11:10

Immunologe und Ex-Taskforce-Mitglied Marcel Salathé steht kritisch zu geplanten Privilegen für Menschen in der Schweiz, die durch eine Impfung oder eine durchgemachte Infektion Vorteile geniessen sollen. Es wäre "dystopisch", wenn ein Besuch von einem Restaurant oder einem anderen öffentlichen Ort vom Immunstatus abhänge, sagte Salathé im Gespräch mit dem "Tages-Anzeiger" (Artikel bezahlpflichtig).

"Mir persönlich macht es Sorgen, wenn die Antikörper in meinem Blut plötzlich darüber bestimmen, wo ich hindarf und wo nicht", sagt der Experte für Epidemien. Ein "Impf-Zertifikat", wie es die Schweizer Behörden planen, solle sehr zurückhaltend eingesetzt werden.

Salathé glaubt, dass mit dem höheren Anteil der Geimpften in der Schweiz die Beschränkungen abgebaut werden. Die Durchimpfung verhindere Ansteckungen: "Wenn sich viele impfen, wird es das Virus extrem schwer haben."

11:00

Deutschland will nach Angaben von Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten des Bundeslandes Sachsen, insgesamt 30 Millionen Dosen des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V kaufen. "Wir wollen dreimal zehn Million Dosen - im Juni, Juli und im August - Sputnik V kaufen", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag bei einem Besuch in Moskau.

"Voraussetzung ist die Zulassung bei der europäischen Arzneimittelbehörde", fügte Kretschmer hinzu, der zuvor mit dem russischen Gesundheitsminister Michail Muraschko gesprochen hatte. Die EMA-Zulassung bilde die nötige Vertrauensbasis. Es wäre ein grosser Erfolg, wenn die Zulassung im Mai erfolgen würde. Derzeit befinde sich eine EMA-Delegation in Moskau. Man wolle gemeinsam diese Zulassung erreichen, habe der russische Gesundheitsminister versichert. "Der Minister ist guter Dinge, wir auch."

Faktencheck: Wie wirksam ist Sputnik V? https://t.co/WKzJ8aLEbl — MSN Deutschland (@msnde) April 15, 2021

Sollte die Lieferung klappen, würde Sachsen nach dem Verteilschlüssel der Bundesländer in den drei Monaten jeweils 500'000 Dosen bekommen. "Wir werden sehen, ob die Zustimmung überall so hoch ist wie in Sachsen und den neuen Ländern für den Impfstoff - vielleicht kriegen wir dann auch mehr", sagte Kretschmer in Anspielung auf mögliche Vorbehalte in westlichen Bundesländern gegen einen Impfstoff aus Russland.

In Sachsen werde das Vakzin jedenfalls auf grosse Zustimmung stossen. Der 45-Jährige fügte hinzu, er wolle sich kommende Woche mit AstraZeneca impfen lassen - als Zeichen, dass dieser Impfstoff sicher sei. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission das Vakzin des britisch-schwedischen Pharmakonzerns nur für Menschen ab 60 Jahren. Mit ärztlicher Absprache ist aber auch eine Impfung für Jüngere möglich.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Mittwoch kritisiert, dass einige EU-Staaten Sputnik V bereits ohne EMA-Zulassung einsetzen. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte Verhandlungen über den Kauf angekündigt, nachdem Länder wie Bayern und Mecklenburg-Vorpommern eigenständig mit dem russischen Hersteller verhandelt hatten. In Deutschland ist der Bund für die Impfstoff-Beschaffung zuständig.

08:50

Die EU-Kommission bereitet einem Medienbericht zufolge rechtliche Schritte gegen den Pharmakonzern AstraZeneca wegen der Lieferprobleme bei dessen Corona-Impfstoff vor. Das berichtet das Magazin "Politico" unter Berufung auf mehrere EU-Diplomaten. Bei einem Botschaftertreffen am Mittwoch hätten sich die meisten EU-Länder für rechtliche Schritte ausgesprochen.

08:40

Österreichs Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) erwartet nach dem Auslaufen der aktuellen Corona-Kurzarbeit keine grosse Kündigungswelle. "Betriebe, die das noch brauchen, sollen Corona-Kurzarbeit auch über die jetzige Phase hinaus haben", sagt der Minister der Nachrichtenagentur APA. Das derzeitige Modell der staatlich gestützten Kurzarbeit läuft Ende Juni aus.

