Die Corona-Entwicklung geht in die falsche Richtung, so dass auch wieder Verschärfungen diskutiert werden. Die Corona-Experten des Bundes informieren ab 14 Uhr an einer Medienkonferenz zur Pandemie-Lage.

Die Medienkonferenz können Sie hier im Livestream mitverfolgen:

+++

13:35

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 2993 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Dienstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 2552. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 2575, vor einer Woche bei 2153. Zudem wurden 97 neue Spitaleinweisungen und 6 neue Todesfälle gemeldet. Bislang sind 50,89 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19

24.08. Aktueller Stand sind 761 978 laborbestätigte Fälle, 2993 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 22 987 in den letzten 24 Stunden.

Reproduktionszahl Re vom 13.08.2021: 1,22 https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/ZRXj7lhj1q — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) August 24, 2021

+++

12:25

Viele Kantone befürworten, dass die Vergütung der Antigen-Schnelltests durch den Bund für symptomlose Personen - vor allem für die Erlangung eines Covid-Zertifikats - per 30. September aufgehoben werden soll. Einige Kantone wollen jedoch weiterhin Gratistests für Jugendliche bis 18 Jahre. Der Gewerbeverband lehnt den Vorschlag des Bundesrats ab.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

+++

+++

11:45

Die Viruslast bei einer Infektion mit der Delta-Variante ist einer Studie aus Südkorea zufolge 300 Mal höher als mit dem ursprünglich aufgetretenen Virus. Die Wissenschaftler der Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) haben aber auch herausgefunden, dass die Anzahl der Viren, die bei den ersten Symptomen auftreten, rasch abnimmt. Nach zehn Tagen sei die Viruslast etwa so hoch wie bei anderen Coronavirus-Mutationen zu beobachten sei. Die Ergebnisse bedeuteten nicht, dass die Delta-Mutation 300 Mal ansteckender sei, erklärt das südkoreanische Gesundheitsministerium. Die Übertragungsrate sei in etwa doppelt so hoch wie bei dem Anfang 2020 zuerst aufgetretenen Virus.

+++

10:50

Israel hat erstmals seit Januar wieder fast 10'000 Corona-Neuinfektionen an einem einzigen Tag registriert. Das Gesundheitsministerium meldete am Dienstag 9831 neue Fälle, die alle am Montag erfasst wurden. Dies ist ein sprunghafter Anstieg im Vergleich zur vergangenen Woche - allerdings hat auch die Zahl der Tests etwas zugenommen. Die Zahl der Schwerkranken sank auf 678. Zwölf weitere Menschen mit einer Corona-Infektion starben.

Seit Juni steigt die Zahl der neuen Corona-Fälle in Israel wieder deutlich. Die höchste Zahl an täglichen Corona Neuinfektionen seit Pandemiebeginn wurde in dem 9,4-Millionen-Einwohner-Land Mitte Januar mit rund 10'100 Fällen registriert.

+++

10:00

Die Schweizer Parahotellerie hat sich im zweiten Quartal 2021 vom coronabedingten Einbruch im Vorjahresquartal erholt. Einen richtigen Boom erlebten dabei die Campingplätze und auch die Ferienwohungen waren wieder besser gefüllt. Insgesamt wurden von April bis Juni 3,6 Millionen Übernachtungen gezählt, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag anhand provisorischer Zahlen bekannt gab. Im Vorjahreszeitraum, auf dem Höhepunkt der Einschränkungsmassnahmen, waren es lediglich 1,2 Millionen Übernachtungen gewesen.

Der Löwenanteil der Buchungen stammte aus der Schweiz: Die 3,2 Millionen Übernachtungen von inländischen Gästen machten 88 Prozent der Gesamtnachfrage aus. Besonders beliebt waren im zweiten Quartal Übernachtungen in Wohnmobilen und Zelten. So übernachteten von April bis Juni 1,87 Millionen Personen auf den hiesigen Campingplätzen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal hat sich diese Zahl damit mehr als verdreifacht.

D'avril à juin, la #parahôtellerie a recensé un peu plus de 3,6 millions de nuitées, contre 1,2 million douze mois auparavant https://t.co/raCqHofHdN — AGEFI Suisse (@Ageficom) August 24, 2021

+++

09:00

Helferberufe mit einfachen Tätigkeiten haben einer Studie zufolge besonders stark unter dem ersten Lockdown der Corona-Pandemie gelitten. Die Beschäftigung bei wenig komplexen Jobs, für die in der Regel keine formale Ausbildung erforderlich ist, brach ein, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Deutschland mitteilte. "Der Pandemieausbruch im März 2020 verhinderte die ansonsten besonders starke jahreszeitlich bedingte Beschäftigungszunahme im Helferbereich", erklärte IAB-Forscher Holger Seibert. Bis vor Beginn der Corona-Krise zwischen 2015 und Anfang 2020 hatte sich die Beschäftigung hier in nahezu allen Bereichen überdurchschnittlich gut entwickelt.

