Immer wieder gibt es Rückrufe von Mundschutmasken wegen ungenügendem Schutz. Jetzt trifft es die «KN95 MASK folding respirator»trifft, die auch in Apotheken verkauft wird. Das berichtet blick.ch. Wegen ungenügender Schutzwirkung läuft derzeit ein Rückruf für diesen Mundschutz, wie der Bund und die Beratungsstelle für Unfallverhütung bekannt geben.

"Aufgrund einer ungenügenden und falsch deklarierten Schutzwirkung besteht für die Verwenderinnen und Verwender das Risiko, gegen irreversible Gesundheitsschäden ungenügend geschützt zu sein", heisst es in dem Rückruf.

Verkauft wurde der Mundschutz von der Solupro GmbH, der Mistel Apotheke in Hombrechtikon ZH, der Dr. Andres Apotheke Stadelhofen in Zürich sowie über den Online-Shop Apothekestadelhofen.ch, wie blick.ch schreibt.

Russland meldet mit 21.983 Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchstwert. Allein knapp 6000 neue Ansteckungen seien binnen 24 Stunden in der Hauptstadt Moskau nachgewiesen worden, teilen die Behörden mit. Damit stieg die Gesamtzahl der bestätigten Ansteckungen auf über 1,880 Millionen. Die Zahl der Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus erhöhte sich um 411 auf 32.443. Russland weist nach den USA, Indien, Brasilien und Frankreich weltweit die meisten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf.

Tesla-Chef Elon Musk wurde offenbar positiv auf Covid-19 getestet. Er spricht von typischen Erkältungssymptomen.

Skurril: Der Tesla-CEO sagte, er habe vier Covid-19-Tests gemacht und zwei seien positiv zurückgekommen. Der Gründer des weltweit führenden Herstellers von Elektroautos sagte auch auf Twitter, dass er Symptome einer "typischen Erkältung" habe. "Bislang nichts Ungewöhnliches".

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

Der Multi-Milliardär, der sich oft in sozialen Medien bewegt, dachte auch darüber nach, dass andere Menschen ähnliche Probleme mit unzuverlässigen Coronavirus-Tests haben könnten. Tests auf das mitunter tödliche Virus, mit dem weltweit fast 53 Millionen Menschen infiziert sind, sind nicht narrensicher, und oft kann man bei asymptomatischen Patienten feststellen, dass sie tatsächlich erkrankt sind.

Musk war in die Kritik geraten, weil er sich mit der Regierung in Kalifornien anlegte und seine Fabrik im Bundesstaat während eines Lockdowns öffnete.

Mehr zum Thema bei handelszeitung.ch.

Das Bundesamt für Gesundheit wollte alle zwei Wochen die Quarantäne-Liste erneuern. Ein Update wäre überfällig, schreibt der "Blick". Momentan haben zum Beispiel Armenien und Belgien tiefere Fallzahlen als die Schweiz und könnten deshalb gestrichen werden. Hingegen könnten Teile von Österreich und Luxemburg neu auf der Liste landen.

Um zu entscheiden, ob ein Staat auf die Liste kommt, werden die Neuansteckungen pro 100'000 Personen in den letzten 14 Tagen angeschaut. Wenn diese um mindestens 60 höher sind als in der Schweiz, kommt das Land auf die Liste, schreibt das BAG auf ihrer Homepage.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat ein neues Rekordhoch erreicht. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, wurden 23.542 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Der bisherige Höchstwert hatte bei 23.399 Neuinfektionen gelegen und war am vergangenen Samstag vom RKI gezählt worden. Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland laut den jüngsten Zahlen des Instituts 751.095 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle stieg demnach bundesweit auf 12.200 - dies waren 218 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag bei rund 481.700.

Freitag, der 13. ... Die Zahl der dem RKI gemeldeten Fälle in betrug gestern 23.542. ➡️ ein neuer Rekord ➡️ +8% im Vorwochenvergleich, der 7-Tage-Schnitt steigt dementsprechend, auf 18.858 ➡️ 17. Tag in Folge mit >12.000 Fällen@welt pic.twitter.com/XrrP0ryzZV — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) November 13, 2020

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am gestrigen Donnerstag 6'924 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den gestern veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Die Positivitätsrate liegt bei 21,9 Prozent.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 6'842. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 7'299, vor einer Woche bei 8'209. Zudem wurden 280 neue Spitaleinweisungen und 94 neue Todesfälle gemeldet.

In den USA steigt die Zahl der neuen Infektionen binnen eines Tages um mindestens 163.289 auf insgesamt 10,58 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Weitere 1173 starben an oder mit dem Virus. Damit erhöht sich die Totenzahl auf insgesamt 242.982.

Brasilien verhandelt nach Angaben von Pfizer über die Lieferung des mit BioNTech entwickelten Impfstoffs im ersten Quartal 2021. Das Mittel werde zu drei verschiedenen Preisen verkauft, sagt Pfizers Brasilien-Chef Carlos Murillo. Unterschieden werde zwischen zahlungskräftigen Ländern, Ländern mit mittlerem Einkommen wie Brasilien und Ländern mit geringen finanziellen Mitteln. Bislang hat Brasilien einen Vertrag mit AstraZeneca für deren Impfstoff. Das südamerikanische Land ist weltweit mit am stärksten von der Coronavirus-Krise betroffen. Zuletzt meldete es 33.207 Neuinfektionen und 908 weitere Tote in Zusammenhang mit dem Virus.

Auch Israel sichert sich acht Millionen Dosen des Impfstoffes von Pfizer und BioNTech. Damit könne fast die Hälfte der Israelis geimpft werden, sagt Gesundheitsminister Yuli Edelstein. Mit der Auslieferung solle im Januar begonnen werden. Pfizer und BioNTech bestätigten die Vereinbarung. Zu den finanziellen Details wollten sich die Unternehmen nicht äußern. Ein entsprechender Vorvertrag solle am Freitag unterschrieben werden, teilt Pfizer mit.

Israel says it will start receiving the Covid-19 vaccine being developed by Pfizer in January https://t.co/lL31mNObwX — Bloomberg (@business) November 12, 2020

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 52,45 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Über 1,289 Millionen Menschen sind demnach nach einer Infektion gestorben. Die USA bleiben mit mehr als 10,4 Millionen bestätigten Fällen und mehr als 241.000 Toten das am stärksten von der Pandemie betroffene Land gefolgt von Indien und Brasilien.

In Frankreich werden 32.683 auf Corona positiv geteste Menschen im Krankenhaus behandelt, ein Rekord. Die Zahl der neuen Positiv-Tests stieg dem Gesundheitsministerium zufolge um 33.172 (Mittwoch: 35.879) auf insgesamt knapp 1,9 Millionen. Es wurden 425 weitere Todesfälle verzeichnet, damit bislang 42.960.

In Frankreich geht laut Ministerpräsident Jean Castex zufolge inzwischen ein Viertel der Todesfälle auf Covid zurück. Es würden heute mehr Menschen im Krankenhaus behandelt als zum Höhepunkt der ersten Welle im April. In der vergangenen Woche sei zwar die Zahl der neuen Fälle etwas zurückgegangen, eine positive Entwicklung. Aber man müsse wachsam bleiben. Die gegenwärtigen Einschränkungen sollen für mindestens 15 Tage unverändert gelten.

