07:10

Bis zum Sommer sollen aus Sicht der EU-Kommission 70 Prozent der Erwachsenen in der Europäischen Union gegen das Coronavirus geimpft sein. Den Vorschlag will die Brüsseler Behörde am Dienstag veröffentlichen, wie die Deutsche Presse-Agentur vorab erfuhr. Bis März laute das Zwischenziel, 80 Prozent der Menschen über 80 Jahre und der Beschäftigten im Gesundheitswesen zu immunisieren.

Die Ziele sind nach dpa-Informationen Teil eines Diskussionspapiers für den EU-Videogipfel am Donnerstag.

06:45

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 11.369 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Das sind gut 1400 weniger als eine Woche zuvor, wie aus den RKI-Daten hervorgeht. Weitere 989 Menschen starben in Verbindung mit dem Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Fallzahlen über eine Woche pro 100.000 Einwohner, sinkt laut den RKI-Daten auf 131,5 von zuletzt 134.

Sie geht damit zwar erneut zurück, ist aber immer noch weit von dem Zielwert von 50 entfernt, den Bund und Länder ausgegeben haben, um das Virus unter Kontrolle zu bringen und das Gesundheitssystem zu entlasten. Insgesamt sind nun über 2,05 Millionen Ansteckungen in Deutschland und 47.622 Todesfälle registriert. Kanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten wollen heute über eine Verlängerung und eine Verschärfung des Lockdowns beraten.

Die Zahl der dem RKI gemeldeten #Corona-Fälle in betrug gestern 11.369. ➡️ 11% unter Vorwoche ➡️ ohne die fälligen Nachmeldungen aus Bayern und Rheinland-Pfalz war der Montag der erste Wochentag unter/um 10.000 seit dem 20. Oktober pic.twitter.com/wiwJSXwis6 — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) January 19, 2021

In Deutschland werden heute über weitere Verschärfungen der bestehenden Corona-Maßnahmen entschieden. Bund und Länder werden unter anderem auch erneut über eine FFP2-Maskenpflicht nach bayerischem Vorbild diskutieren. Themen sind auch eine Ausweitung des Nahverkehrs, um Menschenmengen zu entzerren sowie eine Verpflichtung, von zu Hause zu arbeiten.

Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums teilte mit, dass in Deutschland derzeit 750 Millionen FFP2/3-Masken pro Jahr produziert werden könnten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es keine Hinweise auf Versorgungsmängel.

06:10

Die neue Corona-Teststrategie des Bundes sieht offenbar nicht nur vermehrt Flächentests im Inland vor. Der Bundesrat wird laut "Blick" demnächst entscheiden, ob Corona-Tests auch bei der Einreise an den Flughäfen aus bestimmten Ländern Pflicht werden, zitiert "Blick" ein Sprecher das Bundesamts für Gesundheit (BAG).

05:45

In den USA steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle nach Reuters-Zählung um 136.484 auf 23,94 Millionen. Am Montag sterben demnach 1403 Menschen, die sich infiziert hatten. Damit sind 398.726 Menschen in den USA mit oder an dem Virus gestorben.

04:00

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am gestrigen Montag 4703 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 72 Stunden registriert. Dies geht aus den am Montag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 2204. Am Freitag lag dieser Schnitt noch bei 2464, vor einer Woche bei 3221.

Zudem wurden 203 neue Spitaleinweisungen und 121 neue Todesfälle gemeldet.

03:30

Hongkong verlängert die Kontakteinschränkungen, die diese Woche auslaufen sollten. Grund ist ein Wiederanstieg der Infektionen auf dreistellige Werte. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam kündigt an, Details der Massnahmen sollten noch am Dienstag bekannt gegeben werden.

02:45

China meldet 118 neue Ansteckungen. Damit liegt die Zahl der Infektionen den siebten Tag in Folge über 100. Das ist der schwerste Ausbruch der Seuche seit März. Die meisten Neuansteckungen werden mit 43 in der Stadt Jilin registriert. Behörden teilen mit, Ursache sei ein Geschäftsmann aus der Nachbarprovinz Heilongjiang, in der es in einigen Orten zu Infektionen gekommen war.

00:30

Die USA heben am 26. Januar die Einreise-Verbote für Ausländer aus europäischen Ländern oder Brasilien auf. Das sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Regierungsmitarbeiter Reuters. Am selben Tag treten obligatorische Corona-Tests für alle ausländischen Einreisenden in Kraft. Im März waren die Einreise aus den meisten europäischen Ländern verboten worden, im Mai für Reisende aus Brasilien.

22:30

Die Finanzminister der Euro-Mitgliedsländer bekennen sich zu weiteren Hilfen für die Wirtschaft während der Krise. Hierbei gebe es einen "sehr starken Konsens", sagt Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe nach einem Gespräch mit seinen Ministerkollegen.

20:45

Eine unabhängige Untersuchungskommission zur weltweiten Reaktion auf die Pandemie kritisiert die anfänglichen Massnahmen Chinas und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als schleppend. Die Regierung in Peking hätte im Januar 2020 entschlossener Massnahmen ergreifen können, erklärt die Expertengruppe, die von der ehemaligen neuseeländischen Ministerpräsidentin Helen Clark und Liberias Ex-Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf geleitet wird. Die WHO hätte demnach ihrerseits nicht bis zum 30. Januar warten sollen, bis sie einen internationalen Notfall ausruft. Ein endgültiger Bericht soll im Mai folgen.

20:05

Angesichts einer schleppenden Verteilung bei den Corona-Impfdosen will New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo Nachschub direkt beim Pharmariesen Pfizer kaufen. Zwar habe Washington neue grosse Lieferungen der Vakzine versprochen, schrieb Cuomo in einem am Montag veröffentlichten Brief an Pfizer-Chef Albert Bourla. "Bis heute hat die Bundesregierung ihr Versprechen allerdings nicht eingehalten. Tatsächlich wird New York diese Woche nur 250 000 Dosen erhalten, 50 000 weniger als in der Vorwoche."

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)