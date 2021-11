06:35

Mehr als 80 Persönlichkeiten aus dem Kulturleben, dem Sport sowie auch Politkerinnen und Politiker sowie Führungspersonen aus der Wirtschaft wollen zum Impfen bewegen.

So unterschiedliche Exponenten des gesellschaftlichen Lebens wie Skifahrer Bernhard Russi, die Leichtathletin Sarah Atcho und Tennisspielerin Martina Hingis machen mit. Aber auch die früheren Bundesrätinnen Ruth Metzler, Doris Leuthard und Ruth Dreifuss sowie der Bauernpräsident Markus Ritter sind dabei, wie der "Blick" schreibt.

Engagieren wollen sich auch DJane Carol Fernandez, Musiker wie Stress, Baschi und Büne Huber, aber auch Moderator Nik Hartmann. SBB-CEO Vincent Ducrot setzt sich ebenso ein wie Post-Chef Roberto Cirillo.

Die nationale Impfwoche des Bundesrates wird nächste Woche mit Hilfe der Kantone durchgeführt. Wie Bundesrat Alain Berset sagte, helfen 150 Impfungen, eine Spitaleinweisung zu verhindern.

05:00

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Mittwoch 2607 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Mittwoch veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Folgende Entscheide des Bundesrates wurden am Mittwoch kommuniziert:

Das Genesenen-Zertifikat ist ein Jahr gültig

Mit positivem Antikörpertest gibt es neu für drei Monate ein Zertifikat

gibt es neu für drei Monate ein Zertifikat Während der Wartezeit auf die zweite Impfung sind Tests gratis

In der nationalen Impfwoche unter dem Motto "Gemeinsam aus der Pandemie" wollen Bund und Kantone möglichst viele Menschen von den gesamtgesellschaftlichen Vorteilen der Impfung überzeugen. Informieren sollen auch Inserate und Konzerte.

Ab dem 7. November werden sich über achtzig Persönlichkeiten aus Sport, Kultur, Wirtschaft und Politik in Inseraten für die Impfwoche einsetzen, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Zudem werde in der nationalen Impfwoche vom 8. bis zum 14. November eine Informations- und Konzerttour stattfinden.

Musikerinnen und Musiker wie Stefanie Heinzmann, Danitsa, Stress, Dabu, Kunz, Baschi, Anna Rossinelli und Sophie Hunger werden in verschiedenen Städten der Schweiz spielen. Die Konzerte werden mit einer Impfberatung und Impfmöglichkeiten begleitet. Die Zuschauerzahl sei auf 500 Personen begrenzt, teilte der Bundesrat mit. Die Konzerte finden draussen ohne Zertifikatspflicht statt. Tickets gibt es gratis auf der Website der Impfwoche.

Der amtierende Bundespräsident Guy Parmelin und Bundesrat Alain Berset sowie die Regierungsräte Natalie Rickli und Lukas Engelberger orientierten in Bern zur Pandemie-Lage in der Schweiz:

04:05

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 33.949 auf knapp 4,7 Millionen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 165 auf 96.192 zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 154,5.

Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes in Deutschland, Ulrich Weigeldt, fordert einer Zeitung zufolge eine verpflichtende Impfung für alle Mitarbeiter im Pflegesektor. "Kein Ungeimpfter darf Kontakt zu einer derart vulnerablen Gruppe haben, weder beruflich noch als Besucher. Das gilt für Senioren- und Pflegeheime wie für Intensivstationen", sagt Weigeldt der "Bild" einem Vorabbericht zufolge.

19:50

Frankreich meldet erstmals seit zwei Monaten wieder mehr als 10'000 Neuinfektionen binnen eines Tages. Wie die Gesundheitsbehörden mitteilen, gab es 10.050 positive Tests. Zuletzt hatte es am 14. September entsprechende Werte gegeben. 35 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus, insgesamt 117.783 Personen. Es müssen auch wieder mehr Menschen in Krankenhäusern behandelt werden. 84 Patienten wurden neu eingeliefert. Ingesamt sind damit 6764 Menschen mit Covid in Kliniken, 1096 davon auf der Intensivstation.

