06:15

Welche Kantone waren am erfolgreichsten mit ihren Antworten auf die Herausforderungen der Coronakrise? Die liberale Denkfabrik Avenir Suisse versuchte dies zu analysieren und stelle ein Kantonsranking anhand der bald zweijährigen Erfahrungen mit der Pandemie auf. Um für künftige Krisen besser gerüstet zu sein, sind etwa eine gewissenhaftere Vorsorge, klarere Verantwortlichkeiten und Entflechtungen im föderalistischen Staatsaufbau angezeigt, schreibt Avenir Suisse.

Um eine Pandemie unter Kontrolle zu halten, führe in der Praxis kein Weg an umfangreichen Tests in Kombination mit Contact-Tracing (CT) vorbei. Der Vergleich der Kantone zeige hier klar: Ein hoher Einsatz bei dieser Aufgabe machte sich bezahlt: Basel-Stadt, Baselland, Zug und Graubünden hielten laut Avenir Suisse das Infektionsgeschehen am besten unter Kontrolle, während Jura, Neuenburg, Obwalden, Aargau, St. Gallen, Luzern und Schwyz durch ihre zurückhaltendere Gangart mit höheren Inzidenzen konfrontiert wurden.

Eine weitere Schlussfolgerung der Studie: Den wenigsten Kantonen gelang es, eine weitreichende dezentrale Testinfrastruktur aufzubauen. Mager ist die Bilanz besonders mit Blick auf das repetitive Testen in den Betrieben, das nur in Graubünden funktionierte. Erschwerend kam hinzu, dass der Informationsfluss zwischen den Kantonen aufgrund unterschiedlicher CT-Systeme nicht gewährleistet werden konnte. Es brauche dringend ein bundesweites CT-System, so Avenir Suisse.

+++

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz.

+++

05:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 51'301 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 18'300 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 69'601 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 353 von 375 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 453 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 106'680.

+++

04:15

Alle drei in den USA zugelassenen Covid-19-Impfstoffe von Moderna, BioNTech/Pfizer und Johnson & Johnson scheinen laut einer Laborstudie ohne eine Auffrischungsimpfung deutlich weniger Schutz gegen die Omikron-Variante zu bieten. Die Untersuchungen des Massachusetts General Hospital (MGH), der Harvard-Universität und des MIT stellen eine "geringe bis fehlende" Antikörperneutralisierung der Variante bei den regulären Impfschemata der Vakzine fest. Das Blut von Personen, die erst kürzlich einen Booster erhalten hatten, weist der Studie zufolge jedoch eine starke Neutralisierung der Variante auf.

Eine gross angelegte Studie aus Südafrika mit infizierten Personen kommt hingegen zu dem Schluss, dass das Vakzin von BioNTech/Pfizer nach zwei Impfungen bei einer Infektion mit der Omikron-Variante noch guten Schutz vor schweren Erkrankungen und Krankenhausaufenthalten bietet.

+++

03:00

Der US-Technologiekonzern Google warnt einem Medienbericht zufolge impfunwilligen Mitarbeitern bei Nichteinhaltung der Impfvorschriften vor Konsequenzen. Angestellten müssten ihren Covid-19-Impfstatus offen legen und entsprechende Nachweise hochladen oder eine medizinische oder religiöse Ausnahmegenehmigung beantragen, heisst es in einem Memo der Unternehmensführung. Wer die Vorschriften bis zum 18. Januar nicht erfülle, werde für 30 Tage zunächst in einen "bezahlten Zwangsurlaub" geschickt, berichtete der Sender CNBC.

Bei anhaltendem Verstoss werde der Mitarbeiter dann bis zu sechs Monate lang unbezahlt freigestellt, als letzter Schritt drohe im Anschluss die Kündigung. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters gab Google keinen Kommentar zu dem CNBC-Bericht ab, sagte aber: "Wir werden alles tun, um unseren Mitarbeitern, die sich impfen lassen können, dabei zu helfen, und stehen fest hinter unserer Impfpolitik."

+++

02:30

Die USA haben Präsident Joe Biden zufolge genug von Pfizers neuen Anti-Corona-Pillen bestellt, um zehn Millionen US-Bürger zu behandeln. Die vom US-Pharmakonzern veröffentlichen Daten seien ermutigend, heisst es in einer Erklärung. Das wichtigste Werkzeug im Kampf gegen die Pandemie bleibe weiter die Impfung.

President Biden has praised Pfizer's report that its experimental treatment for Covid-19 cut the risk of hospitalization or death by 89% if given to high-risk adults within a few days of their first symptoms. https://t.co/hVunPzaeZa — CNN (@CNN) December 15, 2021

+++

02:00

Top-Führungskräfte der grossen US-Fluggesellschaften wollen trotz Sorgen wegen der Pandemie Neueinstellungen forcieren. Das geht aus schriftlichen Aussagen der Manager hervor, die Reuters einsehen konnte. Die Spitzenkräfte erscheinen am Mittwoch vor einem Senatsausschuss. Die Airlines wollen mehr als 30'000 Mitarbeiter im kommenden Jahr einstellen. Die Fluggesellschaften haben in der Pandemie Corona-Hilfen von der Regierung in Höhe von 54 Milliarden Dollar erhalten.

+++

01:30

Das britische Parlament stimmt für eine Impfpflicht für Mitarbeiter der Gesundheits- und Sozialdienste in England. Die Entscheidung gehört zu einer Reihe von Verschärfungen im Kampf gegen Omikron. Auch die Maskenpflicht soll erweitert werden. Die Massnahmen sind umstritten: Etwa 100 konservative Abgeordnete von Premierminister Boris Johnson stimmten gegen die Vorlage seiner Regierung.

+++

00:30

Italien verlängert den Notstand bis Ende März. Die im Januar vergangenen Jahres eingeführten Sonderregeln sollten eigentlich Ende Dezember auslaufen. Das Gesundheitsministerium in Rom erklärt zudem, dass vom 16. Dezember bis zum 31. Januar alle Besucher aus EU-Ländern vor ihrer Abreise sich testen lassen müssen. Für viele Nicht-EU-Staaten gilt die Regel bereits.

+++

00:15

In den Niederlanden werden die Massnahmen gegen die Pandemie über die Feiertage bis ins neue Jahr verlängert. Das kündigt Ministerpräsident Mark Rutte an. Zudem sollen die Grundschulen früher schließen.

+++

Beim Klick auf die Grafik erscheint der Covid-19 Vaccination Tacker von Reuters, der die Impfquoten weltweit dokumentiert.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)