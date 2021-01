11:40

Der Bundesrat wird am Nachmittag über neue Massnahmen in der Coronaviruskrise informieren. Derzeit tagt der Bundesrat noch, wie Specher André Simonazzi per Twitter wissen und sehen lässt:

Noch steht kein Zeitpunkt für eine Medienkonferenz des Bundesrates fest. cash.ch plant aber, diese im Livestream zu übertragen.

+++

11:15

Dänemarks Parlament fährt seinen Betrieb zu einem grossen Teil herunter. So werden wegen der Corona-Pandemie etwa mehrere geplante Debatten über neue Gesetzesvorhaben für einen Monat ausgesetzt, meldet die Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf den Parlamentspräsidenten.

+++

11:00

EZB-Chefin Christine Lagarde will sich beim Impfen nicht vordrängeln. "Aber ich möchte wirklich geimpft werden", sagt die 65-jährige Französin auf dem Digital-Forum "Reuters Next". Falls es hilfreich sei, die Menschen von der Notwendigkeit der Impfungen zu überzeugen, werde sie dies auch transparent machen: "Meinetwegen zeige ich der Welt dafür auch meine Arme."

+++

10:20

Angesichts weiterhin hoher Neuinfektionszahlen will Italien den Ausnahmezustand bis zum 30. April verlängern. Sie halte das für angemessen, da der Risikoindex dramatisch gestiegen sei, sagt Gesundheitsminister Roberto Speranza vor dem Parlament. Der Ausnahmezustand läuft nach derzeitigem Stand am 31. Januar aus. Er räumt der Zentralregierung in Rom grössere Befugnisse ein und erleichtert den Entscheidungsprozess. In Italien sind seit Bekanntwerden des ersten Falles am 21. Februar vergangenen Jahres 79'819 Menschen mit oder an dem Coronavirus gestorben. Das ist der zweithöchste Wert in Europa und der sechsthöchste weltweit. Bislang wurden mehr als 2,3 Millionen Infektionsfälle registriert.

Speranza alla Camera: "Epidemia in fase espansiva, 12 regioni a rischio alto" https://t.co/5KM07HDSw9 — Repubblica (@repubblica) January 13, 2021

+++

10:15

Eine der Schweizer Gewinner-Aktien der Corona-Pandemie startet auch im neuen Jahr durch. Die Aktien der Schweizer Online-Apotheke Zur Rose mit Hauptsitz in Frauenfeld gewinnen am Mittwoch an der Schweizer Börse erneut 4 Prozent. Schon am Dienstag hatte die Aktie 15 Prozent gewonnen. Grund: Analysten der Bank of America hatten das Kursziel für die Aktie auf 500 Franken erhöht (derzeit: 365 Franken). Mit Lancierung des elektronischen Rezepts in Deutschland eröffne sich für die Online-Apotheke ein enormes Wachstumspotenzial, so die Analysten. Die Aktie von Zur Rose hatte bereits im Jahr 2020 um nicht weniger als 165 Prozent zugelegt.

+++

10:00

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel warnte, dass die in Grossbritannien und Südafrika entdeckten, offenbar ansteckenderen Mutationsvarianten des Virus bis Ostern in Deutschland zu einer 10-fachen Inzidenz führen könnten. Sie hält einen Lockdown bis zu mindestens diesem Termin - Ostern 2021 ist am 4. April - für notwendig.

+++

09:05

Weil in Grossbritannien die Krankenhäuser an ihrer Belastungsgrenze sind, könnten Gesundheitsminister Matt Hancock zufolge Patienten notfalls in Hotels untergebracht werden. Dies sei denkbar für Patienten, die keine vollständige Krankenhausbehandlung mehr bräuchten, aber noch nicht nach Hause gehen könnten, sagt er der BBC. "Wir prüfen alle Optionen."

Almost half of intensive care workers have turned to alcohol or had suicidal thoughts during the #coronavirus pandemic, a new study suggests https://t.co/TEr6fVZKEy — Sky News (@SkyNews) January 13, 2021

+++

+++

08:45

China rechnet nicht damit, dass im Zuge des traditionellen Neujahrsfestes die Corona-Epidemie wiederauflebt. Wenn die Kontrollen und die Vorsorgemassnahmen ordnungsgemäss umgesetzt würden, sei ein massives Wiederaufleben unwahrscheinlich, erklärt die Gesundheitsbehörde CDC.