Danach brauche es Änderungen. Für Herbst rechnet der Minister mit 100'000 Personen in Kurzarbeit, zuletzt waren es noch 487'000. In Einzelfällen werde Arbeitslosigkeit wohl nicht zu verhindern sein, sagt Kocher. Beim neuen Modell ab Juli sei noch offen, ob spezielle Branchen unterstützt werden oder ob andere Parameter herangezogen würden, zum Beispiel der Umsatzverlust. Diese Frage müsse noch beihilfenrechtlich geklärt werden.

06:30

Die nächsten Lockerungen wird die Schweiz frühestens Ende Mai sehen. Die nächsten Wochen wird ein "Drei-Phasen-Modell" den Schweizer Alltag bestimmen - bei steigenden Fallzahlen.

Bundesrat Alain Berset hat die Eckpunkte am Mittwoch kommuniziert:

Für den Bundesrat sind vor dem 26. Mai weitere Lockerungen kaum möglich. Stattdessen hat die Landesregierung ein Drei-Phasenmodell in die Konsultation mit den Kantonen geschickt. Diese besteht aus einer Schutzphase, einer Stabilisierungsphase und einer Normalisierungsphase. Die erste Phase dauert so lange, bis die Risikogruppen vollständig geimpft sind. Voraussichtlich wird dies erst Ende Mai der Fall sein. Die Richtwerte dafür wurden angepasst. Möglich seien per Ende Mai allenfalls Lockerungen wie die Wiedereröffnung der Restaurants und das Aufheben der Home-Office-Pflicht. Am 12. Mai will der Bundesrat eine Auslegeordnung machen.

Sobald 40 bis 50 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, sollen Geimpfte, Getestete und Genesene Privilegien erhalten - etwa für Grossveranstaltungen, Bars oder Clubs. Zum Nachweis einer Impfung wird derzeit ein einheitliches, fälschungssicheres und leicht überprüfbares Zertifikat entwickelt (Covid-Zertifikat). Dieser Ausweis soll im Verlauf des Junis eingeführt werden.

Eine Normalisierungsphase beginnt für die Landesregierung erst dann, wenn alle Erwachsenen vollständig geimpft sind. Dann sollen die verbleibenden Massnahmen schrittweise aufgehoben werden.

Die Medienkonferenz vom Mittwoch als Replay:

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Mittwoch 2'686 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Mittwoch veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

06:25

In der Schweiz ist erstmals eine Person unter 20 Jahren durch oder mit dem Coronavirus gestorben. Dies meldet das BAG. Der Todesfall ereignete sich im Kanton Luzern. Die verstorbene Person war 19 Jahre alt.

06:20

Die Ankündigung des Bundesrats, dass Geimpfte Privilegien erhalten sollen, löst Kritik aus. Das "Covid-Zertifikat" soll im Lauf des Sommers kommen. Impf-Unwillige sehen dies als Druckmittel, sich doch impfen zu lassen. Im Hintergrund steht der seit Wochen andauernde Streit darüber, wie gefährlich gewisse Impfstoffe sind.

05:10

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 29'518 Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 92 mehr als am vergangenen Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 161,1 von 160,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

259 weitere Menschen sind in Verbindung mit dem Virus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 80'893. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,21 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes ist durch den Bundestag – aber viel erreicht im Anti-Corona-Kampf ist damit nicht. Nach einem emotionalen Appell verlieren sich die Parlamentarier im Kleinklein. (S+) #Infektionsschutzgesetz https://t.co/zyoosX7XeR — DER SPIEGEL (@derspiegel) April 21, 2021

Beim Klick auf die Grafik erscheint die Übersicht zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung der Johns Hopkins University.

20:00

Präsident Joe Biden ruft eine neue Phase in der US-Impfkampagne aus. Alle Bürger ab 16 Jahren sollten sich nun impfen lassen können, sagt Biden. Die USA hätten am Mittwoch das Ziel von 200 Millionen Impfungen erreicht, bis Donnerstag würden 80 Prozent aller Über-65-Jährigen mindestens ein Impfung erhalten haben. In den USA leben etwa 328 Millionen Menschen.

