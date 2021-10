09:00

Das Robert-Koch-Institut meldet 24'668 neue Corona-Fälle in Deutschland. Das sind 5096 Positiv-Tests mehr als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich auf 139,2 von 130,2 am Vortag, vor einer Woche lag sie bei 95,1. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 121 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

+++

06:30

In der Schweiz besteht bereits eine grosse Nachfrage nach Booster-Impfungen, die am Dienstag zugelassen wurden. "Wir haben schon sehr viele Anfragen von Patienten, die gerne die Booster-Impfung hätten", sagt Josef Widler, Hausarzt und Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft, bei nzz.ch. Ähnliches höre er von den Apothekern. "Wir bieten den Patienten bereits Termine an", sagt der Hausarzt. Es fragten auch Personen an, für welche die Booster-Impfung nicht vorgesehen sei. Allein im Kanton Zürich haben 370'000 Personen Anspruch auf die Booster-Impfung.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) empfehlen allen Personen ab 65 Jahren eine Auffrischimpfung, jedoch frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfdosis.

+++

+++

06:15

Infektiologen und Arztpraxen in der Schweiz registrieren derzeit viele Erkältungsfälle. "Im Vergleich zum Vorjahr haben zurzeit deutlich mehr Menschen typische Erkältungssymptome", sagt Huldrych Günthard, Infektiologe am Universitätsspital Zürich, bei 20min.ch. Er geht davon aus, dass die Schweiz am Anfang einer intensiven Erkältungswelle steht. "Lassen sich Erkältete massenweise testen, werden die Testkapazitäten wieder arg strapaziert", warnt er. Erkälteten Mitarbeitenden rät Günthard, am Arbeitsplatz eine Maske zu tragen – auch wenn Geimpfte unter sich sind.

Verschnupft in der Pandemie: Wegen Erkältungswelle droht ein Testchaos. https://t.co/mlRK8ERrOq — 20 Minuten (@20min) October 29, 2021

+++

04:00

Wieder ansteigende Corona-Neuinfektionen in China haben der Kaffeehauskette Starbucks die Bilanz verhagelt. Da wegen der Entwicklung die mehreren grossen Städten Chinas Starbucks-Läden wieder schliessen mussten, sei der Umsatz dort im abgelaufenen Quartal um sieben Prozent gesunken, teilte der Konzern am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Analysten hatten gleichbleibende Erlöse erwartet. In den USA gab es indes kräftige Zuwächse. Der Konzern-Umsatz insgesamt stieg um 31 Prozent auf ein Rekordhoch von 8,1 Milliarden Dollar.

+++

03:00

Eine Gruppe ehemaliger Staats- und Regierungschefs hat in einem Brief an den italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi von den G20-Ländern eine bessere Umverteilung von Impfstoffen gefordert. Wie aus dem Brief am Freitag hervorging, werden die USA, die Europäische Union, Grossbritannien und Kanada bis Ende des Monats 240 Millionen unbenutzte Impfstoffe angehäuft haben, die in anderen Ländern dringender gebraucht werden. "Es wäre unethisch, all diese Impfstoffe zu verschwenden, wo es doch weltweit jeden Tag 10'000 Todesfälle durch Covid-19 gibt, von denen viele verhindert werden könnten", hiess es in dem Schreiben, zu dessen Unterzeichnern auch der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, der ehemalige britische Premierminister Gordon Brown und der ehemalige brasilianische Präsident Fernando Cardoso gehören.

+++

02:00

Die Gewerkschaft der Feuerwehrleute der US-Stadt New York fordert ein Gericht des Bundesstaates auf, ein von Bürgermeister Bill de Blasio erlassenes Impfmandat auszusetzen. Demnach sind rund 50'000 städtische Angestellte verpflichtet, sich bis zum Freitag impfen zu lassen. Sollten sie dies nicht tun, werden sie in unbezahlten Urlaub versetzt. Führende Vertreter der "Uniformed Firefighters Association" haben ungeimpfte Feuerwehrleute bereits aufgefordert, sich aus Protest trotz de Blasios Anordnung zum Dienst zu melden, um die Stadt unter Druck zu setzen.

+++

Das Hauptübel der vierten Pandemiewelle in #Russland ist die Kombination aus Missachtung der elementaren Corona-Massnahmen und die viel zu geringe Bereitschaft der Bevölkerung. Ein Hintergrund von @nzzmac.https://t.co/07eRtcpJ3H — Neue Zürcher Zeitung (@NZZ) October 28, 2021

+++

01:00

In den USA ist die Zahl der Verkehrstoten auf einen neuen Höchststand gestiegen. Wie das US-Verkehrsministerium mitteilte, stiegen die Zahlen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 um 18,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - so hoch wie schon seit 2006 nicht mehr. Die Zahl der Verkehrstoten sei bereits nach dem Ende der Coronavirus-Sperren in den USA im Jahr 2020 sprunghaft angestiegen, da sich mehr Fahrer unsicher verhielten oder zu schnell fuhren, sagte die Behörde. US-Verkehrsminister Pete Buttigieg zeigte sich besorgt und bezeichnete den drastischen Anstieg in einer Erklärung als Krise: "Wir können und sollten diese Todesfälle nicht einfach als Teil des amerikanischen Alltags akzeptieren."

+++

00:30

Trotz Corona-Impfung kann eine Infektion einer britischen Studie zufolge immer noch in Haushalten weitergegeben werden. Zwar senke eine vollständige Impfung das Risiko einer Infektion mit der hochansteckenden Delta-Variante des Virus. Doch die Analyse einer Studie mit 621 Menschen mit milden Covid-Infektionen im Vereinigten Königreich zeige, dass 25 Prozent der geimpften Haushaltskontakt positiv getestet worden seien gegenüber 38 Prozent der ungeimpften Haushaltskontakte. Die Infektiosität der geimpften Infizierten sei ähnlich hoch wie die der ungeimpften Fälle gewesen, hiess es in der im Fachmagazin "The Lancet Infectious Diseases" veröffentlichten Studie.

"Impfstoffe sind für die Kontrolle der Pandemie von entscheidender Bedeutung, denn wir wissen, dass sie sehr wirksam sind, um schwere Erkrankungen und Todesfälle durch Covid-19 zu verhindern. Unsere Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Impfung allein nicht ausreicht, um zu verhindern, dass sich Menschen mit der Delta-Variante infizieren und sie in Haushalten verbreiten", erklärte Ajit Lalvani vom Lehrstuhl für Infektionskrankheiten am Imperial College London, einer der Studienleiter.

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)