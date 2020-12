06:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen Anstieg der Positiv-Tests in Deutschland um 13'604 auf über 1,067 Millionen. Tags zuvor waren 11'169 gemeldet worden. Die Zahl gestorbenen Menschen, die positiv getestet wurden, erhöht sich um 388 auf 16'636.

+++

06:15

Skigebiete in der Schweiz sollen für einen Wintersportbetrieb eine Bewilligung durch den Kanton einholen müssen, wie ein Entwurf für Einschränkungen bei Skidestinationen des Bundes vorsieht, aus dem der "Tages-Anzeiger" (Artikel bezahlpflichtig) zitiert. Die Bewilligung ist aber an gewisse Bedingungen geknüpft. Beim Thema Beschränkungen der Kapazitäten gibt es zwei Wege: Variante 1 sieht vor, dass die Skigebiete täglich insgesamt höchstens zwei Drittel der Anzahl Gäste des bestbesuchten Tages der vorangehenden Wintersaison einlassen dürfen. Variante 2 sieht eine Begrenzung der Gästezahl auf höchstens 80 Prozent des Durchschnitts der Weihnachtsfeiertage in den letzten fünf Jahren vor.

Seilbahnen mit Stehplätzen dürfen nur zu zwei Dritteln ausgelastet werden. Beim Anstehen soll nicht nur Maskenpflicht, sondern auch die Abstandsregeln gelten. Nur wenn ein Tisch frei ist, dürfen Gäste in die Bergrestaurants eintreten. Die Kantone haben bis Mittwoch Zeit, auf die Vorschläge zu reagieren. Am Freitag wird der Bundesrat laut "Tages-Anzeiger" definitiv über Einschränkungen für den Wintersport entscheiden.

Gesundheitsminister Alain Berset legt Entwurf vor: So soll der Wintersport in den Skidestinationen beschränkt werden. (Abo)https://t.co/EidgISmr5e — tagesanzeiger (@tagesanzeiger) November 30, 2020

+++

06:10

Die Freiheitliche Bewegung Schweiz (FBS) will ab Dienstag Unterschriften für ihre Initiative *Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit (Stopp Impfpflicht)" sammeln, wie die Aargauer Zeitung berichtet. "Wir wollen die Freiheit für die Bürgerinnen und Bürger in der Bundesverfassung stärker verankern, so dass jeder Mensch frei und ohne Angst entscheiden kann, ob er sich impfen lassen will oder ob er sich mit einem Chip versehen lässt", steht auf der Homepage der FBS, wie die "Aargauer Zeitung" (Artikel bezahlpflichtig) berichtet. Im Komitee sitzen der Komiker Marco Rima, die Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann und der Impfkritiker Daniel Trappitsch.

+++

06:00

Der Nationalrat berät am Dienstagvormittag als Erstrat den Voranschlag 2021. Das Budget ist jeweils eines der grossen Themen in der Wintersession. Der Bundesrat rechnet für das kommende Jahr mit einem Defizit von 1,1 Milliarden Franken. Die Finanzkommission des Nationalrates (FK-N) beantragte 231 Millionen Franken mehr als der Bundesrat. 200 zusätzliche Millionen sollen ins Budget, damit ab dem 1. Januar das Geld für die Corona-Härtefallregel ausbezahlt werden kann.

Der Bundesrat wollte den Kredit für die Härtefälle mit einem Nachtragskredit regeln. Das Parlament hätte dann erst in der Frühjahrssession darüber beraten. Ein Antrag, diesen Kredit von 200 Millionen auf 1 Milliarde Franken aufzustocken, wie dies der Bundesrat zu einem späteren Zeitpunkt beschloss, wurde mit 14 zu 11 Stimmen abgelehnt.

Sehr irritiert zeigte sich die Finanzkommission über die Tatsache, dass die Fluggesellschaft Swiss Boni ausbezahlte. "Es ist befremdend und unsensibel", wie Nationalrätin Céline Widmer (SP/ZH) für die Finanzkommission erklärte. Der Bund habe der Swiss Covid-Kredite zur Verfügung gestellt, um deren Liquidität sicherzustellen. Die Kommission verlange vom Bundesrat, dass alles daran gesetzt werde, dass die Swiss keine Boni ausbezahle, bis diese Kredite zurückbezahlt sind.

+++

05:30

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un und seine Familie sind einem Medienbericht zufolge bereits gegen Corona geimpft. "Kim Jong Un und mehrere andere hochrangige Beamte in der Familie und der Führungsriege um Kim wurden in den letzten zwei bis drei Wochen dank eines von der chinesischen Regierung bereitgestellten Impfstoffkandidaten gegen Coronavirus geimpft", schreibt Harry Kazianis, Nordkorea-Experte des Zentrums für nationale Interessen in Washington in einem Artikel auf der Webseite 19FortyFive. Er beruft sich dabei auf zwei mit der Angelegenheit vertraute japanische Geheimdienstmitarbeiter. Es sei unklar, welches experimentelles Vakzin der Staatschef und sein engeres Umfeld erhalten habe und ob dieses sich als sicher erwiesen habe.

+++

04:00

Der Chef der Coronavirus-Taskforce des Weissen Hauses, Scot Atlas, hat einem Medienbericht zufolge seinen Hut genommen. Atlas sei nach vier Monaten als Berater des US-Präsidenten Donald Trump zurückgetreten, berichtete der Sender Fox News am Montag. Der Chef des Beraterteams musste während seiner Amtszeit wegen des Herunterspielens der Wichtigkeit von Gesichtsmasken zur Eindämmung des Virus und seinen Ansichten zur Herdenimmunität auch Kritik aus den eigenen Reihen einstecken. Auch der renommierte US-Immunologe Anthony Fauci und der Direktor des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, standen dem Neuroradiologen kritisch gegenüber. "Alles, was er sagt, ist falsch", habe Redfield demnach in einem Telefongespräch geäussert, berichtete NBC.

+++

03:30

Den USA stehen nach Einschätzung von Notenbankchef Jerome Powell angesichts einer sich verschärfenden Corona-Pandemie noch einige herausfordernde Monate bevor. Der Anstieg der Fallzahlen in den USA und im Ausland sei besorgniserregend. Dies sagte Powell am Montag (Ortszeit) laut Notizen für seine Anhörung im US-Kongress am heutigen Dienstag. Mittelfristig seien die jüngsten Nachrichten "von der Impf-Front" aber sehr positiv, hiess es.

+++

03:00

In den USA ist "pandemic" das Wort des Jahres 2020. Der Begriff wurde am häufigsten online nachgeschlagen, teilt der 1831 gegründete Wörterbuch-Verlag Merriam-Webster mit. Die Suchanfrage sei am 11. März mit 115'806 Prozent gegenüber dem gleichen Tag im Jahr 2019 sprunghaft angestiegen. An dem Tag stufte die Weltgesundheitsorganisation WHO das neuartige Coronavirus als Pandemie ein. "Manchmal definiert ein einzelnes Wort eine Ära."

+++

01:00

Der US-Biotechkonzern Moderna hat nach positiven Studienergebnissen eine Notfallzulassung seines Corona-Impfstoffs in den USA beantragt. Das teilte der Konzern am Montag mit. Moderna wollte früheren Angaben zufolge in Kürze auch noch eine bedingte Marktzulassung bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA beantragen. Nach einer Analyse der zulassungsrelevanten Studie zeigte der Impfstoff eine Wirksamkeit von 94,1 Prozent gegen Covid-19. Schwere Krankheitsverläufe konnten nach Unternehmensangaben verhindert werden, ernste Nebenwirkungen wurden nicht festgestellt.

+++

+++

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)