In Deutschland hat das Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals über 10.000 Neuinfektionen registriert. In den vergangenen 24 Stunden haben nach Daten des Instituts 11.287 Menschen positiv auf das Virus gestestet. Am Vortag waren es 7.830. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle steigt demnach auf 392.049.

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus steigt um 30 auf 9905.

11.287 #Corona-Fälle! Die Zahl der dem RKI gemeldeten Fälle in betrug gestern 11.287. ➡️ erstmals ein 5-stelliger Tageswert ➡️ der 7-Tage-Schnitt steigt auf 7261 - ebenfalls ein neuer Rekord@welt pic.twitter.com/XjiqfEKp7D — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 22, 2020

Die Ausbrietung des Coronavirus nimmt hierzulande weiter rasant zu: In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am gestrigen Mittwoch innert 24 Stunden 5596 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Das ist mit Abstand ein neuer Rekord. Am Vortag waren es noch 3008. 115 Covid-Patienten mussten ins Krankenhaus, elf starben in Zusammenhang mit dem Virus.

In der Schweiz ist die Zahl der Neuinfektionen gemessen an der Bevölkerungszahl von rund 8,5 Millionen in den vergangenen Tagen schneller gestiegen als in den meisten anderen europäischen Ländern.

Gestiegen sind die Zahlen insbesondere im bevölkerungsstarken Kanton Zürich. 989 Personen sind in 24 Stunden positiv aufs Coronavirus getestet worden. Am Dienstag waren es noch 328 gewesen, am Montag 206.

An einer Medienkonferenz nahm Bundesrat Alain Berset gestern zu den drastisch gestiegenen Fallzahlen in der Schweiz Stellung. Wenn die Zahlen nicht sinken, werde der Bundesrat am nächsten Mittwoch weitere Massnahmen treffen, sagte Berset. Das betreffe öffentliche Gebäude, Ansammlungen und Veranstaltungen. Grundsätzlich seien alle Massnahmen möglich, auch zum Beispiel kurzer Lockdown etwa von zwei Wochen. Ziel sei aber, eine Schliessung der Gesellschaft zu verhindern. "Ich hoffe schwer, dass es nicht in eine solche Richtung geht", sagte Berset auf eine Frage, ob es auch eine Ausgangssperre in der Schweiz geben könnte.

Die Medienkonferenz als Video (Corona-Thematik beginnt nach 11:40 Minuten):

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters steigt in den USA die Zahl der Coronavirus-Patienten in Krankenhäusern erstmalig seit August wieder auf über 40.000. Die Kliniken melden 40.264 Erkrankte, die stationär behandelt werden müssen. Das entspricht einem Anstieg der Patientenzahlen in den vergangenen vier Wochen um 36 Prozent. Im Oktober meldeten 16 US-Bundesstaaten Rekordwerte an Krankenhauseinlieferungen wegen Covid-19, darunter Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, North und South Dakota sowie Wisconsin. Zur Bewertung des Pandemiegeschehens ist die Zahl der Krankenhausaufenthalte eine feste Messgröße, da sie unabhängig von der Anzahl der Corona-Test ist.

In den USA haben sich nach Angaben der Seuchenschutzbehörden CDC 8,249 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 220.362. Die Zahlen der US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) spiegeln nicht unbedingt die Daten wider, die die einzelnen Bundesstaaten melden.

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 24.818 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf fast 5,3 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 566 auf 155.403 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

In Rom und der gesamten Region Lazio soll eine Ausgangssperre zwischen Mitternacht und 05.00 Uhr morgens verhängt werden. Die Ausgangssperre soll Freitag in Kraft treten, heißt es in Kreisen der Regionalregierung.

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)