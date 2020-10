23:40

Trump wurde nach Angaben des Weissen Hauses in ein Militärkrankenhaus gebracht. Der Präsident werde im Walter Reed Medical Center in Maryland dann die nächsten Tage verbringen. Es handele sich um eine vorsorgliche Massnahme. Die Ärzte hätten zu diesem Schritt geraten, damit Trump im Bedarfsfall schnell Hilfe bekommen könne.

President Trump is headed to Walter Reed hospital after being diagnosed with Covid-19, according to the White Househttps://t.co/3hQwKwGhFj — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 2, 2020

23:10

Trump hat nach Angaben seines Arztes als Behandlung eine einmalige Dosis einer Antikörper-Kombination von Regeneron Pharmaceuticals erhalten. Der Präsident sei insgesamt müde, aber guter Dinge, heisst es in einer Bewertung von Sean Conley, die Trumps Pressesprecherin Kayleigh McEnany über Twitter verbreitet. Regeneron bat Ende September um eine Notfallzulassung seiner experimentellen Antikörper-Kombination REGN-COV2. Die Aktie des US-Konzerns legt im nachbörslichen Handel 1,8 Prozent zu.

22:45

Die deutsche Bundesregierung hat ganz Schottland, Nordengland und fast die ganzen Niederlande zu Corona-Risikogebieten erklärt und warnt nun vor touristischen Reisen dorthin. Die Risikoliste des Robert Koch-Instituts (RKI) und die Reisehinweise des Auswärtigen Amts wurden am Freitag entsprechend aktualisiert.

In den Niederlanden kamen unter anderem vier Regionen an den Grenzen zu Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hinzu: Groningen, Drenthe, Gelderland und Overijssel. Limburg ist die einzige Grenzregion zu Deutschland, die noch nicht betroffen ist. Ausserdem ist noch Zeeland an der Nordseeküste ausgenommen. Bisher waren erst drei von zwölf niederländischen Provinzen als Risikogebiete eingestuft.

Mehr zu Thema hier.

22:15

Die Zahl der Neuinfektionen in den USA bleibt hoch. Die US-Seuchenzentren CDC geben 47.046 neue Fälle binnen 24 Stunden an, nach 45.342 am Vortag. Damit gibt es insgesamt rund 7,26 Millionen amtliche Fälle. Die Zahl der Toten steigt um 900 auf 207.302.

21:05

US-Präsident Donald Trump ist am Donnerstag zu einem Treffen mit Spendern geflogen, obwohl das Weisse Haus bereits vom positiven Corona-Test einer engen Beraterin wusste. "Es wurde befunden, dass es sicher für den Präsidenten ist, dorthin zu reisen", sagte Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany am Freitag vor Journalisten.

Die grössere Frage ist allerdings angesichts des positiven Corona-Tests von Trump in der Nacht zum Freitag, ob er selbst eine Gefahr für die Teilnehmer des Treffens darstellte. McEnany sagte nichts dazu, ob dies auch berücksichtigt worden sei.

Das Weisse Haus erfuhr vom positiven Test seiner Beraterin Hope Hicks als Trumps Hubschrauber sich in Washington auf den Weg zum Flugplatz Joint Base Andrews machte, wo er ins Präsidentenflugzeug umstieg.

What happens if Donald Trump falls badly ill during the 2020 election? https://t.co/nZjUctqY0j — Financial Times (@FinancialTimes) October 2, 2020

20:00

In Frankreich steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle binnen 24 Stunden um 12.148 Fälle. Damit haben sich nahezu 590.000 Menschen engesteckt. 136 weitere Coronavirus-Tote werden gemeldet. Die Gesamtzahl der tödlichen Krankheitsverläufe steigt damit auf 31.155.

