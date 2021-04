07:15

Gymischüler in Chur feierten am Freitag eine improvisierte Party. Ausgelassen wurde ohne Abstand getanzt. Die Schulleitung genehmigte den Anlass und versuchte die Lage noch zu beruhigen, wie blick.ch berichtet.

Schon am Donnerstag kam es bei einer ausgelassenen Abschlussparty auf der Sportanlage Sand zu chaotischen Szenen. Rund 200 Schülerinnen und Schüler feierten auf dem Sportplatz und hinterliessen dabei Unmengen Müll, wie Anwesende gegenüber Blick bestätigen.

07:05

Am Montag ist die lang ersehnte Lockerung der Corona-Massnahmen so weit, Restaurants, Fitnessstudios, Kinos und Theater machen sich startklar. Zürcher Spitälern fahren gleichzeitig die Kapazitäten für zusätzliche Corona-Patienten wieder hoch, weil die Zahl kritisch kranker Covid-19-Patientinnen und -Patienten seit einigen Tagen wieder ansteigt. Dies berichtet der "Tagesanzeiger".

Nach Angaben der Zürcher Gesundheitsdirektion lagen am Freitag 208 Patientinnen und Patienten wegen einer Coronavirus-Infektion in Zürcher Spitälern, 19 mehr als noch am Donnerstag. 63 Personen befanden sich in Intensivpflege, 7 mehr als am Vortag, 45 davon mussten künstlich beatmet werden, 8 mehr als am Donnerstag. Das Unispital bestätigte am Freitag einen Bericht von blick.ch, dass nur noch ein Intensivbett frei sei.

06:30

Indien meldet mit 234'692 Corona-Neuinfektionen erneut einen Höchstwert. Insgesamt wurde bei fast 14,5 Millionen Menschen das Coronavirus nachgewiesen, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Indien mit seinen rund 1,35 Milliarden Einwohnern weist damit weltweit die zweitmeisten Ansteckungsfälle auf, nach den USA, die mehr als 32 Millionen Fälle verzeichnen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt in Indien um 1341 auf 175'649.

05:45

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Samstag 23'804 Neuinfektionen für Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 160,7(Vortag: 160,1). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 219 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 79'847. Insgesamt wurden bislang mehr als 3'123'077 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

02:20

In sozial benachteiligten Regionen Deutschlands lag in der zweiten Coronawelle die Zahl der Todesfälle um 50 bis 70 Prozent höher als in wohlhabenderen Regionen. Dies geht aus zwei Studien des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) einem Vorabbericht zufolge, vorliegen. Auch das Infektionsrisiko ist demnach ungleich verteilt. Im Januar lag der Inzidenzwert in stark sozial benachteiligten Regionen bei der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen bei rund 190. Bei den sozial und finanziell bessergestellten Senioren im gleichen Alter lag die Inzidenz bei etwas mehr als 100.

22:05

Seit Beginn der Corona-Impfkampagne in den USA Mitte Dezember sind bereits mehr als 200 Millionen Impfungen verabreicht worden. Rund 49 Prozent aller Erwachsenen bekamen bislang mindestens eine Impfdosis, 31 Prozent sind bereits voll geimpft, wie Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC am Freitag zeigten. Insgesamt wurden demnach bislang 202,3 Millionen Dosen verspritzt.

20:00

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat Kanada neu auf die Liste der Corona-Risikoländer gesetzt. Der Grund: die Virus-Variante P1 ist dort weit verbreitet und könnte den Schutz der Impfung oder einer früheren Covid-19-Infektion verringern.

Das nordamerikanische Land ist darum ab sofort auf der Risikoliste: ab Freitag 18.00 Uhr.

Weitere Länder sind ab kommendem Montag neu auf der BAG-Risikoländer-Liste, wie zum Beispiel Armenien. Aber auch in den Nachbarländern der Schweiz kommen neue Bundesländer oder Regionen ab Montag dazu: Sachsen in Deutschland, die Bretagne und Nouvelle-Aquitaine in Frankreich und Apulien in Italien.

