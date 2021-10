06:50

In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 85'128 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Insgesamt wurden bislang rund 45,23 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt um mindestens 2041 auf 730.414. Weltweit weisen die USA die höchsten Infektions- und Totenzahlen auf.

+++

04:45

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 17'015 Neuinfektionen binnen eines Tages in Deutschland. Das sind 5112 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche als 11.903 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 80,4 von 75,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 92 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 94.808. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,4 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Die Zahl der dem RKI gemeldeten #Corona-Fälle in lag gestern bei 17.015 (sic!) ➡️ höchster Tageswert seit dem 13. Mai (sic!) ➡️ höchster Anstieg gegenüber Vorwoche seit dem 26. August - und 13. Anstieg im Vorwochenvergleich in Folge @welt pic.twitter.com/7gE424PK9j — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 20, 2021

+++

00:30

Die US-Arzneimittelbehörde FDA steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Bekanntgabe von Empfehlungen zu Covid-19-Auffrischungsimpfungen. Die Behörde werde für Personen ab 40 Jahren zu einem sogenannten Booster entweder mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer oder Moderna raten, berichtet der Sender CNN.

+++

22:30

Die britische Regierung beobachtet eine neue Unterart der hoch ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus, berichtet ntv.de. Wie ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson mitteilte, geht es dabei um die AY.4.2-Variante, die von der Regierung "sehr genau" beobachtet werde. Unklar sei noch, ob sich die neue Unterart schneller verbreitet. "Die Regierung wird aber nicht zögern, Massnahmen zu ergreifen, wenn es nötig ist". Die Untervariante trat bislang ausserhalb Grossbritanniens nur vereinzelt in den USA und Dänemark auf. Unterdessen haben die Infektionszahlen in Grossbritannien stark zugenommen. Der Direktor des Instituts für Genetik am University College London, François Balloux, geht davon aus, dass die neue Untervariante des Virus "nicht die Ursache für den jüngsten Anstieg der Zahl der Fälle" sei. Dafür hält er die derzeitige Verbreitung der AY.4.2-Variante für zu gering.

Top health expert calls for "urgent" research on new UK variant that might be more contagious than delta https://t.co/ilBP4MgILP pic.twitter.com/YTjenLjJe5 — The Hill (@thehill) October 20, 2021

+++

+++

20:30

Läuft alles wie geplant, will Island Mitte November alle verbliebenen Corona-Massnahmen aufheben Ziel sei es, die wesentlichen verbliebenen Beschränkungen ab dem 18. November zu beenden, teilte die isländische Gesundheitsministerin Svandís Svavarsdóttir mit. So sei man beim Impfen gut vorangekommen, und vorherige Lockerungen hätten keine negativen Effekte auf die Zahl der Krankenhauseinweisungen gezeigt, heisst es in einer Regierungsmitteilung. Deshalb gibt es bereits ab Mittwoch neue Lockerungen: 2000 statt wie bisher 500 Menschen dürfen dann bei Versammlungen und Veranstaltungen zusammenkommen, Mund-Nasen-Schutz müssen sie dabei nicht mehr tragen. Ausserdem dürfen Restaurants, Kneipen und Nachtclubs länger öffnen.

+++

+++

18:05

Das Gesundheitsdepartement um Bundesrat Alain Berset hat offenbar diskutiert, ob die Covid-Zertifikatspflicht wieder zurückgefahren werden könnte. Das schreibt der "Blick" und beruft sich auf mehrere Quellen. Jedoch sei die Lage noch zu unsicher, deshalb hat Berset den Vorschlag wieder verworfen.

Stattdessen möchte er das Zertifikat für Genesene auf ein ganzes Jahr verlängern. Bislang läuft es nach einem halben Jahr aus. Weiter will Berset Personen, die sich infiziert, aber damals nicht getestet haben, entgegenkommen: Können sie mittels serologischen Tests nachweisen, das im Blut Covid-Antikörper sind, bekommen sie ein Zertifikat. Ein solches wäre aber nur im Inland gültig, da das Vorgehen gegen die entsprechende EU-Verordnung verstösst. Unser Nachbarland Österreich kennt aber ähnliche Regeln.

Schweizer Sonderweg: Berset will neues Zertifikat für Genesene https://t.co/wVxG8fw2lr — Blick (@Blickch) October 19, 2021

+++

