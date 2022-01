08:00

Im Streit um seine Teilnahme an dem Tennisturnier Australian Open hat der serbische Tennis-Star Novak Djokovic einen Punktsieg errungen. Ein australisches Gericht erklärte am Montag, Djokovic dürfe das Einreise-Gebäude verlassen, in dem er derzeit festgehalten werde. Sein Pass und andere Reisedokumente müssten ihm wieder ausgehändigt werden. Die Entscheidung der Regierung, das Einreise-Visum Djokovics zu widerrufen, sei unangemessen. Ob Djokovic damit nun regulär einreisen kann, ist aber noch unklar. Ein Anwalt der australischen Bundesregierung erklärte nach dem Urteilsspruch, der Einwanderungsminister behalte sich vor, das Visum von Djokovic erneut zu widerrufen.

Dem Weltranglistenersten war am Donnerstag bei seiner Ankunft am Flughafen Melbourne die Einreise verweigert worden, nachdem er überraschend eine medizinische Ausnahme-Erlaubnis von der vorgeschriebenen Corona-Impfung erhalten hatte. Der Eklat sorgte auch für diplomatischen Ärger: Serbiens Präsident Aleksandar Vucic warf Australien vor, Djokovic zu schikanieren.

LATEST: Novak Djokovic gets to keep his Australian visa, for now, after a court overturns the government's decision to revoke his entry papers https://t.co/I3JS68S6Du — Bloomberg (@business) January 10, 2022

07:45

In Deutschland gibt es nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) keine Corona-Schnelltests zu kaufen, die das Label "unzuverlässig" verdienen. Das PEI habe eine Liste mit Tests veröffentlicht, die über eine "erhöhte Sensitivität" verfügten, sagt der Präsident des Instituts, Klaus Cichutek, im ZDF. Die Tests, die die höheren Anforderungen nicht erfüllten, würden in Deutschland nicht verkauft, weil sich Testzentren, Apotheken und Discounter an der PEI-Liste orientierten. Cichutek sagte zudem, an Omikron angepasste Impfstoffe würden voraussichtlich noch im ersten Halbjahr in ausreichender Menge verfügbar sein. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte am Sonntag in der ARD eine Positivliste für Schnelltests angekündigt. Er habe das PEI veranlasst, eine solche Aufstellung vorzubereiten mit Tests, die für Omikron besonders geeignet seien beziehungsweise Omikron früh erkennen sollten.

Welche Tests erkennen die neue ansteckendere Virusvariante? Gesundheitsminister #Lauterbach lässt das jetzt vom Paul-Ehrlich-Institut untersuchen. Italien schränkt den Reiseverkehr weiter ein. Die Corona-News. https://t.co/Xv4XuF0H9Q — DER SPIEGEL (@derspiegel) January 10, 2022

06:00

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlicht heute Montag nach zwei Tagen Pause über das Wochenende wieder Daten und Corona-Fallzahlen. Zuletzt wurden am vergangenen Freitag Zahlen gemeldet. Es wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 28'038 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit lag der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 21'509. Am Vortag hatter dieser Schnitt noch bei 20'211 gelegen, eine Woche zuvor bei 13'743.

04:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 25'255 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 6737 Fälle mehr als am Montag vor einer Woche, als 18'518 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 375,7 von 362,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 52 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 114'029. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 7,53 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Die #Omikronwende, Tag 11 Die Zahl der dem RKI gemeldeten Fälle in lag gestern bei 25.255. ➡️ plus 36% gegenüber Vorwoche ➡️ 11. Anstieg hintereinander im Vorwochenvergleich@welt pic.twitter.com/6FUzWT6XFF — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) January 10, 2022

Beim Klick auf die Grafik erscheint der Covid-19 Vaccination Tacker von Reuters, der die Impfquoten weltweit dokumentiert.

02:45

Der Corona-Beauftragte der israelischen Regierung, Salman Zarka, sieht trotz der nahenden Omikron-Welle weltweit Grund zu vorsichtigem Optimismus. "Das Virus wird uns nicht auf Dauer stoppen", sagt Zarka dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wir werden unser Leben zurückbekommen - allerdings nicht genau so, wie es vorher war." Auf Dauer werde eine höhere Wachsamkeit als früher erforderlich sein. "Masken werden in manchen Situationen weiter eine Rolle spielen, Impfungen werden unverzichtbar sein, und das Leben zwischen zwei Wellen wird leichter sein, als wenn gerade wieder die Inzidenz einer neuen Variante ansteigt. Dann wird es nicht ratsam sein, etwa in ein Fußballstadion zu gehen oder zu einer großen Party." Er rät davon ab, in der derzeitigen Omikron-Welle auf bewusste Ansteckungen zu setzen und damit eine Herdenimmunität anzustreben: "Niemand weiß ja, was nach Omikron kommt. In Südafrika waren viele Menschen mit Delta infiziert - das hat sie nicht davor geschützt, später auch von Omikron befallen zu werden."

