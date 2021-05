10:30

"First come, first serve", "S'hett solang s'hett" - diese Slogans (auch von kantonalen Verwaltungen verwendet) und das daraus entstehende Gerangel um Impftermine war und ist eine der hässlichsten Seiten der Coronapandemie. Denn auf der Strecke blieben primär Leute, die sich im digitalen Umfeld nicht oder nicht mehr zurechtfinden. Dazu gehören ältere Leute oder Randständige.

Die Zürcher Apothekerin Natalia Blarer Gnehm fand das unfair. Daher hat sie rund 200 Impfdosen nicht auf dem digitalen Portal "Vacme" ausgeschrieben, sondern für "besonders vulnerable Menschen" gesichert, wie tagesanzeiger.ch schreibt. Seit Donnerstag impfen Blarer Gnehm und ihre Mitarbeiterinnen abends sozial Benachteiligte. Das verlangt der Apothekerin zahlreiche Überstunden ab. Ähnliche städtische Angebote sind erst in Planung. Was wiederum beweist, wie wertvoll private Initiative ist.

08:45

Der Schweizer Tourismussektor dürfte sich 2021 von seinem pandemiebedingten Tief erholen. Inlandstouristen und Reisende aus dem nahen Ausland dürften schon im Sommer zu einer Belebung des Geschäfts führen. Mit der Anfang Jahr gestarteten Impfkampagne ist eine allmähliche Verbesserung der Lage im Tourismussektor zu erwarten, schreibt die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) in einer Prognose.

KOF rechnet damit, dass die Anzahl der Logiernächte bei den Schweizer Touristen in der Sommersaison 2021 leicht über dem Vorkrisenniveau liegen wird, während die Anzahl der Logiernächte bei den Europäern erst 2022 wieder ihr Vorkrisenniveau erreichen wird. Noch länger gedämpft bleiben dürfte die Nachfrage aus den Fernmärkten. Die Anzahl der Logiernächte von Fernreisenden wird in der Sommersaison gerade mal bei knapp 10 Prozent des Vorkrisenniveaus liegen, bevor sie sich in den kommenden Jahren allmählich wieder ihrem alten Niveau annähern sollte. Bis einschliesslich 2023 wird die Anzahl der Logiernächte von Fernreisenden gemäss der KOF-Prognose allerdings unter ihrem alten Niveau bleiben. Zudem werde wohl ein Teil des Geschäftstourismus im Zuge der beschleunigten Digitalisierung permanent ausfallen.

KOF Prognosen für den Schweizer Tourismus: Inlandtourismus zieht für den Sommer wieder an. Nach dem Pandemiebedingten Tief steht der Tourismussektor in diesem Jahr vor einer Erholung. https://t.co/wzkzYZdK1E pic.twitter.com/injEGQsgDh — KOF (@KOFETH) May 25, 2021

06:30

Am Dienstag veröffentlicht das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zum ersten Mal seit Freitag wieder Zahlen zur Coronavirus-Verbreitung. In Deutschland, das wie andere Länder jeden Tag Fallzahlen veröffentlicht, sind die Ziffern über die Pfingsttage weiter gefallen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auch am Dienstag, und zwar auf 58,4 (siehe Eintrag unten).

06:25

Das Robert-Koch-Institut (RKI) registriert 1911 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind 2298 weniger als eine Woche zuvor. 33 weitere Menschen starben, am Dienstag vor einer Woche waren es 221. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 58,4, am Tag zuvor betrug der Wert 62,5, in der Vorwoche 79. Das RKI weist darauf hin, dass wegen der Feiertage weniger Menschen einen Arzt aufgesucht haben und damit weniger Tests vorgenommen wurden. Die Zahlen sind damit schwer vergleichbar. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,65 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 87'456 Menschen starben.