Die Neujahrsfeiertage beginnen am 11. Februar und sind üblicherweise eine Hauptreisezeit in China.

+++

06:30

Die Lage in der Schweiz ist angespannt und von Unsicherheit dominiert. Die Fallzahlen, wie sie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) publiziert, sinken. Am gestrigen Dienstag wurden 2801 Fälle innert 24 Stunden gemeldet. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 3'054. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 3'221, vor einer Woche bei 3'357.

Virologen, Gesundheitsexperten und das BAG warnen allerdings davor, dass wegen der im Dezember zuerst in England beobachteten Virusmutation die Fallzahlen wieder massiv ansteigen könnten. Der Berner Skiferienort Wengen scheint sich zu einem Superspreader-Zentrum entwickelt zu haben, nachdem offenbar ein britischer Tourist das Virus mitbrachte. Der Ort meldet etwa 70 Ansteckungen. Befürchtet wird, dass sich das Virus in Skischulen und Skibars verbreitet hat und damit auch in die übrige Schweiz getragen worden ist.

Bundesrat Alain Berset beantragt der Regierung, alle Verschärfungen, die letzte Woche zur Stellungnahme an die Kantone gegangen waren, innerhalb der nächsten Tage in der Schweiz durchzusetzen. Das berichtet tagesanzeiger.ch unter Berufung auf "mehrere Quellen". Erwartet wird, dass sich der Bundesrat am heutigen Mittwoch zu neuen Massnahmen äussert. Diese könnten sein:

Schliessung von Läden , die keine Produkte für den täglichen Gebrauch anbieten.

, die keine Produkte für den täglichen Gebrauch anbieten. Komplette Maskenpflicht am Arbeitsplatz und Zwang zum Homeoffice , wo immer möglich

, wo immer möglich Schutz für besonders gefährdete Personen im Arbeitsalltag

für besonders gefährdete Personen im Arbeitsalltag Private Veranstaltungen mit nur zehn Personen aus zwei Haushalten als Vorschrift und nicht als Empfehlung.

als Vorschrift und nicht als Empfehlung. Senkung der erlaubten Zahl Menschen bei öffentlichen Veranstaltungen von 15 auf 10.

Schliessungen von Hotels, Skigebieten oder Coffeursalons - diese gab es im ersten Lockdown im Frühling - könnten als weitere Massnahmen ebenfalls auf dem Tisch liegen. Eine Schliessung von Schulen wird dem Vernehmen nach bisher als "ultima ratio" betrachtet und steht laut Gesundheitspolitikern nicht auf dem Programm.

Solidarität mit Beizerin: «Die Leute wollen mich finanziell unterstützen» https://t.co/0y314Np9AU — BLICK (@Blickch) January 12, 2021

Die Medienkonferenz von Experten des Bundes vom gestrigen Dienstag kann hier in der Wiederholung angesehen werden:

+++

06:30

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in den USA ist binnen 24 Stunden um mindestens 226'954 auf 22,69 Millionen gestiegen. Das geht aus einer Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten hervor. Mindestens 4336 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 380'524. Die USA weisen weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

+++

05:10

In Deutschland gibt es laut Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden 19'600 neue Corona-Fälle. 1060 Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Der Haushaltpolitiker der liberalen Partei FDP Otto Fricke rechnet bei einem verlängerten Lockdown bis Ende März mit einem deutlichen Nachtragshaushalt der Regierung. "Dann kommen wir ungefähr auf 40 Milliarden Euro", sagt Fricke zu "Bild". Das gehe vor allem auf Hilfen für die Wirtschaft und einen zusätzlichen Finanzbedarf für die Arbeitslosenunterstützung zurück.

Monate nach Corona-Erkrankung - 76 Prozent haben Covid-Langzeitfolgen https://t.co/i35Uj2OvMJ — BILD (@BILD) January 12, 2021

+++

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus von der Johns Hopkins University findet sich hier.

+++

04:45

Die japanische Regierung will die Vorbereitungen für die Olympischen Sommerspiele in Tokio fortsetzen. 2020 waren sie wegen der Pandemie verschoben worden. Umfragen zufolge ist eine Mehrheit der Japaner für eine erneute Verschiebung oder sogar eine Absage.

+++

02:30

China meldet den stärksten Anstieg von Neuinfektionen seit mehr als fünf Monaten. Laut Gesundheitsbehörde sind es 115 neue Fälle, nachdem es am Tag zuvor nur 55 waren.