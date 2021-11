06:30

Der Kanton Appenzell Innerrhoden hat - basierend auf den Sars-CoV-2-Fällen pro 100'000 Einwohner in den letzten zwei Wochen in der Schweiz - pro Kopf am meisten Neuinfektionen in der Schweiz, nämlich 1013. Dahinter folgen die Kantone Nidwalden (993) und Obwalden (813). Am viertmeisten Neuinfektionen gibt es im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Das zeigt eine Auswertung von nzz.ch basierendauf den Daten des Bundesamtes für Gesundheit.

+++

06:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mit 39'676 neuen Positiv-Tests den bislang höchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie in Deutschland. Das sind 5727 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 33'949 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich auf 232,1 von 213,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 236 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 96'963. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,84 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Vierte Welle in Deutschland: Fast 40.000: RKI registriert Höchststand an Corona-Neuinfektionen https://t.co/SD3mGSNKbu — stern (@sternde) November 10, 2021

+++

05:00

Weltweit haben sich bislang rund 250,79 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 5,31 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

+++

04:00

Die beiden Vakzinhersteller Pfizer und BioNTech haben die US-Behörde FDA erneut um Zulassung ihrer Boosterimpfungen für alle amerikanischen Erwachsenen gebeten. Die FDA hatte die Auffrischungsimpfungen im September zunächst nur für Menschen ab 65 Jahren und Personen mit hohem Ansteckungsrisiko in ihrem Beruf genehmigt.

+++

02:00

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die Verabreichung von Booster-Impfungen für Ältere und Risikopatienten beschleunigen. Eine dritte Impfung werde für 50- bis 64-jährige Personen ab Anfang Dezember verfügbar sein, sagt Macron im TV. Auffrischungsimpfungen sollen zudem vorgeschrieben werden, damit die Gesundheitszertifikate ihre Gültigkeit behielten. Zudem warnt das Staatsoberhaupt vor einer fünften Infektionswelle in Europa.

Der Präsident stimmt die Bürger in einer Fernsehansprache auf einen weiteren Pandemiewinter ein. Dann schaltet er in den Wahlkampfmodus. https://t.co/LJYjNVjiAR — Handelsblatt (@handelsblatt) November 9, 2021

+++

00:30

Eine landesweite Einführung der 2G-Regel ist nach Einschätzung des deutschen SPD-Gesundheitspolitikers Karl Lauterbach die einzige Alternative zu einem neuen Lockdown, um eine Wende bei den steigenden Corona-Infektionen zu erreichen. "Wir brauchen entweder einen Lockdown oder eine 2G-Regel, und einen Lockdown wird es nicht mehr geben", sagt der SPD-Gesundheitspolitiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). Der deutschlandweite Wegfall von Einschränkungen für Geimpfte und Genesene (2G) sei im Bund jedoch ohne die Länder nicht durchzusetzen. "Ich rate daher jeder Landesregierung zur Einführung von 2G. Die Voraussetzungen sind da."

+++

00:00

Tests statt Masken im Kanton Uri: Lehrerinnen und Lehrer dürfen ab kommenden die Maske im Unterricht ablegen – müssen sich dafür aber repetitive testen lassen, wenn sie nicht geimpft sind. Die gleiche Regel gilt auch für Assistenzen und Hauswartinnen und Hauswarte.

Anpassung bei Maskentragepflicht und Testregime bei schulischem Personal: Der Regierungsrat hat eine Änderung des Reglements zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus (Kantonales COVID-19-Reglement) beschlossen. Das Reglement wird bis Ende Januar… https://t.co/hsO2r2ydCb — Kanton Uri (@infokantonuri) November 9, 2021

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)