. Bereits an die Kantone ausgeliefert, aber noch nicht eingesetzt, sind momentan 510'486 Impfdosen. Zudem sind noch 182'500 Impfdosen beim Bund gelagert.

12:50

Rund dreieinhalb Monate vor dem geplanten Beginn der Olympischen Spiele in Tokio will Japan angesichts steigender Neuinfektionen die Corona-Massnahmen in der Hauptstadt verschärfen. Auch für die beiden Präfekturen Kyoto und Okinawa sollen von Montag an zunächst für einen Monat strengere Auflagen gelten, teilte der für Pandemie-Fragen zuständige Minister Yasutoshi Nishimura am Freitag mit.

Demnach sollen Bars und Restaurants spätestens um 20 Uhr schliessen und Grossveranstaltungen auf 5000 Personen begrenzt werden. Erst vor knapp drei Wochen hatte die Regierung den Anfang Januar verhängten Ausnahmezustand in Tokio und drei angrenzenden Präfekturen aufgehoben. Seither stiegen die Neuinfektionszahlen dort wieder an. Am Mittwoch und Donnerstag hatte die Hauptstadt mit jeweils mehr als 500 neuen Corona-Fällen den Höchststand seit Anfang Februar verzeichnet.

11:25

Bis Ende März ist die Zahl der Gäste der Schweizer Bergbahnen im Vergleich zur Wintersaison 2018/2019 um 24 Prozent gesunken. Auch die Umsätze gingen um 24 Prozent zurück. Gründe sind vor allem die weiterhin fehlende Kundschaft aus dem Ausland und das eingebrochene Gastro-Angebot. Ausserdem hätten wegen der Corona-Krise auch die Skilager und die Vereins- und Firmenausflüge nicht stattfinden können, teilte Seilbahnen Schweiz am Freitag mit. Betroffen seien alle Regionen, obwohl die auf Tagestouristen ausgerichteten Skigebiete in den Voralpen und in der Nähe von Städten etwas glimpflicher davon gekommen seien.

11:10

Lothar Wieler, Chef des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI), hält einen scharfen Lockdown von zwei bis vier Wochen für nötig, um die dritte Infektionswelle zu brechen. Sollte die Mobilität nicht eingeschränkt werden, würden die Infektionszahlen ansteigen. "Jeden Tag, den wir nicht handeln, verlieren wir Menschenleben."

10:00

Die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg muss wegen Verstosses gegen die Corona-Auflagen eine Geldstrafe zahlen. Sie habe ein Familientreffen organisiert, um ihren Geburtstag zu feiern, teilt die Polizei mit. Damit habe sie gegen die Vorschriften zur sozialen Distanzierung verstoßen. Die Geldstrafe beträgt 20.000 Kronen (2200 Franken).

Norges statsminister Erna Solberg bröt mot smittskyddsregler – döms till böter https://t.co/Ut5ThIsy03 — Affärsvärlden (@AFV_magasin) April 9, 2021

08:30

Südkorea sieht sich im frühen Stadium einer vierten Coronavirus-Welle. Das sagte Sohn Young-rae vom Gesundheitsministerium des asiatischen Lades. Social-Distancing-Massnahmen werden verstärkt, falls die wöchentlichen Fallzahlen von derzeit durchschnittlich 550 auf 600 im Schnitt steigen sollten.

06:45

In den USA ist inzwischen etwa jeder Fünfte vollständig gegen Corona geimpft: Von den rund 330 Millionen Einwohnern des Landes sind 66 Millionen abschliessend geimpft, wie Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC am Donnerstag zeigten. In Bezug auf die Zahl der bislang impfberechtigten Erwachsenen - rund 260 Millionen Menschen - ergebe sich eine Impfquote von 25 Prozent.

In den USA melden die Gesundheitsbehörden gleichzeitig mindestens 79'236 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Insgesamt wurde damit in mehr als 31,05 Millionen Fällen das Coronavirus nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt um mindestens 1000 auf 558'658.

06:15

Nach dem Scheitern des Angebots einer staatlichen Impfstoff-Fertigung haben Bundesrat Alain Berset und Lonza-VR-Präsident Albert Baehny die Gespräche wieder aufgenommen. "Sie führen den Dialog weiter. Heute (Donnerstag) hat ein erneuter Austausch stattgefunden", sagt Bersets Sprecher Peter Lauener zu tagesanzeiger.ch. Zum Inhalt des Gesprächs wurde nichts bekannt. Ob damit eine staatliche Investition in die Impfstoff-Herstellung bei Lonza in Visp erneut diskutiert wurde, ist nicht bekannt. Baehny hatte letzte Woche gesagt, eine weitere Produktionsstrasse aufzubauen, sei theoretisch möglich.