Israel isn’t planning widespread new coronavirus assistance for businesses during the current omicron-driven wave of cases https://t.co/bx2U9vZYWN — Bloomberg (@business) January 9, 2022

00:55

Australien verzeichnet offiziellen Daten zufolge mehr als eine Million Corona-Infektionen. Die Bundesstaaten New South Wales und Victoria melden zusammen etwa 55'000 Positiv-Tests. Damit steigt die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 1,03 Millionen. Weitere Bundesstaaten und Territorien werden erst im Laufe des Tages ihre Zahlen melden. Das Land konnte die Ausbreitung des Virus fast zwei Jahre lang mit der Schließung von Landesgrenzen und Lockdowns kontrollieren. Nach der Lockerung der Beschränkungen kämpft Australien zurzeit mit einem Ausbruch der hochansteckenden Omikron-Variante.

23:45

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck spricht sich für einen pragmatischen Umgang mit der Corona-Pandemie aus. "Der Gedanke setzt sich langsam durch, dass wir einen pragmatischen Umgang mit der Pandemie brauchen, um mit dem Virus leben zu lernen. Dagegen ist der dauerhafte Alarmzustand ermüdend und nicht erfolgreich", sagt Streeck, der auch dem Expertenrat der Bundesregierung angehört. Er mahnt an, die Belastung in den Krankenhäusern aber "weiterhin aufmerksam zu beobachten und notfalls mit Maßnahmen zu reagieren". Dazu gehöre es aber auch, die "Hospitalisierungsinzidenz valide zu erfassen". Aktuell bildet diese alle Patienten ab, die mit einem positiven Corona-Test in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Experten und Politiker fordern daher, nur jene Patienten in den Kennwert aufzunehmen, bei denen Corona auch der Grund für die Hospitalisierung ist.

20:40

Die Omikron-Welle stellt die Schweiz in der Pandemie vor neue Herausforderungen. Aus der Ostschweiz ertönt der Ruf nach einer nur noch fünftägigen Quarantäne. Sogar eine Abschaffung wird zum Thema. An den Schulen sorgt derweil die Maskenpflicht für Diskussionen. Der Tenor in den Interviews des Wochenendes war eindeutig. Die Situation laufe wahrscheinlich aus dem Ruder, warnte Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif), am Samstag im Gespräch mit Radio SRF. Wenn sich die Neuansteckungen alle zwei bis drei Tage verdoppelten, sei bald die allgemeine Versorgung des Landes gefährdet, so Berger. Mit Impfen und Boostern allein lasse sich die Situation nicht bewältigen.

Brisanter Vorschlag: So will Marcel Salathé die Quarantänepflicht abschaffen https://t.co/0YYUmuPVh2 — Blick (@Blickch) January 9, 2022

Am Sonntag doppelte die Zürcher Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli im Interview mit der "NZZ am Sonntag" nach. "Wir haben es hier mit einer Monsterwelle zu tun, die sich nicht mehr stoppen lässt", sagte die SVP-Politikerin. Man müsse auf jeden Fall verhindern, dass die Schweiz bald stillstehe, so Rickli. Ein neuer Lockdown sei jedoch nicht sinnvoll, denn dies würde das Problem lediglich zeitlich nach hinten verschieben. Vielmehr möchte die Zürcher Gesundheitsdirektorin die Quarantäne auf fünf Tage verkürzen. Einige wollen sogar noch weiter gehen. Man könnte allen, die Kontakt mit Infizierten hatten, umgehend zehn Schnelltests zukommen lassen, sagte der Epidemiologe Marcel Salathé der "Sonntagszeitung". Die Person solle sich dann täglich testen. Solange der Test negativ sei, könne man auch wieder zur Arbeit gehen.

19:45

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach räumt ein, dass noch unklar sei, wie zuverlässig die gängigen Tests bei der Omikron-Variante sind. "Wir wissen nicht genau, wie gut diese Tests für Omikron wirken", sagt der SPD-Politiker der ARD. Dies werde nun genau geprüft, in den nächsten Wochen werde ein Ergebnis vorliegen. Klar sei aber, die "Alternative, gar nicht zu testen, ... wäre viel zu gefährlich". Aus Studien sei bekannt, dass die Tests am Anfang einer Omikron-Infektion nicht so zuverlässig seien, am Ende aber sehr wohl. Daher sei es relativ sicher, sich aus der Quarantäne nach der vorgegebenen Frist freizutesten.

Beim Blick auf die Grafik erscheint die Übersicht von der Johns-Hopkins-Universität zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)