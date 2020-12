07:15

Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat der "SonntagsZeitung" und "Le Matin Dimanche" einige Angaben zum Coronavirus-Impfplan für die Schweiz gemacht. Demnach sollen nur ein paar Monate nach dem Beginn der Impfungen im Januar 2021 die meisten Menschen in der Schweiz bereits geimpft sein.

"Wir gehen davon aus, dass alle, die sich impfen lassen wollen, also auch die breite Bevölkerung, bis im Frühsommer geimpft sein können", teilte das BAG den Zeitungen mit. Klar sei, dass zuerst die Risikogruppen - also ältere Menschen und jene Personen mit Vorerkrankungen - geimpft würden. Danach hänge die Vorgehensweise aber von der Verfügbarkeit der Coronavirus-Impfstoffe ab, hiess es weiter.

Schuldenberaterin alarmiert: «Wir sind auf einen Ansturm vorbereitet» https://t.co/a9dWcZF6P9 — BLICK (@Blickch) December 12, 2020

+++

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch, dem grössten Finanz- und Wirtschaftsportal der Schweiz.

+++

06:55

Der Leiter des Bereiches Zulassung beim Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic, Claus Bolte, hat noch Klärungsbedarf vor der Zulassung eines Coronavirus-Impfstoffes in der Schweiz. Dies sagte er in einem Interview mit dem "SonntagsBlick". Zwar würden sich die Konzerne Pfizer/Biontech, Moderna und Janssen in einem Kopf-an-Kopf-Rennen befinden.

"Bei einigen Punkten besteht Klärungsbedarf zur Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit", betonte er aber. Besonders bei den Altersgruppen der über 65-Jährigen und der zwölf bis 18-Jährigen fehlten noch zuverlässige Daten, hiess es. "Und wir wissen noch immer zu wenig, wie Personen mit Vorerkrankungen und Risikopatienten auf die Impfstoffe reagieren", sagte Bolte weiter. Kommende Woche erwarte er ein Set von Daten, das Aufschluss über mögliche Nebenwirkungen gebe.

"Wenn wir die Risiken für vorerkrankte oder ältere Menschen nicht klar benennen können, müssten wir zunächst von einer Zulassung für diese Bevölkerungsgruppen absehen", betonte Bolte. Damit würde aber der Schweizer Impfplan, der die Impfung für besonders gefährdete Personen an vorderster Stelle vorsieht, gefährdet. Der Bund müsse seine Strategie dann umgestalten, sagte er. "Ein Zielkonflikt, den wir uns natürlich so nicht wünschen", wie der Swissmedic-Experte gegenüber dem "SonntagsBlick" erklärte.

+++

06:25

Fünf Schweizer Universitätsspitäler haben diese Woche laut der "SonntagsZeitung" eine Warnung bezüglich der Situation mit Coronavirus-Patienten an Bundesrat Alain Berset gesendet. In einem Brief hätten sie "grosse Besorgnis zur aktuellen Lage" geäussert. Die Betten in den Intensivstationen würden knapp, das Pflegepersonal sei an seiner Belastungsgrenze angelangt und seit Oktober hätten die Unispitäler mehr als 4000 Operationen verschoben.

"Es werden sich da ethische Fragen auftun", sagte etwa Uwe E. Jocham, Chef des Berner Inselspitals, diesbezüglich zu der Zeitung. Die Spitaldirektoren befürchten, dass es nach Weihnachten zu einer dritten Coronavirus-Welle kommt und, dass das Spitalwesen kollabieren könnte. In ihrem Brief an Berset verlangen sie ein strengeres Eingreifen des Bundesrates.

Von 82 auf 76 Jahre: So stark sank die Lebenserwartung der Tessiner Männer nach der ersten Corona-Welle. https://t.co/pQRhFYdoF8 — 20 Minuten (@20min) December 12, 2020

Im Universitätsspital Zürich, einem der grössten Krankenhäuser des Landes, seien gerade noch drei Betten in der Intensivstation frei, hiess es. Dies habe drastische Folgen für Patienten mit anderen lebensbedrohlichen Krankheiten. Auch in der "NZZ am Sonntag" gibt es einen Appell von Medizinern. Drei Zürcher Chefärzte wollen da die Öffentlichkeit aufrütteln.

Sie warnen vor dem Kollaps der Spitäler. "Das Gesundheitssystem ist jetzt schon überlastet. Seit Wochen", sagen Urs Karrer, Chefarzt am Kantonsspital Winterthur, Huldrych Günthard, Professor für Infektiologie am Unispital Zürich, und Gerhard Eich, Chef-Infektiologe am Triemli. Sie haben sich per Email an die Zeitung gewendet.

+++

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung des Virus von der Johns Hopkins University findet sich hier.

+++

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)