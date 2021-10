11:15

In den Kantonen Aargau, Appenzell-Innerrhoden, Wallis und Solothurn weden Ende der nächsten Woche beziehungsweise in der ersten Hälte des Oktobers die ersten Dosen vom Impfstoff von Johnson&Johnson verabreicht. Für diese Impfungen braucht es eine Voranmeldung.

Die Schweiz hat 150'000 Dosen des Impfstoffs eingekauft, der anders als die schon verwendeten Vakzine von Moderna und Biontech nicht auf der mRNA-Technologie basiseren. Johnson&Johnson hat einen Vektorimpfstoff entwickelt, der für Allergiker verträglicher sein soll. Vom Impfstoff muss nur eine Dosis verabreicht werden und die Wirkung gilt ab 22 Tagen nach der Impfung als erreicht.

Aargau und Solothurn legen vor: So kommen Sie in Ihrem Kanton an den J&J-Impfstoff

Angesichts steigender Corona-Zahlen hat Südkorea die Kontaktbeschränkungen um zwei Wochen verlängert. Sie gelten nun bis zum 17. Oktober, wie die Behörde für Seuchenkontrolle und -prävention (KDCA) mitteilt. Dazu gehört, dass nach 22.00 Uhr keine Restaurants mehr besucht werden dürfen und nach 18.00 Uhr nur noch Treffen von zwei Personen erlaubt sind.

Zudem will die Regierung im Kampf gegen die Pandemie der Bevölkerung mehr Impfanreize bieten. In der vergangenen Woche hatte Südkorea im Durchschnitt täglich mehr als 2600 Neuinfektionen verzeichnet und damit mehr als doppelt so viele wie im Vormonat. Vor allem der Grossraum der Hauptstadt Seoul ist von den steigenden Infektionszahlen betroffen.

"In der Schweiz ist das Risiko einer weiteren starken Welle viel höher als in den anderen europäischen Ländern. Hierzulande steht einfach mehr auf dem Spiel", sagt Virologin Emma Hodcroft. Mit den kälteren Temperaturen würden die Zahlen wieder steigen.

Die Impfquote müsste bei 80 Prozent liegen, bei Risikogruppen bei 100 Prozent, sagt die Expertin. Die Britin, die an der Universität Bern forscht, sagte zum "Blick" aber auch, die Lage sei ermutigend. Eine Krise wie vor einem Jahr, im Oktober 2020, könne dank Impfung und Tests vermieden werden.

Um Bundesrat Ueli Maurer kreisten am Donnerstag Rücktrittsgerüchte. Bestätigt hat die Medienstelle seines Finanzdepartements nichts. Spekuliert wird, dass der 2009 amtierende, 70-jährige SVP-Politiker im Laufe des Tages einen Abschied von der Landesregierung bekanntgeben wolle.

Maurer spielte zuletzt in der Coronakrise eine prominente Rolle. Als Finanzminister organisierte er staatliche Hilfen und Bankkredite für von der Pandemie betroffene Unternehmen. Er beklagte aber auch die daraus resultierende steigende Schuldenlast der Schweiz.

Im September war Maurer Zentrum einer Affäre um einen Auftritt zusammen mit den coronaskeptischen "Freiheitstrychlern". Maurer trug deren Kutte, was fotografisch festgehalten und in zahlreichen Schweizer Medien verbreitet wurde. Maurer sagte danach, er habe um die Bedeutung des Kleidungsstücks nicht gewusst, löste aber sofort vor allem im linken Politspektrum Rücktrittsforderungen aus.

Über einen möglichen Rückstritt Maurers ist bereits früher spekuliert wurden. Hintergrund waren seine bereits lange Amtszeit und sein fortgeschrittenes Alter.

Weltweit sinken die Zahlen der Coronainfektionen. In mehreren europäischen Ländern sind pandemiebedingte Restriktionen weitgehend aufgehoben worden. Grund sind hohe Impfquoten vor allem in Skandinavien, England oder Südeuropa. Allerdings sinken die Zahlen auch langsam in Asien, das 2021 teilweise stärker getroffen worden ist als 2020.

Auch die Schweiz verzeichnet nach einer heftigen Welle nach den Sommerferien sinkende Zahlen. In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Donnerstag vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) 1140 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Damit lag der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1210. Vor einer Woche betrug der Wert 1555.

Bislang sind 58,26 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 30.09.

33 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 467 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 75,5%

#CoronaInfoCH Stand: 30.09.

33 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 467 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 75,5%

1140 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (17.09.2021): 0,76

Australien plant die Aufhebung des internationalen Reiseverbots sowie die Einrichtung einer sieben tägigen Hausquarantäne für geimpfte Australier ab November. Sobald die nationale Impfquote von 80 Prozent für Personen ab 16 Jahren erreicht sei, könnten die Grenzen wieder geöffnet werden, hiess es aus Regierungskreisen.

Dies wird für November erwartet. Seit März 2020 ist die internationale Grenze des Landes dicht. Seitdem durfte lediglich eine begrenzte Anzahl von Staatsbürgern einreisen, die sich sofort einer zwei-wöchigen Hotelquarantäne unterziehen mussten.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 10'118 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 381 mehr als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 64,3 von 63,0 am Vortag. 73 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 93'711. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,2 Millionen Corona-Tests positiv aus.

„Viertel nach Acht" - Lauterbach verteidigt Masken-loses Foto der SPD

Weltweit haben sich mehr als 233,7 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 4,98 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, seit dieses im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Todesfälle weisen die USA auf. An zweiter und dritter Stelle liegen Indien und Brasilien. Knapp nach den USA weist Brasilien mit 596'122 die meisten Todesfälle auf.

Dort wurden 21,39 Millionen Ansteckungsfälle nachgewiesen. In Indien starben im Zusammenhang mit dem Virus 448'062 Menschen bei über 33,73 Millionen Infizierungen. Weltweit ist das die dritthöchste Todesrate nach den USA und Brasilien.

