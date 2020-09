11:45

Hongkong lockert nach einem Corona-Massentest von 1,8 Millionen Menschen - fast ein Viertel der Bevölkerung - die Schutzvorschriften. Ab Freitag dürfen Bars, Schwimmbäder und Freizeitparks unter Auflagen wieder öffnen, teilt Gesundheitsministerin Sophia Chan mit. Allerdings bleiben die Strände weiter gesperrt und Versammlungen mit mehr als vier Personen verboten. Chan rief die Bevölkerung auf, wachsam zu blieben. Bei dem Massentest wurden 42 Infektionsfälle entdeckt.

11:00

Eine Umfrage von tagesanzeiger.ch unter den grossen Kantonen zeigt: Die Gefahr, dass das System des Contact-Tracing an seine Grenzen stösst, ist offenbar vielerorts real. Die Kantone hätten ihre Kontaktnachverfolgungs-Teams seit dem Beginn der Pandemie deutlich ausgebaut, und sie rekrutieren weiter, so das Resultat der Umfrage. Der Kanton Bern beispielsweise hat mittlerweile 60 Tracer angestellt, und ist man dort langsam wieder überfordert. Diese Woche stossen 20 Kantonspolizisten dazu, weitere Mitarbeiter werden angeworben, zwei Tage lang ausgebildet und dann im Stundenlohn angestellt.

Der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri beobachtet die Entwicklung mit Blick auf die Fallzahlen kritisch: "Wenn es kippt, wenn das Wachstum wieder exponentiell wird, dann werden Kantone mit dem Contact-Tracing vermutlich scheitern. Zuerst wohl die bevölkerungsreichen."

10:15

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus dringt die britische Innenministerin Priti Patel auf eine strikte Einhaltung der strengeren Kontaktregeln. Die Menschen müssten helfen, die Ausbreitung zu stoppen. Dazu gehöre auch, die Polizei zu alarmieren, wenn sich Menschen nicht an die Kontaktbeschränkungen halten. Statt 30 dürfen sich nur noch sechs Menschen treffen. "Wenn eine grössere Party stattfindet, wäre es richtig, die Polizei zu rufen", sagt die Ministerin.

08:30

In China dürften sich die Umsätze aus dem Inlandstourismus im laufenden Jahr wohl halbieren, wie die Tourismus-Akademie mitteilt. Die Einnahmen werden voraussichtlich um 52 Prozent auf umgerechnet rund 340 Milliarden Euro sinken. So dürfte die Zahl der inländischen Touristen in diesem Jahr um 43 Prozent auf 3,43 Milliarden zurückgehen.

06:30

Das renommierte Labor Spiez hat mit einer klinischen Studie eine virentötende Wirkung des Thurgauer Naturheilmittels Echinaforce bewiesen. Diese Meldung sorgte am Montag für Aufsehen und für grosse Nachfrage nach dem Produkt. Nun folgen die Reaktionen der Experten: "Diese aktuelle Studie bedeutet erst mal gar nichts", sagt Infektiologe Huldrych Günthard vom Unispital Zürich bei tagesanzeiger.ch. "Es seien schon viele andere wirksame Substanzen im Labor getestet, die sich klinisch dann aber leider nicht als wirksam erwiesen hätten". Deshalb braucht es unbedingt zuerst klinische Studien am Menschen mit genügend Leuten, um von einem Durchbruch sprechen zu können.

Die Schulmediziner sehen die Sache generell kritischer als Homöopathen. "Es handelt sich hier um eine Studie im Reagenzglas. Die Beobachtung ist interessant, mehr aber auch nicht», sagt Felix Huber, Leiter des Ärztezentrums Medix in Zürich, bei blick.ch. Nur weil der Wirkstoff unter Laborbedingungen anschlage, heisse das nicht automatisch, dass er seine Wirkung auch in der Realität entfalten könne.

Nzz.ch kommt immerhin zum Schluss: "Eine präventive, länger andauernde Einnahme von Echinacea-Produkten wäre allem Anschein nach zumindest nicht schädlich. Denn diese werden seit Jahren von vielen Menschen vor allem im Herbst und Winter als Mittel gegen Erkältungskrankheiten eingenommen." Und so gilt bei Echinacea weiterhin, was schon bislang galt: "Nützt es nix, so schadet es nix".

06:00

Deutschland verzeichnet 1407 neue positive Coronavirus-Tests binnen 24 Stunden. Damit steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der Coronavirus-Fälle auf 261'762. Zudem habe es zwölf weitere Todesfälle gegeben. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich nach Angaben des RKI auf 9362.

05:00

Microsoft-Gründer Bill Gates erwartet, dass bereits Anfang des kommenden Jahres mehrere Impfstoffe gegen das neuartige Coronavirus zur Verfügung stehen. Er rechne damit, dass mit etwas Glück im ersten Quartal drei oder sogar vier Impfstoffe zugelassen werden, sagte Gates der Internetsendung "Bild live" in einem am Dienstag veröffentlichten Interview.

Die Herausforderung werde dann aber sein, die Mittel in Massen herzustellen, betonte der US-Multimilliardär, dessen Stiftung die Entwicklung und Verbreitung von Impfstoffen fördert. Um die Corona-Impfstoffe weltweit sieben Milliarden Menschen zur Verfügung zu stellen, würden fast 14 Milliarden Dosen gebraucht: "Das wurde zuvor noch nie gemacht." Es handle sich um eine Notfallmassnahme, die ganz neue Strategien erfordere.

03:00

Als erste internationale Airline nimmt die südkoreanische Billig-Fluglinie T'way Air Wuhan wieder in ihr Streckennetz auf. Die wöchentlichen Flüge zwischen Incheon und Wuhan seien bereits von den chinesischen und südkoreanischen Behörden genehmigt, sagt ein Beamter des südkoreanischen Verkehrsministeriums. Die Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hubei gilt als Ausgangsort der Corona-Pandemie, internationale Flugverbindungen waren infolgedessen ausgesetzt.

02:00

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 15'155 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 4,345 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 381 auf 132'006 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

00:30

In den USA bleibt die Studie des Pharmakonzerns AstraZeneca mit einem aussichtsreichen Corona-Impfstoff offenbar noch einige Tage ausgesetzt. Die amerikanischen Behörden untersuchten ernsthafte Nebenwirkungen, die bei einem Teilnehmer aufgetreten waren, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Erst zur Wochenmitte oder möglicherweise noch später könnte AstraZeneca die Tests wieder aufnehmen. In Grossbritannien hatte AstraZeneca seine Studie bereits fortgesetzt. Der Konzern hatte die Studien mit dem Impfstoffkandidaten wegen einer ungeklärten Erkrankung bei einem Studienteilnehmer am 6. September unterbrechen müssen.

00:00

Die Zahl der täglichen neuen Virus-Opfer in den USA bleibt hoch. Binnen 24 Stunden gab es nach Angaben der Seuchenschutzbehörde CDC 35'549 Neuinfektionen. Damit stieg deren Zahl auf insgesamt 6503 Millionen. Es gab zudem 510 weitere Tote, die Gesamtzahl summiert sich damit auf 193'705.

