12:05

Weltweit haben sich mehr als 167,95 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Grundlage offizieller Daten. Danach starben mehr als 3,62 Millionen Menschen in Zusammenhang mit dem Virus, seit es im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Nach den USA weist Brasilien mit rund 450.000 die meisten Todesfälle auf. Dort wurden mehr als 16,1 Millionen Ansteckungsfälle nachgewiesen. Weltweit ist das der dritthöchste Wert nach den USA und Indien.

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

11:15

In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 22'871 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Insgesamt haben sich damit mehr als 33,33 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt um mindestens 699 auf 591.350. Die USA weisen sowohl bei den Infektionen als auch den Todesfällen weltweit die höchsten Zahlen auf.

+++

09:55

Der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht sich für eine Einbindung von Kindern und Jugendlichen in die Impfkampagne auch ohne eine allgemeine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) aus. Die Stiko gebe eine Empfehlung, sagt der CDU-Politiker den Sendern RTL und ntv. "Im Lichte dieser Empfehlung können dann die Eltern mit ihren Kindern, den Ärztinnen und Ärzten die konkrete Entscheidungen treffen, ob jemand geimpft wird oder nicht."

Dies sei eine individuelle Entscheidung. Natürlich gebe es bei jungen Menschen seltener schwere Krankheitsverläufe, aber eben auch Fälle von Long Covid. Eine Frage sei auch, wie viel mehr Alltag möglich werde mit einer Impfung. Eine Impfung als Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht lehnt Spahn ab. "Ich sehe nicht, dass wir eine verpflichtende Impfung haben werden für den Schulbesuch."

Minister im "ntv Frühstart": Spahn setzt weiter auf Impfungen für Kinder https://t.co/LhJt6nFZxu — ntv Nachrichten (@ntvde) May 26, 2021

+++

07:20

In Indien verzeichnet das Gesundheitsministerium 208.921 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 27,16 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Dunkelziffer in dem Land mit mehr als 1,36 Milliarden Einwohnern dürfte Experten zufolge aber deutlich höher sein. Die Zahl der Todesfälle steigt binnen 24 Stunden um 4157 auf 311.388.

+++

06:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) registriert 2626 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind 8414 Fälle weniger als eine Woche zuvor. 270 weitere Menschen starben. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 46,8, am Tag zuvor betrug der Wert 58,4. Das RKI weist darauf hin, dass wegen der Feiertage weniger Menschen einen Arzt aufgesucht haben und damit weniger Tests vorgenommen wurden. Die Zahlen sind damit schwer vergleichbar. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,65 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 87.726 Menschen starben.

Das RKI hat binnen 24 Stunden 2626 Corona-Neuinfektionen registriert. Und: Die Bundesfamilienministerin will Regelbetrieb in Kitas und Schulen – »und zwar schnell«. Der Überblick. https://t.co/XAkX1nOCfj pic.twitter.com/MR1KSA4aOq — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 26, 2021

+++

02:30

Die zweitgrößte Zeitung Japans und offizieller Sponsor der Olympischen Spiele 2020 in Tokio fordert in einem Leitartikel die Absage der Sommerspiele wegen Risiken für die öffentliche Sicherheit und der drohenden Belastung für das Gesundheitswesen. "Wir bitten Premierminister Suga, die Situation ruhig und objektiv zu bewerten und über die Absage der Veranstaltung in diesem Sommer zu entscheiden", schreibt die Asahi Shimbun in ihrem Artikel.

+++

00:15

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 73.453 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf über 16 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 2173 auf 452.031 zu.

+++

21:30

Mehr als die Hälfte der erwachsenen Amerikaner sind nach Angaben der US-Regierung durchgeimpft. Die Seuchenbehörde CDC sprach von 131 Millionen Erwachsenen. Insgesamt seien 359 Millionen Impfdosen ausgeliefert worden. Bis zum 04. Juli will Präsident Joe Biden 70 Prozent der Bürger mindestens einfach impfen lassen. In den USA leben 328 Millionen Menschen.

+++

Abonnieren sie hier gratis den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz.

+++

20:00

Gemäss blick.ch soll Gesundheitsminister Alain Berset mehr Lockerungen als erwartet planen. Die Obergrenze von derzeit 15 Personen von Menschenansammlungen im öffentlichen Raum soll ganz gestrichen werden.V or zwei Wochen wollte der Bundesrat auch die Personenzahl bei Privatfesten in Innenräumen bei maximal 10 beschränkt lassen – draussen bei 15. Neu sollen sich drinnen 30 Personen treffen dürfen, draussen 50 Personen - ohne Schutzkonzept.

Auch bei öffentlichen Veranstaltungen, wie etwa Vereinsanlässen oder Führungen soll gelockert werden. Drinnen wie draussen sollen sich wieder 50 Leute zu einer versammeln dürfen. Unter folgenden Bedingungen: Es muss ein Schutzkonzept vorliegen und Abstände und Maskentragen muss eingehalten werden. Bei religiösen oder politischen Veranstaltungen sollen sich sogar 100 Personen in Innenräumen treffen dürfen, im Freien 300. Gleiches gilt für Publikumsveranstaltungen mit Sitzpflicht – wie Konzerte oder Sportanlässe. Wobei maximal die Hälfte der Sitzfläche genutzt werden darf.

Bald dürfen wieder grosse Feste gefeiert werden: Bundesrat Berset plant mehr Lockerungen als erwartet. https://t.co/hHrqnFqaQA — Blick (@Blickch) May 25, 2021

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)