Nach dem Debakel um das Angebot einer staatlichen Impfstoff-Fertigung haben Alain Berset und Lonza-Präsident Albert Baehny die Gespräche jetzt erneut aufgenommen.https://t.co/MKlkDJhYJG — Basler Zeitung (@bazonline) April 8, 2021

06:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag 25'464 Neuinfektionen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden. Das sind 3576 mehr als vor einer Woche. 296 weitere Menschen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 110,4 von 105,7 am Vortag. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,96 Millionen Infektionen in Deutschland bestätigt. 78'003 Personen starben dem RKI zufolge nach einer Infektion mit dem Virus.

05:45

Aus Angst und zum Schutz vor Corona greifen immer mehr Menschen in der Schweiz zu Nahrungsergänzungsmitteln. Vor allem Präparate fürs Immunsystem und Gedächtnis sowie für Knochen und Knorpel sind gefragt, schreibt 20min.ch. So hätten bei der Herstellerfirma Swiss Nutrition Solutions by Nahrin bestehende Kunden fast zehn Prozent mehr Bestellungen aufgegeben. Zusätzlich habe die Firma einen enormen Zuwachs an Neukunden. Dadurch konnte die Firma um weitere 30 Prozent wachsen. Wie viel Geld die Schweizer für Vitaminpräparate ausgibt, ist allerdings nicht belegt. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen führt keine Statistik dazu.

05:30

Nachdem die Zahl der am Coronavirus Verstorbenen in Brasilien einen neuen Tagesrekord von 4249 erreicht hat, will der Senat das Vorgehen der Regierung zur Coronavirus-Bekämpfung untersuchen lassen. Der brasilianische Senat plant, nächste Woche einen Sonderausschuss einzurichten, sagte Senatspräsident Rodrigo Pacheco. Der Oberste Gerichtshof Brasiliens entschied am Donnerstag (Ortszeit) außerdem, dass staatliche und kommunale Verbote von religiösen Versammlungen legal sind. Ministerpräsident Jair Bolsonaro hatte dies zuvor als Angriff auf die Religionsfreiheit bezeichnet.

04:30

Costa Rica hat entschieden, den AstraZeneca-Impfstoff zu verwenden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, habe man die Hinweise der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zu Risiken und möglicher Nebenwirkungen des Vakzins geprüft. Die Öffentlichkeit werde erfahren, welche Impfstoff-Marke die Menschen erhielten, auswählen dürfe man aber nicht, erklärt Roberto Arroba, ein Beamter des Ministeriums. Das Land beabsichtigt, 70 Prozent seiner Bevölkerung mit Hilfe des COVAX-Programms der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu impfen. Zusätzlich hat Costa Rica eine Million Dosen von AstraZeneca und vier Millionen Dosen vom US-Pharmakonzern Pfizer erworben.

03:00

Weltweit haben sich bislang mehr als 133,3 Millionen Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. 3'030'022​​​Menschen starben nach einer Infektion mit dem Virus, wie eine Auswertung der offiziellen Behördenangaben durch die Nachrichtenagentur Reuters zeigt.

02:30

Die Türkei verzeichnet erneut eine Rekordzahl von Neuinfektionen. Sie liegt nach Daten des Gesundheitsministeriums bei 55'941. Zudem wurden 258 Todesfälle registriert.

02:15

Russland fordert die Slowakei auf, umstrittene Sputnik-V-Impfdosen zurückzuschicken. Die für die Sputnik-Vermarktung im Ausland zuständige Behörde RDIF wirft dem EU-Land Vertragsbruch und "einen Akt der Sabotage" vor, weil der Impfstoff nicht in einem der dafür vorgesehenen Labor geprüft worden sei. Die gelieferten Dosen sollen nun an andere Länder gehen. Der slowakischen Arzneimittelbehörde SUKL zufolge unterscheidet sich die Charge von denen, die etwa von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) geprüft wurden. Die RDIF spricht von Falschinformationen.

00:30

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi fordert einen vorübergehenden Stopp der Impfungen von unter 60-Jährigen. Stattdessen solle der Schutz der älteren Bürger Vorrang haben, sagt er. Im Gegensatz zu anderen Staaten räumte Italien zum Beginn der Impfkampagne Ende Dezember Rentnern keine Priorität ein. Experten zufolge hat dies zu Tausenden Todesfällen geführt.

