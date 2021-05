08:55

Weltweit sind einer Reuters-Zählung zufolge inzwischen rund 159,94 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Knapp 3,464 Millionen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Die Zahlen beruhen auf Angaben der staatlichen Gesundheitsministerien und Regierungsvertretern.

07:50

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 17'419 weitere Corona-Fälle binnen eines Tages gemeldet. Das sind 4534 registrierte Neuinfektionen weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel weiter auf 103,6, am Vortag betrug der Wert 107,8. Er gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

278 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus, das sind 28 mehr als vor einer Woche. Insgesamt stieg die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus binnen 24 Stunden auf 85.658. Seit Ausbruch des Virus wurden mehr als 3,56 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Als genesen gelten laut RKI mehr als 3,24 Millionen.

Mit den 278 #Corona-Toten von gestern sind dem RKI in der laufenden Woche bisher insgesamt 829 Verstorbene in gemeldet worden.@welt pic.twitter.com/nygz6dqrtJ — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) May 13, 2021

06:20

In Indien verzeichnet das Gesundheitsministerium 362'727 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle steigt damit auf 23,7 Millionen. 4120 weitere Menschen starben mit oder an dem Coronavirus. Insgesamt sind es damit 258.317 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Nach den USA weist Indien weltweit die zweithöchste Infektionszahl auf. Die Dunkelziffer in dem Land mit mehr als 1,3 Milliarden Menschen dürfte Experten zufolge aber deutlich höher sein.

India recorded more than 4,000 COVID-19 deaths for a second straight day on Thursday, while infections stayed below 400,000 for a fourth day, though the virus has become rampant in rural areas where cases can go unreported due to a lack of testing.​ https://t.co/IvUo0s6yKu — Reuters Health (@Reuters_Health) May 13, 2021

06:00

Der Bundesrat hat am gestrigen Mittwoch über weitere Corona-Lockerungen entschieden. Er schlägt den Kantonen per 31. Mai weitreichende Lockerungen vor (mehr dazu hier). Die wichtigsten Beschlüsse, Änderungen und weiter geltenden Regeln sind:

Für Veranstaltungen mit Publikum soll neu in Innenräumen eine Limite von 100 anstatt 50 Personen gelten. Für Draussen soll die Limite von 100 auf 300 Personen erhöht werden.

Vereinsanlässe oder Führungen , sollen innen und aussen mit maximal 30 statt wie bisher 15 Personen möglich sein.

Innenbereiche der Restaurants sollen mit Schutzkonzepten wieder geöffnet werden. Aber nur, wenn die Fallzahlen bis Ende Mai sinken oder stabil bleiben. Auf Restaurantterrassen soll die Maskenpflicht am Tisch aufgehoben werden.

Neu dürfen maximal 30 statt 15 Personen gemeinsam Amateursport betreiben. Publikum ist zugelassen, auch an Wettkämpfen. Für Mannschaftssportarten nationaler und regionaler Ligen gilt sogar eine Gruppengrösse von 50 statt 30 Personen.

Kontaktsport wie Judo oder Schwingen ist in Innenräumen ohne Maske in beständigen Gruppen von vier Personen erlaubt.

Bei Auftritten und Proben im Bereich der Laienkultur beträgt die Obergrenze der Gruppe 50 Personen. Dies gilt sowohl in Innenräumen als auch draussen. Im Freien sind Chorkonzerte wieder zugelassen, sowohl im Amateur- als auch im Profibereich.

Die Homeoffice-Pflicht wird für jene Betriebe, die wiederholt testen - einmal pro Woche -, in eine Homeoffice-Empfehlung umgewandelt.

An Hochschulen wird die Beschränkung auf maximal 50 Personen für Präsenzveranstaltungen aufgehoben. Voraussetzung ist ein Testkonzept im Rahmen der kantonalen Teststrategie und eine Genehmigung des Kantons.

Thermalbäder und Wellnesseinrichtungen dürfen neu öffnen.

Quarantäne : Neben Genesenen sollen auch Geimpfte sowohl von der Kontaktquarantäne (Kontakt mit einer infizierten Person) als auch von der Reisequarantäne ausgenommen werden.

