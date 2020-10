06:30

In Spanien sind innerhalb eines Tages so viele Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus erfasst worden wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Binnen 24 Stunden seien aus den Regionen insgesamt 267 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstagabend in Madrid mit. Die höchste Werte waren in Spanien Ende März und Anfang April mit zum Teil deutlich mehr als 900 Toten innerhalb eines Tages registriert worden.

06:00

In den USA steigt nach einer Reuters-Zählung die Zahl der positiv auf das Coronavirus Gestesteten um mindestens 74'194 auf rund 8,81 Millionen. Mindestens weitere 976 Menschen sind nach einer Ansteckung mit dem Virus in den vergangenen 24 Stunden gestorben. Die Zahl der Corona-Todesfälle erhöht sich demnach auf mindestens 226'804.

03:00

Angesichts steigender Coronavirus-Fallzahlen und einer drohenden Überlastung des Gesundheitswesens erwägt die französische Regierung einem Medienbericht zufolge einen einmonatigen Lockdown. Dieser könne ab Mitternacht am Donnerstag greifen, berichtete der Sender BFM TV am Dienstagabend. Dabei würden jedoch weniger strenge Einschränkungen gelten als im März. Zuvor hatte das Büro von Emmanuel Macron angekündigt, der Präsident werde sich am Mittwochabend in einer Fernsehansprache an das Volk wenden.

France said to be considering a month-long coronavirus national lockdown https://t.co/VIMZ5HHlqF — Dr.Anirudh Sethi ,PhD (@Iamanirudhsethi) October 28, 2020

02:00

In China meldet offiziellen Angaben zufolge mit 42 neuen Fällen die höchste Zahl an tägliche Neuinfektionen seit mehr als zwei Monaten. Der Anstieg sei auf den Ausbruch in der Kleiderfabrik in der nordwestlichen Region Xinjiang zurückzuführen, teilt die nationale Gesundheitsbehörde mit. Von den neuen Fällen seien 22 zuvor asypmtomatische Fälle aus der Region Xinjiang gewesen. China wertet symptomlose Infektionen nicht als bestätigte Covid-19-Fälle. Die Gesamtzahl der bestätigten Ansteckungen auf dem chinesischen Festland liegt nun bei 85'868, während die Zahl der Todesopfer unverändert bei 4634 bleibt.

01:45

Der Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung (Ifo) Clemens Fuest spricht sich gegen einen erneuten Lockdown in Deutschland aus. "Regionale Lockdown-Massnahmen, angepasst in ihrem Ausmaß an die Infektionslage vor Ort, sind die bessere Lösung", sagt er in einem Interview mit der Zeitung "Mannheimer Morgen". "Wir haben ja auch aus den Erfahrungen mit dem ersten bundesweiten Lockdown gelernt", so der Ökonom weiter. Der Schutz der Gesundheit habe Vorrang, die Massnahmen müssten aber verhältnismäßig sein. Die wachsenden Infektionszahlen belasten nach Fuests Einschätzung die Wirtschaft sehr stark, selbst wenn es keinen staatlich verordneten Lockdown geben sollte. "Die Pandemie ist das Problem und nicht die Reaktion des Staates auf das Virus", sagt Fuest.

01:00

Die Vorsitzende der britischen Impfstoff-Arbeitsgruppe, Kate Bingham, geht davon aus, dass die erste Generation von Covid-19-Impfstoffen "wahrscheinlich nicht perfekt ist" und dass sie "möglicherweise nicht für alle geeignet sind". Die Impfstoffe könnten eine Infektionen möglicherweise nicht verhindern, sondern nur die Symptome lindern, und vielleicht nicht für alle oder lange wirken. Ob es jemals ein wirksames Vakzin gebe, sei noch ungewiss, daher sei es wichtig, "sich vor Selbstgefälligkeit und Überoptimismus zu schützen", schrieb Bingham in einem Artikel im rennonommierten The Lancet Medical Journal.

UK Vaccine Taskforce Chair Kate Bingham said on Tuesday that the first generation of COVID-19 vaccines "is likely to be imperfect" and that they "might not work for everyone".https://t.co/XUnFe6QSFf — News18.com (@news18dotcom) October 28, 2020

00:30

Nach drei Monaten wird in der australischen Stadt Melbourne der Lockdown aufgehoben. Ab Mittwoch können die rund fünf Millionen Einwohner Australiens zweitgrösster Stadt wieder Restaurants und Cafes besuchen, auch Friseure öffnen wieder. Zudem werden die Beschränkungen für gesellschaftliche Zusammenkünfte gelockert: Künftig dürfen sich Angehörige von zwei Haushalten besuchen. In Melbourne wurde nach dem Ausbruch einer zweiten Infektions-Welle mit rund 700 täglichen Coronavirus-Fällen Anfang Juli der strikte Lockdown verhängt.

00:15

Gesundheitsminister Alain Berset wird am Mittwoch eine Änderung der Regel für Risikoländer ankündigen. Laut blick.ch sollen jene Staaten oder Gebiete auf der Risikoliste landen, deren 14-Tage-Wert pro 100'000 Einwohner um 60 höher liegt als jener der Schweiz. Die neue Formel heisst also "CH+60". Bei einem Wert von heute 693 Fällen in der Schweiz liegt der Grenzwert für die Risikoliste demnach bei 753 Fällen. Damit würden die meisten EU-Staaten von der Risikoliste gestrichen. Spanien weist zum Beispiel einen Inzidenzwert von 446 Fällen auf, Frankreich 629, Grossbritannien 416. Von den EU-Staaten würden nur Belgien mit 1391 Fällen, Tschechien mit 1380 Fällen sowie Luxemburg mit derzeit 760 Fällen auf der Risikoliste bleiben.

In Kraft bleiben wird wohl die zehntägige Quarantänefrist für Rückreisende aus Risikostaaten. Schon letzte Woche erteilte Berset Kürzungsvorschlägen eine Absage. Berset fürchet offenbar, dass mit einer Quarantäne-Verkürzung "ein falsches Zeichen" ausgesendet würde, zitiert blick.ch Kreise aus Bundesbern.

Der Bundesrat schlägt den Kantonen voraussichtlich auch eine Maskenpflicht im Freien vor oder dort, wo der Mindestabsatnd zwischen den menschen nicht eingehalten werden kann. Unter anderen hatten schon der Kanton Tessin und der Kanton Appenzell Ausserrhoden eine solche Maskenpflicht verordnet.