+++

07:15

Weltweit haben sich bislang mehr als 212,38 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 4,61 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus. Die höchsten Infektions- und Totenzahlen weisen nach wie vor die USA auf.

+++

06:30

Kommt in der Schweiz angesichts der gestiegenen Fallzahlen und Hospitalisierungen die Zertifikatspflicht für Restaurants? In einigen Kantonen wird der Ruf danach bereits laut. Denn im Juni hatte der Bundesrat als mögliche Massnahme ins Spiel gebracht, dass bei einer neuerlichen Überlastung der Spitäler die Betriebe zwar offen bleiben, aber teilweise nur mit Zertifikat zugänglich sind. "Wir würden es begrüssen, wenn der Bundesrat noch diese Woche eine Ausweitung der Zertifikatspflicht in die Konsultation gäbe", sagt Lukas Engelberger, Gesundheitsdirektor von Basel-Stadt und Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK). Laut verschiedenen Quellen wird der Bundesrat bereits diesen Mittwoch über eine Ausweitung der Zertifikatspflicht reden und nicht erst am 1. September. Als weitere Massnahme könnte der Bundesrat am Mittwoch die Wiedereinführung der Einreisequarantäne prüfen.

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz.

+++

06:15

Der Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner leidet laut eigenen Angaben an Long Covid. Glarner sagte dies in einem Video-Streitgespräch bei blick.ch mit dem Aargauer SVP-Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati. Glarner leidet unter "einer nachhaltigen Müdigkeit, seit ich Corona hatte", sagte er. Er sei einer der glaubwürdigsten Betroffenen.

+++

06:00

Das Robert-Koch-Institut meldet 5747 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 1835 mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 3912 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 58,0 von 56,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 42 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

+++

04:00

Der bekannte US-Radiomoderator Phil Valentine ist an den Folgen einer Coronainfektion gestorben, wie spiegel.de berichtet. Dies teilte sein Arbeitgeber, der Sender Super Talk 99.7 WTN, mit. Valentine hatte den Hörerinnen und Hörern wiederholt von einer Coronaimpfung abgeraten. Im Dezember 2020 sagte er, seine Chance, an Covid-19 zu sterben, liege "wahrscheinlich bei weniger als einem Prozent".

Sein Bruder Mark Valentine hatte vor Phils Tod in einem Interview gesagt: "Ich weiss, dass er euch allen gerne sagen würde: Lasst euch impfen. Hört auf, euch über die Politik Sorgen zu machen. Hört auf, euch über Verschwörungstheorien Sorgen zu machen."

We are saddened to report that our host and friend Phil Valentine has passed away. Please keep the Valentine family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/vhXpE7x0oX — SuperTalk 99.7 WTN (@997wtn) August 21, 2021

+++

03:00

In den USA plant das Verteidigungsministerium nach der vollständigen Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer eine Impfpflicht für alle Soldaten. Man arbeite an einer entsprechenden Aktualisierung der Impfstoff-Richtlinien, sagt Ministeriumssprecher John Kirby. Gut acht Monate nach der Notfallgenehmigung erteilte zuvor die Arzneimittelbehörde FDA dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens und seines US-Partners als erstem Vakzin in den USA die vollständige Zulassung.

+++

02:00

Die US-Arzneimittelbehörde FDA empfiehlt den Impfstoff von Pfizer/BioNTech weiterhin nicht für Kinder unter zwölf Jahren. Man benötige mehr Daten, um Gewissheit zu haben, dass der Impfstoff für junge Kinder sicher sei, sagt FDA-Chefin Janet Woodcock. Zuvor erteilte die FDA dem Covid-19-Impstoff von BioNTech und Pfizer die vollständige Zulassung. Diese gilt für den Einsatz bei Personen ab 16 Jahren, hinsichtlich Zwölf- bis 15-Jähriger bleibt die Notfallzulassung bestehen.

+++

00:30

New York verhängt eine Impfpflicht für alle Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen und die Mitarbeiter der Bildungsbehörden. Sie müssten bis zum 27. September mindestens eine Impfdosis erhalten, teilt Bürgermeister Bill de Blasio mit. "Wir wollen, dass unsere Schulen das ganze Jahr über außerordentlich sicher sind", sagt er auf einer Pressekonferenz.

+++

00:00

Der deutsche SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erwartet in den kommenden Monaten Unterrichtsausfälle an den Schulen. Leider sei es so, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Impfung der Zwölf- bis 17-Jährigen erst sehr spät empfohlen habe, sagt Lauterbach der Zeitung "Welt". "Folge wird sein, dass wir in den Schulen in den kommenden Wochen erneut mit vielen Ausbrüchen rechnen und viele Schülerinnen und Schüler in Quarantäne geschickt werden müssen."

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)