06:15

Fünf Covid-Selbsttests pro Monat können Schweizerinnen und Schweizer gratis aus der Apotheke beziehen. Gleichzeitig sinken in der Schweiz seit einiger Zeit die Fallzahlen. Das gibt Epidemiologe und Taskforce-Mitglied Didier Trono zu denken: "Die Schnelltests kommen viel zu spät. In der jetzigen Phase der Pandemie ergibt eine solche Strategie keinen Sinn mehr", sagt Trono gegenüber Higgs. Mit tiefen Fallzahlen fallen die Ergebnisse der Schnelltests mit grösserer Wahrscheinlichkeit fehlerhaft aus, sagt Trono auch gegenüber 20 Minuten. Das liegt laut Trono an der Vortest-Wahrscheinlichkeit: "Die Vortest-Wahrscheinlichkeit betrifft alle Tests, das heisst Schnelltests, Selbsttests sowie PCR-Tests. Ein Test, der ein höheres Risiko für falsch positive Ergebnisse hat, wird benachteiligt, wenn die Zahl der echten Fälle sinkt." Wenn die Zahl der Infizierten in der Bevölkerung stark also zurückgeht, fällt die Zahl der falsch positiven Resultate immer mehr ins Gewicht und man muss immer mehr Tests durchführen, um wirklich Infizierte zu finden. In Zukunft werden die Schnelltests immer mehr falsch positive Resultate anzeigen.

05:00

Etwa 350 Menschen sind in diesem Frühjahr schon auf dem Mount Everest gestanden - trotz Corona-Pandemie. Rund 200 von ihnen sind während des guten Wetterfensters am Sonntag oder Montag oben auf dem Mount Everest angekommen. Gleichzeitig haben inzwischen einige Expeditionsfirmen ihre Everest-Touren abgesagt. Nepal erlebt derzeit wie sein Nachbarland Indien eine Corona-Welle. Behörden verneinen aber derzeit Berichte, wonach es einen grösseren Corona-Ausbruch auf dem Mount Everest gebe.

Der Veranstalter Lukas Furtenbach hat seine Expedition am Mount Everest abgebrochen. Bei SPIEGEL+ erzählt er von den Gründen, warum er überhaupt nach Nepal reiste, der Sorglosigkeit im Basislager und dem Leugnen der Behörden. https://t.co/rcyk7aenKQ — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 20, 2021

03:00

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier verspricht den Unternehmen, die staatlichen Corona-Hilfen über den bislang geplanten 30. Juni hinaus zu verlängern. "Ich sage Ihnen zu: Wir werden das so lange fortführen, wie es eine nennenswerte Zahl von Unternehmen gibt, die unter den Spätfolgen von Corona nach wie vor leiden", sagt Altmaier der Zeitung "Bild". Über das konkrete Datum der Verlängerung von Überbrückungshilfen werde in der Bundesregierung noch diskutiert. "Ich würde es eigentlich gerne bis Ende des Jahres verlängern, weil ich weiss, dass viele Geschäfte eine Zeit lang brauchen werden, um das alles wieder aufzuholen." Voraussetzung der Hilfe bleibe, dass der Umsatz mindestens 30 Prozent unter dem Vorjahr liege. Dann könne man bestimmte Fixkosten angeben und andere Leistungen erhalten.

01:00

Malta hat nach Angaben seines Gesundheitsministers als erstes EU-Land 70 Prozent seiner erwachsenen Bevölkerung mit wenigstens einer Dose gegen Covid-19 geimpft. "Wir haben heute die Herdenimmunität erreicht", sagte Minister Chris Fearne am Montag bei einer Pressekonferenz. In dem Land mit etwa 500 000 Einwohnern wurden laut Daten des Gesundheitsministeriums Stand Sonntag bislang mehr als 475 000 Impfstoffdosen verabreicht. Fearne zufolge sind von den Menschen über 16 Jahren knapp 42 Prozent durchgeimpft.

00:00

Ein indisches Paar hat Corona-Regeln umgangen und in einem gemieteten Flugzeug geheiratet. Ein Reisebüro habe den Flug gebucht und dabei angegeben, dass es sich um einen Trip nach einer Hochzeit handle, sagte am Montag ein Sprecher der Billigfluggesellschaft SpiceJet. Dann hätten die Gäste einfach während des Flugs eine Hochzeitszeremonie abgehalten. Der Sprecher sagte, dass seine Firma überlege, Schritte gegen die Hochzeitsgesellschaft zu unternehmen. In dem Flugzeug seien mehr als 100 Gäste gewesen, während im Bundesstaat Tamil Nadu, von wo der Flieger startete, gerade ein strikter Lockdown herrsche.

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