Die Nachtclubs würden wohl erst gegen Ende der Öffnungsschritte drankommen.

In den Geschäften würden die Kapazitäten insofern angepasst, dass auch für die Non-Food-Läden neu die Begrenzung von einer Person auf zehn Quadratmetern gelten soll.

Definitiv entscheiden will die Landesregierung über die Lockerungen nach der Konsultation mit den Kantonen am 26. Mai. Der Bundesrat hält ebenfalls fest, dass in den kommenden Wochen und Monaten weitere Öffnungsschritte geplant seien. Am 26. Mai werde er definitive Entscheide zu den Grossveranstaltungen mit über tausend Personen fällen. Die Konsultation zum übernächsten Öffnungsschritt will die Regierung voraussichtlich am 11. Juni starten und dann am 18. Juni darüber entscheiden.

02:00

Haus- und Fachärzte erleben in Deutschland einen Patienten-Ansturm seit die Priorisierung bei AstraZeneca aufgehoben worden ist. "Der Impfstoff von AstraZeneca wird so stark nachgefragt, dass die bereitgestellten Mengen nicht mehr ausreichen", sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der "Rheinischen Post", laut Vorabbericht. Zur erhöhten Nachfrage trage bei, dass die zweite Dosis nun in einer Frist von vier bis zwölf Wochen gegeben werden könne. "Die Verkürzung der Impfabstände auf vier Wochen macht den Impfstoff für junge Menschen attraktiv. Sie wollen bei den anstehenden Lockerungen durch einen kompletten Impfschutz gut vorbereitet sein", sagt Preis. "Medizinisch gesehen wäre es besser, sich erst nach zwölf Wochen die Zweitimpfung geben zu lassen."

00:00

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat grünes Licht für einen Schnelltest der Biotechfirma Qiagen zur Entdeckung von SARS-CoV-2-Antikörpern gegeben. Damit stehe das tragbare Testgerät medizinischem Personal in den USA zur Verfügung, teilt das im MDax notierte Unternehmen mit. Der Antikörper-Test brauche nur etwa zehn Minuten, um mögliche Antikörper gegen das Virus nachzuweisen.

23:05

Nach der Freigabe des BioNTech/Pfizer-Impfstoffes für zwölf- bis 15-Jährige in den USA ruft Präsident Joe Biden Eltern auf, ihr Kinder impfen zu lassen. Die Zulassung für diese Altersgruppe sei ein weiterer riesiger Schritt im Kampf gegen die Pandemie, sagt er.

21:15

Norwegen will das Vakzin von Astrazeneca nicht mehr verimpfen. Das Land wolle die Immunisierung mit dem Impfstoff nicht wieder aufnehmen, sagt Ministerpräsidentin Erna Solberg. Die Regierung spende die Astrazeneca-Dosen womöglich an andere Länder. Eine Entscheidung, ob der Impfstoff von Johnson & Johnson (J&J) überhaupt zum Einsatz komme, sei noch nicht getroffen worden. Eine von der Regierung ernannte Kommission hatte empfohlen, dass beide Impfstoffe wegen des Risikos von seltenen schädlichen Nebenwirkungen aus Norwegens Impfprogramm ausgeschlossen werden sollten.

19:00

Nach der Impfung von mehr als 8,7 Millionen Menschen mit dem Mittel von Johnson & Johnson (J&J) meldet die US-Seuchenbehörde CDC insgesamt 28 bekannte Fälle einer schweren Thrombose. Es handle sich um 22 Frauen und sechs Männer, drei der Betroffenen seien gestorben, heißt es in einer Präsentation. Die vorliegenden Erkenntnisse "deuten auf einen glaubwürdigen Zusammenhang" zwischen dem als "TTS" bezeichneten Thrombose-Syndrom und dem Impfstoff hin. Es scheine Parallelen zu den Vorfällen bei dem AstraZeneca-Mittel in Europa zu geben. Bei den Stoffen von BioNTech/Pfizer und Moderna trete TTS offenbar nicht auf.

The CDC has identified 28 people — out of 8.7 million doses administered — who developed blood clots after receiving Johnson & Johnson’s vaccine https://t.co/THwN0vDcGd — Bloomberg (@business) May 12, 2021

